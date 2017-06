მდინარე სურამულას ადიდების შედეგად მიმდებარე ტერიტორია დაიტბორა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => wvima [1] => suramula [2] => adideba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137755 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => wvima [1] => suramula [2] => adideba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137755 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 423 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => wvima [1] => suramula [2] => adideba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => wvima [1] => suramula [2] => adideba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (137755) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16441,8454,423) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 137756 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-10 22:43:10 [post_date_gmt] => 2017-06-10 18:43:10 [post_content] => თბილისში, მიწისქვეშა გადასასვლელების ნაწილში ჩასვლა შეუძლებელია, "ფეისბუქზე" ვრცელდება ფოტოები და ვიდეოები, სადაც ჩანს, რომ ქუჩაში დაგროვილი ნიაღვარი მიწისქვეშა გადასასვლელებში ჩადის. თბილისში დილიდან წვიმს, რამდენიმე უბანი დაისეტყვა. დედაქალაქში წვიმა მთელი ღამის მანძილზე გაგრძელდება. დაიტბორა გმირთა მოედანიც, თუმცა მოძრაობა იქ, ამ დროისთვის, აღდგენილია. ვერეს ხეობაში ე.წ. ახალი გზა საპატრულო პოლიციამ გადაკეტა. მერიის ინფორმაციით, გზაზე ტრანსპორტის მოძრაობა პრევენციისთვის შეზღუდეს. [video width="576" height="320" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/06/video-1497119816-1.mp4"][/video]

ნიაღვარი მიწისქვეშა გადასასვლელებში - დედაქალაქის ქუჩებში მოძრაობა კვლავ შეფერხებულია 5 - 6 ივნისს მაღალი ტემპერატურის ფონზე საქართველოს ცალკეულ რაიონში იწვიმებს. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, შავი ზღვის სანაპირო რაიონებში, ზემო იმერეთსა და კოლხეთის დაბლობზე იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ძლიერი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა დასავლეთ საქართველოში +29, +34, აღმოსავლეთ საქართველოში +27, +32 გრადუსი იქნება. 7 – 11 ივნისს მოსალოდნელია დროგამოშვებით ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი, ზოგან შესაძლებელია სეტყვა. იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი. ჰაერის ტემპერატურა 7 – 9 ივნისს დასავლეთ საქართველოში +24, +29, აღმოსავლეთ საქართველოში +28, +33 გრადუსია მოსალოდნელი, ხოლო 10 -11 ივნისს 2 – 4 გრადუსით დაიკლებს.

კვლავ წვიმა და ელჭექი - რა ამინდი გველის უახლოეს დღეებში 29 - 30 მაისს დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია თბილი და უმეტესად უნალექო ამინდი. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, ჰაერის ტემპერატურა +24, +29 გრადუსი იქნება. 31 მაისს და 1 ივნისს გაწვიმდება, ჰაერის ტემპერატურა +19, +24 გრადუსამდე დაიკლებს. 2 – 4 ივნისს იწვიმებს მხოლოდ ცალკეულ რაიონში და ისევ დათბება. აღმოსავლეთ საქართველოში ღამისა და საღამოს საათებში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, ზოგან შესაძლებელია სეტყვა. ჰაერის ტემპერატურა 29 – 31 მაისს +23, +28 გრადუსი იქნება, 1 – 2 ივნისს 4 - 5 გრადუსით დაიკლებს, 3 - 4 ივნისს ისევ +28 გრადუსამდე მოიმატებს.

როდის დასრულდება წვიმიანი ამინდი საქართველოში - უახლოესი დღეების პროგნოზი [video width="576" height="320" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/06/video-1497119816-1.mp4"][/video]

ნიაღვარი მიწისქვეშა გადასასვლელებში - დედაქალაქის ქუჩებში მოძრაობა კვლავ შეფერხებულია