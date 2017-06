“მძღოლებს მოვუწოდებთ, რომ მაქსიმალურად თავი აარიდონ ამ მიმართულებით მოძრაობას”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => meria [1] => pekinis-gamziri [2] => pekinis-reabilitacia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139309 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => meria [1] => pekinis-gamziri [2] => pekinis-reabilitacia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139309 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 203 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => meria [1] => pekinis-gamziri [2] => pekinis-reabilitacia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => meria [1] => pekinis-gamziri [2] => pekinis-reabilitacia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (139309) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (203,2419,16487) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 138916 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-15 15:20:34 [post_date_gmt] => 2017-06-15 11:20:34 [post_content] => თბილისში, იოსებიძის, საბურთალოს, ტაშკენტის ქუჩებზე, დღის საათებში პეკინის გამზირის რეაბილიტაციის პერიოდში, პარკირება საჭიროების შემთხვევაში, შეიზღუდება – ამის შესახებ ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსმა მამუკა მუმლაძემ "ფორტუნას" ეთერში განაცხადა. მისი თქმით, 16 ივნისიდან იმ ქუჩებს, რომლებზეც გამზირიდან ავტომობილები გადამისამართდა, მხოლოდ გადასაადგილებლად გამოიყენებენ. რაც შეეხება მოძრაობის ახალ მიმართულებებს, მამუკა მუმლაძის განცხადებით, ამისთვის სპეციალურად, საგზაო ნიშნებიც მონტაჟდება, ასევე სრულად მობილიზებული იქნება საპატრულო სამსახურის თანამშრომლები, რომლებიც მოქალაქეებს დაეხმარებიან. იმ შემთხვევაში, თუ მოძრაობის შეზღუდვის გამო, საზოგადოებრივ ტრანსპორტში მგზავრთნაკადი გაიზრდება, მერია მზად არის, დაამატოს როგორც ავტობუსები, ასევე მეტროს ვაგონები და შეამციროს ინტერვალი მარშრუტებს შორის. "ყველა გზაზე იქნება განთავსებული საგზაო ნიშნები, იმისთვის რომ მარტივად მოახერხონ მძღოლებმა ახალი მიმართულებებით გადაადგილება. ცალმხრივ ქუჩებზე საზოგადოებრივი ტრანსპორტი იმოძრავებს. იმ შემთხვევაში, თუ მგზავრების ნაკადი მოიმატებს, მზად ვართ ავტობუსებიც დავამატოთ. ასევე მეტრო, რომელიც კარგი გამოსაყენებელი იქნება, მზად ვართ ვაგონები დავამატოთ და ინტერვალი შევამციროთ", – განაცხადა მამუკა მუმლაძემ. ამ გადაწყვეტილების მისაღებად პეკინის რეაბილიტაციის შტაბი შეიქმნა. მათი ოფისი სასტუმრო "ჰოლიდეი ინის" წინ არის განთავსებული. ჯგუფში შემავალი სპეციალისტები ადგილზე წარმოქმნილ პრობლემებზე სწრაფ გადაწყვეტილებებს მიიღებენ. მოქალაქეებისთვის კი მოქმედებს მერიის ცხელი ხაზი, რომელიც მსურველებს კითხვების შემთხვევაში, საჭირო ექსპერტთან გადაამისამართებს. მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსის მამუკა მუმლაძის განცხადებით, პეკინის გამზირი, რეაბილიტაციის შემდეგ, შესაძლოა ცალმხრივ ქუჩად გადაკეთდეს. მისი თქმით, ეს მოსაზრება სპეციალისტებს აქვთ და რეაბილიტაციის პერიოდში, ამ იდეის განხორციელების პრაქტიკულ მაგალითს დააკვირდებიან. „სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის 3 თვიანი პერიოდია აღებული. თუმცა, ამ სამუშაოებში ჩართული ექსპერტები პეკინის სრულად გაცალმხრივების შესაძლებლობას განიხილავენ. ეს სამუშაოების პერიოდი კი არის იდეალური მომენტი, რომ მოვახდინოთ პრაქტიკული დაკვირვება იმაზე, თუ რამდენად იქნება შესაძლებელი, რომ პეკინის გამზირი, რეაბილიტაციის შემდეგაც ცალმხრივი დარჩეს", – განაცხადა მამუკა მუმლაძემ „ფორტუნას" ეთერში. მისი თქმით, პირველ ეტაპზე, რეაბილიტაციის ფარგლებში, დაგეგმილია, რომ ტროტურარები 70 სმ-ით გაფართოვდეს, რაც ფეხით მოსიარულეებისთვის გადაადგილებას უფრო კომფორტულს გახდის. გარდა ამისა, განიხილება გამზირზე ველობილიკის მოწყობის შესაძლებლობაც. „ეს პერიოდი დავაკვირდებით. სამუშაოების დაწყებიდან უკვე თვენახევარში გვექნება შედეგები, თუ რა შეიძლება მომავალში გაკეთდეს",– აღნიშნა მან. როგორც მან „ფორტუნასთან" აღნიშნა, გამზირზე დარგულ ხეებზე დაგეგმილია ე.წ. მოაჯირების მოწყობა, რომლებსაც შესაძლოა სკამების ფუნქცია ჰქონდეს. პეკინის გამზირზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები 16 ივნისს იწყება. გზის რეაბილიტაციის გამო, პეკინის ქუჩასა და მის მიმდებარე ქუჩებზე ტრანსპორტის მოძრაობის სქემა დროებით შეიცვლება.

პეკინის გამზირი შესაძლოა, ცალმხრივი გახდეს თბილისში 16 ივნისიდან პეკინის ქუჩაზე, ვაჟა-ფშაველას გამზირიდან მიროტაძის ქუჩის კუთხემდე , მიწისქვეშა კომუნიკაციების და საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია იწყება. შესაბამისად, პეკინის ქუჩასა და მის მიმდებარე ქუჩებზე ტრანსპორტის მოძრაობის სქემა დროებით შეიცვლება. გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები 5 სექტემბრამდე გაგრძელდება. ამ დროის განმავლობაში მოქალაქეებს საცობით გამოწვეულ დისკომფორტთან შეგუება მოუწევთ. ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსი, მამუკა მუმლაძე, "ფორტუნასთან" აცხადებს, რომ სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის ზაფხული შეგნებულად შეირჩა, გამომდინარე იქიდან, რომ ამ დროს ავტომობილების ნაკადიც მცირდება. მუმლაძე მოძრაობის შეფერხებას არ გამორიცხავს, თუმცა აქვე ამბობს, რომ შედგენილია სპეციალური სქემა, რომლის მიხედვით, რეაბილიტაციისას გზები არ გადაიკეტება, ანუ მოძრაობა ცალმხრივი გახდება. გარდა ამისა, მძღოლები შედგენილი სქემის მიხედვით ალტერნატიული გზებით ისარგებლებენ. გადატვირთულ საავტომობილო მოძრაობას კი საპატრულო პოლიცია დაარეგულირებს. „ქალაქში როდესაც საცობი წარმოიქმნება, ამის მიზეზი ავარია ან სატრანსპორტო საშუალების დაუდევრად გაჩერება გახლავთ. ახლა კი, როდესაც სარეაბილიტაციო სამუშაოები იწყება, ბუნებრივია, გადაადგილების მხრივ შეფერხება იქნება. შესაბამისად, ეს პერიოდი დავამთხვიეთ იმას, რომ ავტომობილების ნაკადი შემცირებულია. პეკინზე ავტომანქანის მოძრაობა დათვლილი გვაქვს და საათში ერთ მხარე, დახლოებით, 3 000 ავტომობილს ატარებს, ანუ ორივე მხარეს, საშუალოდ, 6000 ავტომობილი გამოდის. შესაბამისად, ნაკადმა რომ იკლო, ეს პერიოდი ამიტომ დავამთხვიეთ. ამ პერიოდისთვის აღნიშნული ნაკადების გათვალისწინებით შემოთავაზებულია ავტომობილების გადაადგილებისთვის სქემა," - ამბობს მამუკა მუმლაძე. მისი თქმით, სპეციალური გეგმის შედგენაში ჩართული იყო საპატრულო პოლიციის ხელმძღვანელი, დავით მიქიაშვილი, მოადგილეებთან ერთად. ასევე ჯგუფი, რომელიც მონიტორინგს ახორციელებს. შეზღუდვის პერიოდში სამოძრაო სქემა „მოძრაობას საპატრულო პოლიცია დაარეგულირებს. მობილიზებული იქნება დროებითი შტაბი, რომელიც გადაადგილების კოორდინაციას განახორციელებს. შეზღუდვის დაწესებამდე დამონტაჟდება სპეციალური ნიშნები, რომელიც მიუთითებს მოქალაქეებს, თუ როგორ უნდა იმოძრაონ ქალაქში," - ამბობს მუმლაძე და დეტალურად ხსნის მოძრაობის სქემას. ამ სქემის მიხედვით, პეკინის გამზირი მთლიანად გაცალმხრივდება . გზა ჟვანიას სახელობის მოედნიდან 26 მაისის მოედნამდე გაცალმხრივდება , შემდეგ მარცხენა მოხვევით გადავალთ კოსტავას ქუჩაზე, რომელიც ასევე ცალმხრივი იქნება სააკაძის მოედნამდე. სააკაძის მოედნიდან შარტავას ქუჩა მთლიანად ჟვანიას მოედნამდე გაცალმხრივებული იქნება. ტაშკენტის ქუჩა, სადაც გარკვეული ნაწილი გაცალმხრივებული იყო ამ რეაბილიტაციის პირობებში, კანდელაკის ქუჩამდე მთლიანად გაცალმხრივდება , აქ, სატრანსპორტო საშუალებები, რომლებიც პარკინგით სარგებლობენ, დღის საათებში შეზღუდული იქნება. რეაბილიტაციის განმავლობაში პეკინის და სხვა ქუჩებზე პარკინგი საერთოდ გაუქმდება. პარკინგის კუთხით, ასევე შეზღუდვები დაწესდება იოსებიძის ქუჩაზე და ეს შეზღუდვები რეაბილიტაციის დასრულებამდე იმოქმედებს. „ქალაქში ფართომასშტაბიანი სარეაბილიტაციო სამუშაო ტარდება, გამოსაცვლელია კომუნიკაციები, დაგეგმარება შეთანხმებულია იმ კომპანიებთან, რომლებიც სამშენებლო სამუშაოებს ატარებენ. კერძოდ, გაზის, წყლის და კანალიზაციის. სამუშაოები 5 სექტემბრისთვის უნდა დასრულდეს, ანუ მოქალაქეები, რომლებიც თბილისში ჩამოვლენ, დახვდებათ რეაბილიტირებული და თავისუფალი ქუჩები,'' - განაცხდა „ფორტუნასთან" მამუკა მუმლაძემ. სპეციალისტების რეკომენდაციები მერიას სარეაბილიტაციო სამუ "რაც შეეხება მოძრაობის დარეგულირებას, პირველ რიგში, ტელევიზიით უნდა გამოცხადდეს, რა ალტერნატიული გზებით ისარგებლებენ მოქალაქეები, ხოლო ამ გზებზე კი აუცილებლად საპატრულო პოლიცია უნდა მობილიზდეს , რომ საგზაო მოძრაობა დაარეგულიროს. ასევე მთავრია მძღოლების ინფორმირებულობა, რათა შეძლონ, გადაანაწილონ სამუშაო გეგმა-გრაფიკი ისე, რომ ზუსტად 6-7 საათზე იმ კონკრეტულ ქუჩაზე არ მოხვდნენ. ინფორმაციის სწორად მიწოდება აუცილებელია მძღოლებისთვის, რათა შემთხვევით ნაკადებმა არ ისარგებლონ იქ, სადაც სხვა ტრანსპორტი მოძრაობს. მაგალითისთვის გეტყვით, თუ შემიძლია, საბურთალოზე მოვხვდე ისე, რომ არ გავიარო პეკინის ქუჩა, ინფორმირებული უნდა ვიყო, თუ რა ალტერნატიულ გზებს მთავაზობს დედაქალაქის მერია,“ - ამბობს დავით მესხიშვილი. სალომე კვარაცხელია [post_title] => პეკინის რეაბილიტაცია და შეზღუდვები გზებზე - რა სქემით მოუწევთ მოძრაობა მძღოლებს ზაფხულის განმავლობაში [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => pekinis-reabilitacia-da-shezghudvebi-gzebze-ra-sqemit-mouwevt-modzraoba-mdzgholebs-zafkhulis-ganmavlobashi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-14 16:59:17 [post_modified_gmt] => 2017-06-14 12:59:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=138582 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 138916 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-15 15:20:34 [post_date_gmt] => 2017-06-15 11:20:34 [post_content] => თბილისში, იოსებიძის, საბურთალოს, ტაშკენტის ქუჩებზე, დღის საათებში პეკინის გამზირის რეაბილიტაციის პერიოდში, პარკირება საჭიროების შემთხვევაში, შეიზღუდება – ამის შესახებ ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსმა მამუკა მუმლაძემ "ფორტუნას" ეთერში განაცხადა. მისი თქმით, 16 ივნისიდან იმ ქუჩებს, რომლებზეც გამზირიდან ავტომობილები გადამისამართდა, მხოლოდ გადასაადგილებლად გამოიყენებენ. რაც შეეხება მოძრაობის ახალ მიმართულებებს, მამუკა მუმლაძის განცხადებით, ამისთვის სპეციალურად, საგზაო ნიშნებიც მონტაჟდება, ასევე სრულად მობილიზებული იქნება საპატრულო სამსახურის თანამშრომლები, რომლებიც მოქალაქეებს დაეხმარებიან. იმ შემთხვევაში, თუ მოძრაობის შეზღუდვის გამო, საზოგადოებრივ ტრანსპორტში მგზავრთნაკადი გაიზრდება, მერია მზად არის, დაამატოს როგორც ავტობუსები, ასევე მეტროს ვაგონები და შეამციროს ინტერვალი მარშრუტებს შორის. "ყველა გზაზე იქნება განთავსებული საგზაო ნიშნები, იმისთვის რომ მარტივად მოახერხონ მძღოლებმა ახალი მიმართულებებით გადაადგილება. ცალმხრივ ქუჩებზე საზოგადოებრივი ტრანსპორტი იმოძრავებს. იმ შემთხვევაში, თუ მგზავრების ნაკადი მოიმატებს, მზად ვართ ავტობუსებიც დავამატოთ. ასევე მეტრო, რომელიც კარგი გამოსაყენებელი იქნება, მზად ვართ ვაგონები დავამატოთ და ინტერვალი შევამციროთ", – განაცხადა მამუკა მუმლაძემ. ამ გადაწყვეტილების მისაღებად პეკინის რეაბილიტაციის შტაბი შეიქმნა. მათი ოფისი სასტუმრო "ჰოლიდეი ინის" წინ არის განთავსებული. ჯგუფში შემავალი სპეციალისტები ადგილზე წარმოქმნილ პრობლემებზე სწრაფ გადაწყვეტილებებს მიიღებენ. მოქალაქეებისთვის კი მოქმედებს მერიის ცხელი ხაზი, რომელიც მსურველებს კითხვების შემთხვევაში, საჭირო ექსპერტთან გადაამისამართებს. [post_title] => პარკირების შეზღუდვა და მეტი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი: ცვლილებები, რომლებიც პეკინზე იგეგმება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => parkirebis-shezghudva-da-meti-sazogadoebrivi-transporti-cvlilebebi-romlebic-pekinze-igegmeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-15 15:32:05 [post_modified_gmt] => 2017-06-15 11:32:05 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=138916 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 95 [max_num_pages] => 32 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => d22887a51f257df4e1aea44d36d80670 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )