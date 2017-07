“მე მომიტაცა და სასიკვდილოდ მაწამა საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ფრაქციის თავმჯდომარემ”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => irma-inashvili [1] => irma-inashvili-patriotta-aliansi-gaertianebuli-opozicia [2] => irakli-lataria ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149328 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => irma-inashvili [1] => irma-inashvili-patriotta-aliansi-gaertianebuli-opozicia [2] => irakli-lataria ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149328 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1153 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => irma-inashvili [1] => irma-inashvili-patriotta-aliansi-gaertianebuli-opozicia [2] => irakli-lataria ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => irma-inashvili [1] => irma-inashvili-patriotta-aliansi-gaertianebuli-opozicia [2] => irakli-lataria ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (149328) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (17673,1153,6342) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 126846 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-02 15:27:44 [post_date_gmt] => 2017-05-02 11:27:44 [post_content] => ირმა ინაშვილი საკონსტიტუციო ცვლილებათა პროექტს აპროტესტებს და ივნისში შიმშილობის დაწყებას გეგმავს. მას ძირითადი შენიშვნები საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით აქვს. ინაშვილის თქმით, საკონსტიტუციო კომისიამ საბოლოოდ გაუცრუა იმედები და არცერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არ გადაჭრა, რისი მოლოდინიც საზოგადოებას ჰქონდა. „იმედს ვიტოვებ, რომ ბიძინა ივანიშვილი არის საზოგადოების და „ქართული ოცნების“ ყველაზე გავლენიანი წევრი და ის არ დარჩება ამ პროცესების მიღმა და მიიღებს ქმედით მონაწილეობას საკონსტიტუციო კომისიის მიერ წარმოდგენილი ინიციატივების შეცვლის საქმეში“, - განაცხადა ირმა ინაშვილმა. მან ასევე აღნიშნა, რომ შიმშილობის დაწყებამდე, მაისში გამაფრთხილებელ აქციას ჩაატარებს. ირმა ინაშვილი შიმშილობას აპირებს: ბიძინა არ დარჩე მიღმა

ირმა ინაშვილის თქმით, "პატრიოტთა ალიანსი" მომხრეა, პრეზიდენტს ირჩევდეს ხალხი და არა პარლამენტი. ინაშვილი ახლა საკონსტიტუციო კომისიის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრას ესწრება, სადაც პრეზიდენტის, მთავრობისა და თავდაცვის საკითხებზე იმსჯელებენ. „ჩვენ ვართ მომხრე, რომ პრეზიდენტს ირჩევდეს ხალხი და არა პარლამენტი. ვიდრე ქვეყანაში არ ჩატარდება მართლაც დემოკრატიული, თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები. ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი დგას ხოლმე პარლამენტის ლეგიტიმაციასთან დაკავშირებით, ამიტომ ის, რომ პარლამენტმა აირჩიოს პრეზიდენტი, მიმაჩნია დემოკრატიის კუთხით უკან გადადგმულ ნაბიჯად", - განაცხადა ირმა ინაშვილმა. "პატრიოტთა ალიანსი" მომხრეა, პრეზიდენტს ირჩევდეს ხალხი და არა პარლამენტი

კახა კალაძემ ენერგეტიკის საკითხებთან დაკავშირებით შეხვედრაზე, რომელიც მოსკოვში იმართება, განმარტება თავად უნდა გააკეთოს, ამის შესახებ პარლამენტის წევრმა ირმა ინაშვილმა განაცხადა. "ნაციონალები" და "ოცნება" ერთმანეთს ემესიჯებიან და ჭღურტულებენ. ენერგეტიკის მინისტრმა თავად უნდა განმარტოს, რა შეხვედრა გაიმართა", - განაცხადა ინაშვილმა. ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე კომპანია „გაზპრომ-ექსპორტისა“ და კომპანია „ინტერ-რაოს“ ხელმძღვანელებს შეხვდება. კახა კალაძე კომპანია „გაზპრომ-ექსპორტის“ წარმომადგენლებს დღეს ვენაში შეხვდება, ხოლო კომპანია „ინტერ-რაოს“ ხელმძღვანელობას - მინსკში 14 დეკემბერს. ირმა ინაშვილი : მინისტრებს არ ვემესიჯები ირმა ინაშვილი შიმშილობას აპირებს: ბიძინა არ დარჩე მიღმა