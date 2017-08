მეცხრე დღეა უშბასთან გერმანელ ტურისტებს ეძებენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => turistebi [1] => ushba [2] => kakha-djordjoliani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 152561 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => turistebi [1] => ushba [2] => kakha-djordjoliani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 152561 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 4210 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => turistebi [1] => ushba [2] => kakha-djordjoliani ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => turistebi [1] => ushba [2] => kakha-djordjoliani ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (152561) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18001,4210,18000) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 150859 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-08-03 12:00:08 [post_date_gmt] => 2017-08-03 08:00:08 [post_content] => შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით, 2017 წლის ივლისში საქართველოს თითქმის მილიონი საერთაშორისო მოგზაური ეწვია (982.487 ვიზიტორი). ივლისის თვის სტატისტიკურ მონაცემებზე ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი ჩოგოვაძემ და შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ლია მელაძემ ისაუბრეს. მათი განცხადებით, მსგავსი მონაცემი საქართველოს ისტორიაში ჯერ არც ერთ თვეში დაფიქსირებულა. წარმოდგენილი მონაცემებით, თითქმის 33%-ით არის გაზრდილი ტურისტების რიცხვიც. ივლისის თვის მაჩვენებლით, იმ უცხოელი მოგზაურების ანუ ტურისტების რიცხვმა, რომლებმაც 24 საათი და მეტი დაჰყვეს საქართველოში 519.349 შეადგინა, რაც 128.651-ით მეტია 2016 წლის ივლისის მაჩვენებელზე (ზრდა + 32.9%). 2017 წლის ივლისის ყველაზე მეტი ვიზიტი რუსეთიდან (+60.4%), სომხეთიდან (+25.4%), აზერბაიჯანიდან (+13.8%), თურქეთიდან (0.6%) და ირანიდან (85.8%) განხორციელდა. პოზიტიური ტენდენცია ნარჩუნდება ევროკავშირის ქვეყნების მიმართულებიდან, საიდანაც საქართველოში ჩამოსვლების რაოდენობის ზრდის კუთხით, ივლისში გამოირჩეოდნენ ნიდერლანდები +43%, გაერთიანებული სამეფო +34%, გერმანია +33% და საფრანგეთი +33%. განსაკუთრებული ზრდა დაფიქსირდა შემდეგი ქვეყნებიდან: ლიბანი +579%, იორდანია +373%, საუდის არაბეთი +254%, ქუვეითი +207%, ირანი +86% და აშშ +65%. რაც შეეხება ზოგად მონაცემებს, 2017 წლის პირველი 7 თვის მონაცემებით საქართველოს იანვარ-ივლისში 3 978 657 საერთაშორისო მოგზაური ეწვია, რაც 572, 195-ით მეტია წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით (ზრდა +16.8% - ია). ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი ჩოგოვაძე ვარაუდობს, რომ საქართველოში წელს საერთაშორისო მოგზაურების რაოდენობა 7 მილიონს გადააჭარბებს. ივლისში საქართველოს 1 მილიონამდე ვიზიტორი ეწვია მდინარე ჭოროხზე არაბი და კოლუმბიელი ტურისტები გადაარჩინეს
მაშველებმა მდინარე ჭოროხზე არაბი და კოლუმბიელი ტურისტები გადაარჩინეს, - ამის შესახებ ინფორმაცია საზოგადოებრივს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში მიაწოდეს. როგორც უწყებაში ამბობენ, არაბი და კოლუმბიელი ცოლ-ქმარი მდინარე ჭოროხზე ხელოვნურ კუნძულზე შემორჩნენ და დახმარებას ითხოვდნენ, რის შემდეგაც შეტყობინება 112-ში შევიდა და მაშველების ოპერატიული რეაგირების შედეგად, ტურისტები უვნებლად გამოიყვანეს. 5 თვეში ისრაელიდან საქართველოში 70 000 ტურისტი ჩამოვიდა
2017 წლის 5 თვეში ისრაელიდან საქართველოში 70 000 ტურისტი ჩამოვიდა. ამის შესახებ საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა ისრაელში პაატა კალანდაძემ განაცხადა. მისი თქმით, ისრაელი და საქართველო ტურიზმის კუთხით განსაკუთრებით თანამშრომლობენ. "ხაზი მინდა გავუსვა იმ თანამშრომლობას, რომელიც ისრაელსა და საქართველოს შორის არის ტურიზმის კუთხით. მიმდინარე წლის დასაწყისში, პირველ 5 თვეში ისრაელიდან საქართველოში 70 000 ტურისტი ჩამოვიდა. ასევე საქართველოს ტურისტულ საქმიანობაში ჩაბმულია ისრაელის მხრიდან ყველა ავიაკომპანია, რომელიც არსებობს და კვირაში 23 ფრენა გვაქვს. უაღრესად აქტიური თანამშრომლობა გვაქვს ჩვენ პოლიტიკურ საკითხებშიც", - აღნიშნა პაატა კალანდაძემ. მისივე ინფორმაციით, იგეგმება სხვადასხვა ვიზიტი და ამის დასტურია ისიც, რომ სულ რამდენიმე დღეში გაიმართება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ოფიციალური ვიზიტი ისრაელის სახელმწიფოში. ივლისში საქართველოს 1 მილიონამდე ვიზიტორი ეწვია
შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით, 2017 წლის ივლისში საქართველოს თითქმის მილიონი საერთაშორისო მოგზაური ეწვია (982.487 ვიზიტორი). ივლისის თვის სტატისტიკურ მონაცემებზე ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი ჩოგოვაძემ და შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ლია მელაძემ ისაუბრეს. მათი განცხადებით, მსგავსი მონაცემი საქართველოს ისტორიაში ჯერ არც ერთ თვეში დაფიქსირებულა. წარმოდგენილი მონაცემებით, თითქმის 33%-ით არის გაზრდილი ტურისტების რიცხვიც. ივლისის თვის მაჩვენებლით, იმ უცხოელი მოგზაურების ანუ ტურისტების რიცხვმა, რომლებმაც 24 საათი და მეტი დაჰყვეს საქართველოში 519.349 შეადგინა, რაც 128.651-ით მეტია 2016 წლის ივლისის მაჩვენებელზე (ზრდა + 32.9%). 2017 წლის ივლისის ყველაზე მეტი ვიზიტი რუსეთიდან (+60.4%), სომხეთიდან (+25.4%), აზერბაიჯანიდან (+13.8%), თურქეთიდან (0.6%) და ირანიდან (85.8%) განხორციელდა. პოზიტიური ტენდენცია ნარჩუნდება ევროკავშირის ქვეყნების მიმართულებიდან, საიდანაც საქართველოში ჩამოსვლების რაოდენობის ზრდის კუთხით, ივლისში გამოირჩეოდნენ ნიდერლანდები +43%, გაერთიანებული სამეფო +34%, გერმანია +33% და საფრანგეთი +33%. განსაკუთრებული ზრდა დაფიქსირდა შემდეგი ქვეყნებიდან: ლიბანი +579%, იორდანია +373%, საუდის არაბეთი +254%, ქუვეითი +207%, ირანი +86% და აშშ +65%. რაც შეეხება ზოგად მონაცემებს, 2017 წლის პირველი 7 თვის მონაცემებით საქართველოს იანვარ-ივლისში 3 978 657 საერთაშორისო მოგზაური ეწვია, რაც 572, 195-ით მეტია წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით (ზრდა +16.8% - ია). ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი ჩოგოვაძე ვარაუდობს, რომ საქართველოში წელს საერთაშორისო მოგზაურების რაოდენობა 7 მილიონს გადააჭარბებს.