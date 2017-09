მე უფრო მეტი ხელფასი მინდა: რონალდოს მორიგი ახირება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => ronaldo [2] => reali [3] => khelfasi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 168654 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => ronaldo [2] => reali [3] => khelfasi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 168654 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => ronaldo [2] => reali [3] => khelfasi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => ronaldo [2] => reali [3] => khelfasi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (168654) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2598,691,689,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 169007 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-09-28 19:07:21 [post_date_gmt] => 2017-09-28 15:07:21 [post_content] => უეფა-ს ოფიციალური ვებგვერდის ინფორმაციით, ევრო 2020-ის შესარჩევი ტურნირის წილისყრა 2018 წლის 2 დეკემბერს, ირლანდიის დედაქალაქ დუბლინში გაიმართება. წილისყრის შედეგად, 55 ნაკრები 10 ჯგუფში განაწილდება და გათამაშდება ევროპის 2020 წლის ჩემპიონატის 20 საგზური (თითო ჯგუფიდან ფინალურ ეტაპზე ორი საუკეთესო გუნდი გადავა). შესარჩევი ტურნირი 2019 წლის 21 მარტს დაიწყება და 19 ნოემბერს დასრულდება. ევრო 2020-ზე 24 გუნდი მიიღებს მონაწილეობას. ფინალური ტურნირის კიდევ ოთხი საგზური ახალი ტურნირის - ერთა ლიგის მეშვეობით გათამაშდება. შეგახსენებთ, რომ ევრო 2020 ევროპის 13 ქვეყანაში გაიმართება: დუბლინი (ირლანდია), ბაქო (აზერბაიჯანი), ამსტერდამი (ჰოლანდია), ბილბაო (ესპანეთი), ბრიუსელი (ბელგია), ბუქარესტი (რუმინეთი), ბუდაპეშტი (უნგრეთი), კოპენჰაგენი (დანია), გლაზგო (შოტლანდია), ლონდონი (ინგლისი), მიუნხენი (გერმანია), რომი (იტალია) და სანკტ-პეტერბურგი (რუსეთი). [post_title] => ევრო 2020-ის წილისყრა დაიგეგმა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => evro-2020-is-wilisyra-daigegma [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-28 19:07:21 [post_modified_gmt] => 2017-09-28 15:07:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=169007 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 168615 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-09-28 11:07:02 [post_date_gmt] => 2017-09-28 07:07:02 [post_content] => ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფური ეტაპის მეორე ტურში იტალიური "რომა" ბაქოში ჩავიდა "ყარაბაღთან" სათამაშოდ. აზერბაიჯანში "რომას" ფეხბურთელები ჩემპიონთა ლიგის მორიგი მატჩის წინ სასტუმროდან სტადიონზე საქართველოში რეგისტრირებული ავტობუსით მივიდნენ. ბაქოში ჩასულ რომაელ ფეხბურთელებს ქართული ნომრებით ავტობუსი ემსახურებოდა. ამ ფაქტის ამსახველი ვიდეოკადრები "რომას" ოფიციალურ გვერდსა და იტალიურ მედიაში გავრცელდა. თამაში კი "რომამ" 2:1 მოიგო. https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=KuQwQSMa2Qg [post_title] => რომაელებმა ბაქოში ქართული ავტობუსით იარეს (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => romaelebma-baqoshi-qartuli-avtobusit-iares-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-28 11:07:02 [post_modified_gmt] => 2017-09-28 07:07:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=168615 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 168610 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-09-28 10:24:28 [post_date_gmt] => 2017-09-28 06:24:28 [post_content] => ეროვნული საკალათბურთო ასოციაციის მოახლოებული სეზონის წინ, ინტერნეტგვერდმა hoopshype.com-მა ლიგის საუკეთესო ცენტრების რეიტინგი გამოაქვეყნა, კერძოდ, 30 კალათბურთელისგან შემდგარი სია. აღნიშნულ ჩამონათვალში "გოლდენ სტეიტის" ქართველი ცენტრი ზაზა ფაჩულია მოხვდა. ვებგვერდმა საქართველოს ნაკრების ყოფილი კაპიტანი 29-ე ადგილზე დააყენა. hoopshype.com-ის აზრით, NBA-ში საუკეთესო ცენტრების ათეული ასე გამოიყურება: 1. კარლ-ენტონი თაუნსი ("მინესოტა"), 2. ნიკოლა იოკიჩი ("დენვერი"), 3. დემარკუს კაზინსი ("ნიუ ორლეანი"), 4. რუდი გობერი ("იუტა"), 5. მარკ გასოლ ("მემფისი"), 6. ჰასან უაითსაიდი ("მაიამი"), 7. დეანდრე ჯორდანი ("კლიპერსი"), 8. მაიკლ ტერნერი ("ინდიანა"), 9. ელ ჰორფორდი ("ბოსტონი"), 10. ჯოელ ემბიდი ("ფილადელფია"). [post_title] => ზაზა ფაჩულია NBA-ს საუკეთესო ცენტრებშია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => zaza-fachulia-nba-s-sauketso-centrebshia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-28 10:24:41 [post_modified_gmt] => 2017-09-28 06:24:41 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=168610 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 169007 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-09-28 19:07:21 [post_date_gmt] => 2017-09-28 15:07:21 [post_content] => უეფა-ს ოფიციალური ვებგვერდის ინფორმაციით, ევრო 2020-ის შესარჩევი ტურნირის წილისყრა 2018 წლის 2 დეკემბერს, ირლანდიის დედაქალაქ დუბლინში გაიმართება. წილისყრის შედეგად, 55 ნაკრები 10 ჯგუფში განაწილდება და გათამაშდება ევროპის 2020 წლის ჩემპიონატის 20 საგზური (თითო ჯგუფიდან ფინალურ ეტაპზე ორი საუკეთესო გუნდი გადავა). შესარჩევი ტურნირი 2019 წლის 21 მარტს დაიწყება და 19 ნოემბერს დასრულდება. ევრო 2020-ზე 24 გუნდი მიიღებს მონაწილეობას. ფინალური ტურნირის კიდევ ოთხი საგზური ახალი ტურნირის - ერთა ლიგის მეშვეობით გათამაშდება. შეგახსენებთ, რომ ევრო 2020 ევროპის 13 ქვეყანაში გაიმართება: დუბლინი (ირლანდია), ბაქო (აზერბაიჯანი), ამსტერდამი (ჰოლანდია), ბილბაო (ესპანეთი), ბრიუსელი (ბელგია), ბუქარესტი (რუმინეთი), ბუდაპეშტი (უნგრეთი), კოპენჰაგენი (დანია), გლაზგო (შოტლანდია), ლონდონი (ინგლისი), მიუნხენი (გერმანია), რომი (იტალია) და სანკტ-პეტერბურგი (რუსეთი). [post_title] => ევრო 2020-ის წილისყრა დაიგეგმა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => evro-2020-is-wilisyra-daigegma [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-28 19:07:21 [post_modified_gmt] => 2017-09-28 15:07:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=169007 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 1232 [max_num_pages] => 411 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 329882877741d8974f43d9e40cb3e5ee [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )