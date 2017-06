მდინარე ვერეს ხეობაში გადავარდნილ ავტომობილში მყოფი ერთი პირი საავადმყოფოში გარდაიცვალა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avaria [1] => veres-kheoba [2] => avtomanqana ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138363 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avaria [1] => veres-kheoba [2] => avtomanqana ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138363 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 53 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => avaria [1] => veres-kheoba [2] => avtomanqana ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => avaria [1] => veres-kheoba [2] => avtomanqana ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (138363) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (53,7019,592) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 137747 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-06-10 22:17:39 [post_date_gmt] => 2017-06-10 18:17:39 [post_content] => "ახალ გზაზე არაფერი ხდება საშიში, პატრულმა დროებით დაკეტა პრევენციისთვის," - ამის შესახებ ინფორმაციას "ფეისბუქის" გვერდზე მერიის პრესსამსახური ავრცელებს. "თბილისის მერი მერი, მოადგილე, გამგებლები, შესაბამისი სამსახურები ყველა ქალაქში მოძრაობს. საპანიკო არაფერია. არც ახალ გზაზე ხდება საშიში არაფერი. პატრულმა დროებით დაკეტა პრევენციისთვის. მერიის პრესსამსახურიც ხაზზეა ყველას ვპასუხობთ. გადაუმწობელ ინფორმაციას ნუ გაავრცელებთ, გთხოვთ!" - აცხადებენ პრესამსახურში და ვერეს ხეობის ახალი გზის ფოტოებს აქვეყნებენ. თბილისში მთელი დღეა, წვიმს. დედაქალაქის უბნები რამდენჯერმე დაისეტყვა. სინოპტიკოსები ვარაუდობენ,რომ წვიმა ღამის მანძილზეც გაგრძელდება. დაიტბორა გმირთა მოედანიც, თუმცა ამ დროისთვის იქ მოძრაობა აღდგენილია. [gallery link="file" ids="137749,137748"] [post_title] => თბილისის მერია: "ახალ გზაზე არაფერი ხდება საშიში, პატრულმა დროებით დაკეტა პრევენციისთვის" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisis-meria-akhal-gzaze-araferi-khdeba-sashishi-patrulma-droebit-daketa-prevenciistvis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-10 22:23:22 [post_modified_gmt] => 2017-06-10 18:23:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=137747 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 137742 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-06-10 22:07:09 [post_date_gmt] => 2017-06-10 18:07:09 [post_content] => ძლიერი წვიმის გამო, თბილისში, ვერეს ხეობაში, ე.წ. ახალი გზა გადაიკეტა. ამის შესახებ ფორტუნას შსს-ში განუცხადეს. სამინისტროში აცხადებენ, ამ დროისთვის ვერეს ხეობაში არც ერთი მანქანა არ არის გაჩერებული. გზა პრევენციის მიზნით გადაიკეტა. [post_title] => ვერეს ხეობაში, ე.წ. ახალი გზა გადაიკეტა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => veres-kheobashi-e-w-akhali-gza-gadaiketa [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-10 22:07:09 [post_modified_gmt] => 2017-06-10 18:07:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=137742 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 137682 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-06-10 18:08:58 [post_date_gmt] => 2017-06-10 14:08:58 [post_content] => მცხეთასთან ახლოს ავტომანქანა დაიწვა. არსებული ინფორმაციით, ავტომანქანა ტრასაზე გზაგამყოფს დაეჯახა და ცეცხლი გაუჩნდა. მეხანძრეებმა ცეცხლის ჩაქრობა მალევე შეძლეს. შემთხვევის შედეგად დაშავდა 2 ადამიანი. როგორც ფორტუნას შსს-ში განუცხადეს, მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსი 276-ე მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს, რამაც ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე დაზიანება გამოიწვია. [post_title] => მცხეთასთან ახლოს ავტომანქანა დაიწვა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mckhetastan-akhlos-avtomanqana-daiwva [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-10 18:09:12 [post_modified_gmt] => 2017-06-10 14:09:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=137682 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 137747 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-06-10 22:17:39 [post_date_gmt] => 2017-06-10 18:17:39 [post_content] => "ახალ გზაზე არაფერი ხდება საშიში, პატრულმა დროებით დაკეტა პრევენციისთვის," - ამის შესახებ ინფორმაციას "ფეისბუქის" გვერდზე მერიის პრესსამსახური ავრცელებს. "თბილისის მერი მერი, მოადგილე, გამგებლები, შესაბამისი სამსახურები ყველა ქალაქში მოძრაობს. საპანიკო არაფერია. არც ახალ გზაზე ხდება საშიში არაფერი. პატრულმა დროებით დაკეტა პრევენციისთვის. მერიის პრესსამსახურიც ხაზზეა ყველას ვპასუხობთ. გადაუმწობელ ინფორმაციას ნუ გაავრცელებთ, გთხოვთ!" - აცხადებენ პრესამსახურში და ვერეს ხეობის ახალი გზის ფოტოებს აქვეყნებენ. თბილისში მთელი დღეა, წვიმს. დედაქალაქის უბნები რამდენჯერმე დაისეტყვა. სინოპტიკოსები ვარაუდობენ,რომ წვიმა ღამის მანძილზეც გაგრძელდება. დაიტბორა გმირთა მოედანიც, თუმცა ამ დროისთვის იქ მოძრაობა აღდგენილია. [gallery link="file" ids="137749,137748"] [post_title] => თბილისის მერია: "ახალ გზაზე არაფერი ხდება საშიში, პატრულმა დროებით დაკეტა პრევენციისთვის" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisis-meria-akhal-gzaze-araferi-khdeba-sashishi-patrulma-droebit-daketa-prevenciistvis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-10 22:23:22 [post_modified_gmt] => 2017-06-10 18:23:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=137747 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 68 [max_num_pages] => 23 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 69ee456ad029f558791633e3559c7bce [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )