“მე არ მცალია ტელევიზიისთვის ….სორრი გაის”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ia-farulava ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 168111 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ia-farulava ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 168111 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2269 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ia-farulava ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ia-farulava ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (168111) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2269) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 162100 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-11 12:27:00 [post_date_gmt] => 2017-09-11 08:27:00 [post_content] => მიხეილ სააკაშვილის პოლონეთიდან უკრაინაში გადაადგილების მარშრუტს გუშინ მთელი საქართველო ადევნებდა თვალს. რასაკვირველია, არ დაახანა გამოხმაურებებმა და უამრავი პოსტი ვიხილეთ ამ თემასთან დაკავშირებით სოციალურ ქსელში. ცნობილ ადამიანებს შორის საქართველოს ექსპრეზიდენტის მხარდამჭერებიც აქტიურობდნენ და შედარებით ნაკლებად მოყვარულებიც. მომღერალი და ტელეწამყვანი ნინა წკრიალაშვილი ერთი ფრაზით შემოიფარგლება: „მომკალით და ვგიჟდები ამ კაცზე...“ ნანუკა ჟორჟოლიანი მიიჩნევს, რომ „გაკოტრებულ პოლიტიკოსს ასე არ ხვდებიან“. ნუკი კოშკელიშვილი: „საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი ცოცხალი ლეგენდაა, მიდი, მიშა...“ ია ფარულავა: „მიშა ისტორიას წერს ამ წუთებში... ვინ ამბობდა, მშიშარა არისო?“ ბლოგერი გურამ შეროზია წერს, რომ მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით გარკვეული სენტიმენტები აქვს: „მეტისმეტად არაპოპულისტური და არამომგებიანი სტატუსი უნდა დავწერო, წინასწარ გაფრთხილებთ: პატივი ვცეთ ერთმანეთის შეხედულებებს, თუნდაც მცდარს! ჰოდა, კი ჩაიდინა ამდენი ცუდი რამ, კი დამასრულებინა სიცოცხლე ლამის 20 წლის ასაკში აგვისტოს ომის დროს, ნუ აღარ გავაგრძელებ, მაგრამ: აი, რაღაცნაირად ვგულშემატკივრობ მაინც, სენტიმენტები შემომიტევს ხოლმე, სადაც არ უნდა ჩავიდე ყველგან რომ იცნობენ, ან განახლებული ბათუმის, ქუთაისის, თელავის, სიღნაღის, ანაკლიის და ა.შ. სილამაზით როცა ვტკბები. იმაზეც, ერთიანმა ეროვნულებმა სულზე რომ მომისწრო, თორემ ამ წიგნებით ტვინგამოტენილ ბიჭს ქრთამს რომ მთხოვდნენ, ე.წ. ფასიანზე მოსახვედრადაც კი, აი იმ აბიტურიენტს, მერე ეროვნულებში, უნარებში 100-დან 95 რომ აიღო. სთხოვდნენ. ქრთამს. პატრულის რეფორმაზეც მადლობა და კაი ბიჭობის გადაშენებისთვისაც. სამწუხაროა, რომ ასე ცუდად იმოქმედა მასზე ძალაუფლებამ და სამართლიანად დაასრულა, როგორც დაასრულა, ალბათ, დაიმსახურა კიდეც ასეთი დასასრული. და მაინც, გულის სიღრმეში მაინც ვგულშემატკრობ, ბევრი რამის მადლიერი ვარ და რაღაცნაირად მიყვარს კიდეც... და ოდესმე ჩემს შვილიშვილებს - ბევრს მოვუყვები მასზე. (რას - ზუსტად არ ვიცი)“ [post_title] => „მომკალით და ვგიჟდები ამ კაცზე...“ - ცნობილების გამოხმაურება სააკაშვილის უკრაინულ ვოიაჟზე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => momkalit-da-vgidjdebi-am-kacze-cnobilebis-gamokhmaureba-saakashvilis-ukrainul-voiadjze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-11 12:27:00 [post_modified_gmt] => 2017-09-11 08:27:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=162100 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 125613 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-26 15:22:25 [post_date_gmt] => 2017-04-26 11:22:25 [post_content] => ია ფარულავამ ახლახან გამოაქვეყნა ფოტო, სადაც ის და სალომე გოგიაშვილი ერთად არიან გადაღებულები. ფოტოს ასეთი წარწერა აქვს - „მე და სალომე ვმუშაობთ! იწყება! მაგრამ რა იწყება, ჯერჯერობით საიდუმლოა, ფოტო პაპარაცული კახა მიქიაშვილისა“. Fortuna.ge სალომე გოგიაშვილს დაუკავშირდა, რათა მისგან ამ პროექტის შესახებ მეტი შეეტყო. სალომემ გვითხრა, რომ მუშაობა მართლაც მიმდინარეობს, თუცმა ჯერ საიდუმლოდ დატოვა, კონკრეტულად რა პროექტზეა საუბარი. როგორც „ფორტუნამ“ შეიტყო, სალომეს პროექტი ინტერნეტს უკავშირდება და მისი დეტალები მალე გახდება ცნობილი. ნინო მურღულია [post_title] => რაზე მუშაობენ ერთად სალომე გოგიაშვილი და ია ფარულავა (ფოტო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => raze-mushaoben-ertad-salome-gogiashvili-da-ia-farulava-foto [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-26 15:22:25 [post_modified_gmt] => 2017-04-26 11:22:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=125613 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 113581 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-03-08 15:57:23 [post_date_gmt] => 2017-03-08 11:57:23 [post_content] => ია ფარულავას ცხოვრებაში სრულიად ახალი ეტაპია. ფლობს პატარა და ლამაზ სასტუმროს, რომლის მენეჯმენტშიც მთლიანად არის ჩართული საკუთარ გუნდთან ერთად, ისვენებს ტელევიზიისგან და შესაბამისად, როგორ თავად ამბობს, სტრესისგან და სამომავლო გეგმებსაც სახავს... რადიო „ფორტუნამ“ მსახიობს ქალთა დღე მიულოცა და ჰკითხა, რამდენად დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ამ დღესასწაულს. ია ფარულავა: მე, როგორც მაინც კომუნისტური ბავშვობის მქონეს, ეს გადმონაშთი მომყვება. დღეს დავწერე „ფეისბუქზე“, ერთი და იმავენაირი „გიფით“ მომილოცა დღევანდელი დღე ათმა ადამიანმა. ჯერ გავღიზიანდი, რა ჯანდაბად მინდა ეს მილოცვები-მეთქი, მაგრამ მერე ვიფიქრე - რატომაც არა? ეს ხომ დადებითი ენერგიაა. ადამიანებს უხარიათ, როცა ერთმანეთს ულოცავენ. სამწუხაროდ, ასეთი ტენდენციაც შეინიშნება, რომ ამ დღეს ერთმანეთს ძირითადად, ქალები ულოცავენ, მაგრამ რა მოხდა? მაინც ხომ პოზიტივია?!. იმდენად გვჭირდება პოზიტივი ყველაფერში ამ ბოლო დროს, ასეთი მილოცვები კარგია. 8 მარტს მიყვარს ყვავილების მიღება, რადგან გაზაფხულია და მიყვარს გაზაფხულის ყვავილები - იები, ყოჩივარდები... გინდა 8 მარტი იყოს და გინდა 9, ყვავილები ძალიან მიხარია. მე არავისთვის მიმილოცია, მაგრამ ბევრმა მომილოცა. მცდელობა მაინც რომ გვექნება, რომ რაღაც გვიხაროდეს, კარგ ენერგიას მოიტანს ჩვენ გარშემო, ქვეყანაში და ქალაქში, რომელიც იხრჩობა ნეგატიურ ჭაობში... 8 მარტს საჩუქრები მიგიღიათ? რა თქმა უნდა, მიმიღია საჩუქრები, მაგრამ ქალები უფრო ვუკეთებთ ერთმანეთს საჩუქრებს (იღიმის). საკუთარ თავს ხომ არ უსახსოვრეთ რამე? საკუთარ თავს ყოველთვის ვჩუქნი რაღაცებს. ძალიან მიყვარს ბრილიანტები და როცა საშუალება მაქვს, ვყიდულობ რაიმე „ბრილიანტოვანს“. ამით ჰგავხართ მერილინ მონროს და არა მხოლოდ... აი, ელიზაბეტ ტეილორს კი მამაკაცები ჩუქნიდნენ, ძირითადად... თუ გვაქვს შესაძლებლობა, საკუთარ თავს ვუსახსოვროთ რაიმე, რატომაც არა?!. ჩვენზე ძვირფასი ვინ გვყავს? აუცილებლად უნდა დააფასოთ საკუთარი თავი. ცოტა ეგოისტები იყავით, ჯერ თქვენ თავზე იფიქრეთ და მერე დანარჩენებზე!.. ახლახან ვნახე პოსტი, ერთ-ერთ კლუბში 8 მარტს 80 ქალბატონი და ორი მამაკაცი აღნიშნავდაო... ძალიან კარგია, თუკი ქალბატონები დადიან რესტორნებში, მამაკაცების გარეშე. ქალებს შეუძლიათ, რესტორანში გერმანული ანგარიშით წავიდნენ, კაცებს - არა. ისეთი მამაკაცები, რომლებსაც შეუძლიათ, თავისი სუფრაც გადაიხადონ და გვერდზე სუფრაც, სანთლით საძებნელები არიან. ასეთი რამ არქაული ხდება და წარსულს ბარდება. თუკი ქალებს უხარიათ ერთად სადმე წასვლა, ამას მივესალმები. ხშირად საუბრობენ და განიხილავენ, რომ ჩვენი მამაკაცები ძალიან დაიჩაგრნენ, ამის მიზეზებზე ბერვრჯერ თქმულა და აღარ გავიმეორებ, ამიტომ ჩვენ ვაჩუქოთ ყვავილები მამაკაცებს (იცინის). ეს, რა თქმა უნდა, ხუმრობაა... დღეს ია ფარულავასთვის, ლამაზი და წარმატებული ქალისთვის, მიღებული გამოცდილებიდან გამომდინარე, როგორი მამაკაცია საინტერესო? (იღიმის) მინდა გითხრათ, რომ საერთოდ არ ვფიქრობ მამაკაცებზე. არ ვსაუბრობ ჩემს პირად ცხოვრებაზე. არავინ იცის, რა ხდება ჩემს პირადში. ბევრს ჰგონია, რომ ქმარი აღარ მყავს, ზოგს ჰგონია, რომ მყავს და ვერ გაიგეს, რა და როგორ არის. შემიძლია ვთქვა, ტარიელ სუარი იყო ყველაზე ღირსეული მამაკაცი, რომელიც შემხვედრია ცხოვრებაში. ამ ასაკში დაახლოებით ვიცი, როგორი მამაკაცია ჩემთვის მისაღები და საუკეთესო, მაგრამ ახლა ამაზე ლაპარაკი არ მსურს. კი ბატონო. მინდა გკითხოთ, რა ეტაპია ახლა თქვენს ცხოვრებაში? ახლა გვეწყება ტურისტული სეზონი, ბიზნესი ყვავის. სასტუმრო არის ძალიან მოთხოვნადი, ლოკაციის გამო. მყავს ძალიან მაგარი გუნდი. ვერ გეტყვით, რომ სასტუმროში ვათენ-ვაღამებ, ასე არ არის და ასე მუშაობა სწორი არც არის. ახლა ია ფარულავას აქვს ეტაპი, როცა მან უნდა დაისვენოს ყველანაირი ნეგატივისაგან და ყველაფერი ზედმეტისგან. ეს არის ეტაპი, როცა სერიოზულად გადავხედე მეგობრების სიას და დავიწყე ადამიანების გაცხრილვა, ვტოვებ იმ ადამიანებს, რომლებსაც პოზტივი მოაქვთ. ეს არის ეტაპი, როცა შემიძლია ვუთხრა საკუთარ თავს - ია, დაისვენე, ნუ ღელავ, შენ არაფერი გაქვს სანერვიულო. არ ვიბრძვი იმისთვის, რომ ტელევიზიაში გადაცემა მქონდეს, რადგან ეს ზედმეტი სტრესის წყაროა. ზედმეტად არც ინტერვიუს ვიძლევი, რადგან მეზარება, ესეც სტრესია, უნდა იქაქანო და ა.შ. ვატარებ ლექციებს, ვასწავლი სხვადასხვა უნივერსიტეტის სტუდენტებს მიხეილ ჩეხოვის მეთოდს. ამაზე დიდად არ ვლაპარაკობ და არ ვაპიარებ, რადგან ჩემთვის საკრალური თემაა. ვხვდები ჩემს მეგობრებს, ვთამაშობთ „მაფიის ღამეს“, დავდივარ პროცედურებზე კვირაში ერთხელ „ნატალიში“, რომლის სახეც გახლავართ. როგორც იცით, მიყვარს ბრილიანტები, რაც ასაკში შევედი, ძალიან დავაფასე მათი გამოსხივების ძალა, ამიტომაც გავხდი საიუველირო მაღაზია „პონტე ვეკიოს“ სახეც. მსურს, სასტუმროში ჩამოვაყალიბო სალონი, მაიკო ორბელიანის მსგავსი... აქეთ არის მიმართული ჩემი ფიქრები და აზრები... სერიოზულად ვფიქრობ საცხოვრებელი ბინის გამოცვლას, რადგან პატარაა და ვიხრჩობი აქ უკვე. მაქვს მოლაპარაკებები ერთ-ერთ სამშენებლო კომპანიასთან, ბინა უკვე შერჩეულია. მოკლედ, ვარ ასე, ნერვებს არც მე ვუშლი ვინმეს და არც ვაშლევინებ... რომ მეკითხებიან, რატომ არ ხარ ტელევიზიაში, რატომ არ გაქვს გადაცემაო, როგორ ფიქრობთ, რომ მოვინდომო, არ მექნება? მაგრამ ეს იმხელა სტრესს უკავშირდება, აღარ მინდა, ბატონო (იღიმის). ნინო მურღულია [post_title] => ია ფარულავას ბედნიერი ცხოვრების საიდუმლო - „არც მე ვუშლი ვინმეს ნერვებს და არც ჩემთვის ვაშლევინებ...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ia-farulavas-bednieri-ckhovrebis-saidumlo-arc-me-vushli-vinmes-nervebs-da-arc-chemtvis-vashlevineb [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-08 15:57:23 [post_modified_gmt] => 2017-03-08 11:57:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=113581 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 162100 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-11 12:27:00 [post_date_gmt] => 2017-09-11 08:27:00 [post_content] => მიხეილ სააკაშვილის პოლონეთიდან უკრაინაში გადაადგილების მარშრუტს გუშინ მთელი საქართველო ადევნებდა თვალს. რასაკვირველია, არ დაახანა გამოხმაურებებმა და უამრავი პოსტი ვიხილეთ ამ თემასთან დაკავშირებით სოციალურ ქსელში. ცნობილ ადამიანებს შორის საქართველოს ექსპრეზიდენტის მხარდამჭერებიც აქტიურობდნენ და შედარებით ნაკლებად მოყვარულებიც. მომღერალი და ტელეწამყვანი ნინა წკრიალაშვილი ერთი ფრაზით შემოიფარგლება: „მომკალით და ვგიჟდები ამ კაცზე...“ ნანუკა ჟორჟოლიანი მიიჩნევს, რომ „გაკოტრებულ პოლიტიკოსს ასე არ ხვდებიან“. ნუკი კოშკელიშვილი: „საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი ცოცხალი ლეგენდაა, მიდი, მიშა...“ ია ფარულავა: „მიშა ისტორიას წერს ამ წუთებში... ვინ ამბობდა, მშიშარა არისო?“ ბლოგერი გურამ შეროზია წერს, რომ მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით გარკვეული სენტიმენტები აქვს: „მეტისმეტად არაპოპულისტური და არამომგებიანი სტატუსი უნდა დავწერო, წინასწარ გაფრთხილებთ: პატივი ვცეთ ერთმანეთის შეხედულებებს, თუნდაც მცდარს! ჰოდა, კი ჩაიდინა ამდენი ცუდი რამ, კი დამასრულებინა სიცოცხლე ლამის 20 წლის ასაკში აგვისტოს ომის დროს, ნუ აღარ გავაგრძელებ, მაგრამ: აი, რაღაცნაირად ვგულშემატკივრობ მაინც, სენტიმენტები შემომიტევს ხოლმე, სადაც არ უნდა ჩავიდე ყველგან რომ იცნობენ, ან განახლებული ბათუმის, ქუთაისის, თელავის, სიღნაღის, ანაკლიის და ა.შ. სილამაზით როცა ვტკბები. იმაზეც, ერთიანმა ეროვნულებმა სულზე რომ მომისწრო, თორემ ამ წიგნებით ტვინგამოტენილ ბიჭს ქრთამს რომ მთხოვდნენ, ე.წ. ფასიანზე მოსახვედრადაც კი, აი იმ აბიტურიენტს, მერე ეროვნულებში, უნარებში 100-დან 95 რომ აიღო. სთხოვდნენ. ქრთამს. პატრულის რეფორმაზეც მადლობა და კაი ბიჭობის გადაშენებისთვისაც. სამწუხაროა, რომ ასე ცუდად იმოქმედა მასზე ძალაუფლებამ და სამართლიანად დაასრულა, როგორც დაასრულა, ალბათ, დაიმსახურა კიდეც ასეთი დასასრული. და მაინც, გულის სიღრმეში მაინც ვგულშემატკრობ, ბევრი რამის მადლიერი ვარ და რაღაცნაირად მიყვარს კიდეც... და ოდესმე ჩემს შვილიშვილებს - ბევრს მოვუყვები მასზე. (რას - ზუსტად არ ვიცი)“ [post_title] => „მომკალით და ვგიჟდები ამ კაცზე...“ - ცნობილების გამოხმაურება სააკაშვილის უკრაინულ ვოიაჟზე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => momkalit-da-vgidjdebi-am-kacze-cnobilebis-gamokhmaureba-saakashvilis-ukrainul-voiadjze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-11 12:27:00 [post_modified_gmt] => 2017-09-11 08:27:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=162100 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 11 [max_num_pages] => 4 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => a2c0889c24686d5de46c32627240dd42 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )