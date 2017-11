მე ვარ ძალადობის მსხვერპლი – ნინო გვენეტაძე

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nino-gvenetadze [1] => ganckhadeba [2] => iusticiis-umaghlesi-sabcho [3] => skhdoma ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 184593 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nino-gvenetadze [1] => ganckhadeba [2] => iusticiis-umaghlesi-sabcho [3] => skhdoma ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 184593 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 650 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => nino-gvenetadze [1] => ganckhadeba [2] => iusticiis-umaghlesi-sabcho [3] => skhdoma ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => nino-gvenetadze [1] => ganckhadeba [2] => iusticiis-umaghlesi-sabcho [3] => skhdoma ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (184593) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1920,3165,650,11819) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 183604 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-03 15:27:59 [post_date_gmt] => 2017-11-03 11:27:59 [post_content] => საოკუპაციო ხაზთან ვერანაირი საბაჟო ვერ იარსებებს, იმიტომ, რომ საქართველო-რუსეთის საზღვარი კავკასიონის ქედზე გადის, - ასე გამოეხმაურა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი ქეთევან ციხელაშვილი სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ ახალგორთან ე.წ. საბაჟოს გახსნას. მისივე თქმით, ეს პოლიტიკური და სამართლებრივი თვალსაზრისით არალეგიტიმურია. ”საოკუპაციო ხაზთან, ოძისი-ახალგორის მონაკვეთზე, ბუნებრივია, ვერანაირი საბაჟო ვერ იარსებებს, იმიტომ რომ საზღვარი აქ არ გახლავთ. საქართველოს რუსეთთან საზღვარი კავკასიონის ქედზე გააჩნია. ეს სამართლებრივად, პოლიტიკურად და ყველა სხვა თვალსაზრისით შეუძლებელი და არალეგიტიმურია. რაც შეეხება შეზღუდვებს, დღესაც, არსებული ვითარების ფონზე, ძალიან ბევრი შეზღუდვაა, რომლის გათვალისწინებითაც მოსახლეობას გადაადგილება ძალიან რთულ პირობებში უხდება. ასევე მცირე ვაჭრობა, რომელიც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ქართველებისათვის, ახალგორელებისათვის, არამედ ოსებისათვისაც, რომლებიც დღეს მავთულხლართებით იზოლირებულ ცხინვალის რეგიონში ცხოვრობენ. რა განცხადებებიც პოლიტიკური სიმბოლიკის მიღმა კეთდებოდა, რომ ვაჭრობის მოცულობა ახალგორის მონაკვეთზე საკმაოდ დიდია, კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ადგილობრივი მოსახლეობისათვის გაცვლა-გამოცვლა, გადაადგილება, გარკვეული ტვირთებითა და პროდუქტებით მომარაგება იმ ერთადერთი არხიდან, რომელიც დღეს მთელი საოკუპაციო ზონის პერიმეტრზე ფუნქციონირებს - ოძისი-ახალგორის მონაკვეთზე. ჩვენთვის, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გადაადგილება და ტვირთბრუნვა კი არ შეიზღუდოს, არამედ გამარტივდეს“, - განაცხადა ქეთევან ციხელაშვილმა. შეგახსენებთ, რომ სამხრეთ ოსეთის დე–ფაქტო ხელისუფლება საქართველოდან შესული ტვირთების აღრიცხვას ახალგორთან აპირებს. ამის შესახებ სამხრეთ ოსეთის დე–ფაქტო ადმინისტრაციის ოფიციალურ გვერდზეა ნათქვამი. მურატ ცხოვრებოვმა, საბაჟო კომიტეტის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ ეს ნაბიჯი საქართველოდან შემავალი ტვირთების ხარისხისა და მოცულობის კონტროლის მიზნით იდგმება. ე.წ. საბაჟოს ხელმძღვანელი ასევე აცხადებს, რომ პუნქტის გახსნის იდეა წარმოიშვა მას შემდეგ, რაც საქართველოდან შემომავალი ტვირთების ინტენსიური მონიტორინგის შედეგად აღმოჩნდა, რომ ის არ იბეგრება. "ელდარ ქობალიას, კობა მატკავას და მერაბ ყოლბაიას წამების საქმე, საქართველოს სსკ-ის 1441 მუხლის მეორე ნაწილის ,,ა“, „დ“, ,,ე“ და ,,ზ“ ქვეპუნქტებით. საქართველოს შს სამინისტროს სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამხარეო მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილეობის დროს ჩადენილი მალხაზ არქანიას წამების საქმე, სადაც ბრალდებულია საქართველოს სსკ 1441-ე მუხლის მე-2 ნაწილის ,,ა“, ,,ე“ და ,,ზ“ ქვეპუნქტებით. ელბერდ კობერიძის თავისუფლების აღკვეთისა და წამების საქმე, საქართველოს სსკ-ის 143-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტით, მე-4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით და 1441-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ და „ბ“, ასევე მე-3 ნაწილით,” - ნათქვამია პროკურატურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. " ეს მჭიდრო ურთიერთობები ღირსეული და ღირებულია. ესტონეთი მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. მაწუხებს, რაც ხდება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. საქართველო ჩვენი პრიორიტეტული პარტნიორია," - განაცხადა კერსტი კალიულაიდემ. მისივე თქმით, ესტონეთსა და საქართველოს შორის არის მჭიდრო თანამშრომლობა და მეგობრული ურთიერთობა. ”ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობები ბრწყინვალე დონეზეა ყველა სფეროში - განათლება, კულტურა. ქართულ-ესტონურმა ერთობლივმა ფილმმა დიდი მოწონება დაიმსახურა. საქართველო ჩვენი პრიორიტეტული პარტნიორია განვითარების თვალსაზრისით. ჩვენ გვაქვს ერთობლივი პროექტები. ამ ვიზიტების შედეგად, ვფიქრობ, ახალი იდეების გენერირება მოხდება, რაც სასარგებლო იქნება ორივე მხარისთვის. დემოკრატიის განვითარება, სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება ეხმარება თქვენს ქვეყანას, მიღწეულ იქნას საერთო მიზნები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვისაც. ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ ხაზი გაუსვით იმ ფაქტს, რომ ესტონეთი არის ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყანა ევროკავშირსა და ნატო-ში. ჩვენ ვფიქრობთ, მეტი პატარა ქვეყანა უნდა იყოს წარმატებული, რომელთათვის ასეთი მგრძნობიარეა დესტაბილიზაცია მსოფლიოს მასშტაბით,” - მიმართა ესტონეთის პრეზიდენტმა ქართველ კოლეგას. კალიულაიდე დარწმუნებულია, რომ ეს ვიზიტი კიდევ უფრო განავითარებს ეკონომიკურ ურთიერთობებს. 