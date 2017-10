მეჭიაური გვაკრიტიკებდა, მაგრამ ეს უსამართლობასთან ბრძოლაში არ გვაბრკოლებს- ანა ნაცვლიშვილი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tamaz-mechiauri [1] => ana-nacvlishvili [2] => saia [3] => archevnebi-2017 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 179786 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tamaz-mechiauri [1] => ana-nacvlishvili [2] => saia [3] => archevnebi-2017 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 179786 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 105 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => tamaz-mechiauri [1] => ana-nacvlishvili [2] => saia [3] => archevnebi-2017 ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => tamaz-mechiauri [1] => ana-nacvlishvili [2] => saia [3] => archevnebi-2017 ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (179786) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1430,20173,1431,105) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 179744 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-24 13:59:05 [post_date_gmt] => 2017-10-24 09:59:05 [post_content] => "პატრიოტთა ალიანსის" ლიდერი ირმა ინაშვილი სოციალურ ქსელში ლეიბირისტული პარტიის ლიდერის შალვა ნათელაშვილის განცხადებას პასუხობს. "კეთილი რჩევა შალვა ნათელაშვილს: ა) შალვა, შენნაირი გამოცდილი პოლიტვაჭარი რომ სხვებზე საუბრობ, სასაცილოა. ბ) არასდროს გამიცია შენთვის პასუხი, მამაჩემის პატივისცემის გამო, რომელიც ახლოს გიცნობდა, მაგრამ ყველა ზღვარს გადააბიჯე. ახლა იცოდე, არც ერთი შენი ბოდვა არ დარჩება უპასუხოდ. გ) პოლიტიკა არაა ცირკი, სადაც შენ ჟონგლიორობ 20 წელია. პოლიტიკა პროცესია, ბრძოლაა, სტრატეგიაა და ტაქტიკაა, რაც შენ მხოლოდ ბრიფინგი და ცირკი გგონია. შენი შექმნილი ერთი პოლიტიკური პროცესი გამახსენე , ძალიან დამავალებ, მაგრამ ჟონგლიორებს მხოლოდ ბავშვების გართობა შეუძლიათ და არა სერიოზული პოლიტიკის წარმოება. ე) ჩემი აზრით, ყველა პარტიის ლიდერი უნდა გადიოდეს ფსიქიატრიულ შემოწმებას. განსაკუთრებით, არჩევნების წინ და შემდგომ პერიოდში. ვ) დამშვიდდი, შალვა და მიხვდი, რომ ამდენი ბოდვა მავნებელია ხორცისთვისაც და სულისთვისაც",-წერს ირმა ინაშვილი. "ლეიბორისტული პარტიის” ლიდერი ხელისუფლებას თვითმმართველობის არჩევნების გაყალბებაში, „ევროპულ საქართველოს“ და „პატრიოტთა ალიანსს“ კი, მმართველ გუნდთან გარიგებაში ადანაშაულებს. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=353886428390088&id=100013062005932&pnref=story [post_title] => პოლიტიკა არაა ცირკი, სადაც შენ ჟონგლიორობ 20 წელია - ირმა ინაშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => politika-araa-cirki-sadac-shen-djongliorob-20-welia-irma-inashvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-24 13:59:43 [post_modified_gmt] => 2017-10-24 09:59:43 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=179744 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 179726 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-24 13:40:52 [post_date_gmt] => 2017-10-24 09:40:52 [post_content] => "პოლიტიკური სიბეცეა, ფიქრობდე, რომ ამ რეალობაში, რუსეთით, კრიმინალებით ზურგგამაგრებული ოლიგარქის და კორუფციაში ჩაფლული, დეგრადირებული სახელმწიფო სტრუქტურების პირობებში, აქ ოდესმე იქნება თანასწორი პირობები თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩასატარებლად," - ამის შესახებ "ნაციონალური მოძრაობის" წარმომადგენელი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, სოციალურ ქსელში წერს. ჩიორა თაქთაქიშვილს მიაჩნია, რომ "ნაციონალური მოძრაობა" არსებულ ვითარებას მარტო შეცვლის და თანამოაზრეებმა პრობლემის გადაწყვეტის გზებზე ერთად უნდა იმსჯელონ. "წესით, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები არ უნდა ყოფილიყო საჭირო ამის გასაგებად. ეს რეალობაა ქვეყანაში მას შემდეგ, რაც ხელისუფლებაში არჩევნებში გამარჯვებულმა გუნდმა მთავარი პოლიტიკური ოპონენტის განადგურება უმთავრეს სახელმწიფოებრივ ამოცანად გამოაცხადა. თუმცა, სჯობს გვიან, ვიდრე არასდროს! "რადიკალურადაა შესაცვლელი ბრძოლის მეთოდები. რა მეორე ტურები, რა 2020 წლის არჩევნებისთვის მზადება?! ხვალიდანვე უნდა დავიწყოთ გადაწყობა კრიმინალურად, შიშით და ფულით წართმეული ჩვენი და ჩვენი თანამოქალაქეების თავისუფლების დასაცავად! ეს მხოლოდ ერთი პარტიის, ან ჯგუფის საქმე არაა და არც სადღეგრძელოს სმა და გულზე მჯიღის ცემაა საკმარისი! ამიტომ ყველა, ვისაც მნიშვნელოვნად მიაჩნია, რომ იცხოვროს თავისუფალ, დამოუკიდებელ სახელმწიფოში და არ არის თანახმა, ფულით და შიშით მანიპულირებულ საჯარო მოსამსახურეებს მიანდოს საკუთარი ბედის გადაწყვეტა, შ ე ვ ი კ რ ი ბ ო თ ! "ფაქტია, რომ ენმ - რუსეთის, ოლიგარქის, კრიმინალების და სახელმწიფოს მხირდან 5-წლიანი უწყვეტი დევნის პირობებში - დღეს ვერ არის იმ ფორმაში, რომ მარტომ შეცვალოს ეს რეალობა. რეალობა კი უმძიმესია!შემოგვიერთდით! გავერთიანდეთ ყველა განათლებული, პატრიოტი, პატიოსანი, თავისუფლების და თანასწორობის ფასის მცოდნე მოქალაქე! ჩვენ ძალიან ძლიერი ძალა ვართ! რომელსაც წინ ვერავინ დაუდგება! მთავარია, არ "ვიგრუზინოთ", არ ვიზარმაცოთ, ერთმანეთს ცხვირი არ ავუბზუოთ! ვ ი ე ვ რ ო პ ე ლ ო თ ! სხვას არ დაველოდოთ! ჩვენ თვითონ დავორგანიზდეთ, გამოვიყენოთ ის ცოდნის კაპიტალი, რომელიც გვაქვს! ვიმსჯელოთ, მოვიფიქროთ, მოვიძიოთ რესურსები, შემოვიერთოთ თანამოაზრეები, დავგეგმოთ, და მიზანსაც აუცილებლად მივაღწევთ. Resist - > Ally - > Attack -> Win!" - წერს ჩიორა თაქთაქიშვილი. https://www.facebook.com/chiora.taktakishvili/posts/10154915951700718 [post_title] => რა მეორე ტურები, რა 2020 წლისთვის მზადება, ბრძოლის მეთოდები შესაცვლელია - ჩიორა თაქთაქიშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ra-meore-turebi-ra-2020-wlistvis-mzadeba-brdzolis-metodebi-shesacvlelia-chiora-taqtaqishvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-24 13:46:31 [post_modified_gmt] => 2017-10-24 09:46:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=179726 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 179718 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-24 13:06:15 [post_date_gmt] => 2017-10-24 09:06:15 [post_content] => "სამწუხაროა, რომ რამდენიმე კანდიდატი, რომლებიც ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მეორე ადგილზე იყვნენ, არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობაზე უარს ამბობენ," - ასე აფასებს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი, თამარ ჩუგოშვილი, "ნაციონალური მოძრაობის" უარს არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობაზე. "არ ვიცი, ეს გადაწყვეტილება რითი არის განპირობებული, ალბათ, ეს მათი სათქმელია. რაც შეეხება მეორე ტურების რაოდენობას, ალბათ, ეს ერთი მხრივ, განპირობებულია ჩვენს მიმართ ძალიან დიდი მხარდაჭერით და მეორე მხრივ, ალბათ, იმით, რომ ოპოზიციურ პარტიებს აქვთ ძალიან დაბალი მხარდაჭერა. "ეს შედეგი პარტიულად ჩვენთვის ძალიან კარგია, მაგრამ ქვეყნის განვითარებისთვის ძლიერი ოპოზიცია ძალიან მნიშვნელოვანია. იმედია, დროთა განმავლობაში პარტიები შეძლებენ იმას, რომ უფრო მეტად მოაგროვონ საზოგადოების მხარდაჭერა," - განაცხადა ჩუგოშვილმა. შეგახსენებთ, რომ "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა" არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობაზე უარს ამბობს. [post_title] => არჩევნების შედეგი ჩვენთვის კარგია, მაგრამ ქვეყანას ძლიერი ოპოზიცია სჭირდება - თამარ ჩუგოშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => archevnebis-shedegi-chventvis-kargia-magram-qveyanas-dzlieri-opozicia-schirdeba-tamar-chugoshvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-24 13:16:21 [post_modified_gmt] => 2017-10-24 09:16:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=179718 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 179744 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-24 13:59:05 [post_date_gmt] => 2017-10-24 09:59:05 [post_content] => "პატრიოტთა ალიანსის" ლიდერი ირმა ინაშვილი სოციალურ ქსელში ლეიბირისტული პარტიის ლიდერის შალვა ნათელაშვილის განცხადებას პასუხობს. "კეთილი რჩევა შალვა ნათელაშვილს: ა) შალვა, შენნაირი გამოცდილი პოლიტვაჭარი რომ სხვებზე საუბრობ, სასაცილოა. ბ) არასდროს გამიცია შენთვის პასუხი, მამაჩემის პატივისცემის გამო, რომელიც ახლოს გიცნობდა, მაგრამ ყველა ზღვარს გადააბიჯე. ახლა იცოდე, არც ერთი შენი ბოდვა არ დარჩება უპასუხოდ. გ) პოლიტიკა არაა ცირკი, სადაც შენ ჟონგლიორობ 20 წელია. პოლიტიკა პროცესია, ბრძოლაა, სტრატეგიაა და ტაქტიკაა, რაც შენ მხოლოდ ბრიფინგი და ცირკი გგონია. შენი შექმნილი ერთი პოლიტიკური პროცესი გამახსენე , ძალიან დამავალებ, მაგრამ ჟონგლიორებს მხოლოდ ბავშვების გართობა შეუძლიათ და არა სერიოზული პოლიტიკის წარმოება. ე) ჩემი აზრით, ყველა პარტიის ლიდერი უნდა გადიოდეს ფსიქიატრიულ შემოწმებას. განსაკუთრებით, არჩევნების წინ და შემდგომ პერიოდში. ვ) დამშვიდდი, შალვა და მიხვდი, რომ ამდენი ბოდვა მავნებელია ხორცისთვისაც და სულისთვისაც",-წერს ირმა ინაშვილი. "ლეიბორისტული პარტიის” ლიდერი ხელისუფლებას თვითმმართველობის არჩევნების გაყალბებაში, „ევროპულ საქართველოს“ და „პატრიოტთა ალიანსს“ კი, მმართველ გუნდთან გარიგებაში ადანაშაულებს. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=353886428390088&id=100013062005932&pnref=story [post_title] => პოლიტიკა არაა ცირკი, სადაც შენ ჟონგლიორობ 20 წელია - ირმა ინაშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => politika-araa-cirki-sadac-shen-djongliorob-20-welia-irma-inashvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-24 13:59:43 [post_modified_gmt] => 2017-10-24 09:59:43 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=179744 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 191 [max_num_pages] => 64 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => e077fa37795f2a58f0852913dca56630 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )