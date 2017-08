მეცნიერებმა ახსნეს, რატომ უჭირავს ყველა დედას ბავშვი მარცხენა ხელით

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bavshvi [1] => deda ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 147218 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bavshvi [1] => deda ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 147218 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 173 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => bavshvi [1] => deda ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => bavshvi [1] => deda ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (147218) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (173,6220) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 146762 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-08-02 17:41:33 [post_date_gmt] => 2017-08-02 13:41:33 [post_content] => კანის კიბოს წინააღმდეგ ბრძოლის ფონდის ხელმძღვანელი პერი რობინსი მშობლებისთვის რეკომენდაციებს ავრცელებს, როგორ უნდა დავიცვათ ბავშვი მზის მავნე ზემოქმედებისგან. მისითქმით, რუჯის მიღება ნებისმიერ ასაკში დაუშვებელია. „არც ერთ ასაკში ბაშვებისთვის რუჯის მიღება არ შეიძლება. მით უმეტეს, რომ დღეს არსებობს მზის გამოსხივებასთან ბრძოლის უამრავი ეფექტური მეთოდი“, - ამბობს სპეციალისტი. რობინსი რეკომენდაციების სერიას აქვეყნებს, როგორც დავიცვათ პატარები გამოსხივებისგან ასაკის მიხედვით: ჩვილები (0-6 თვე) ამ ასაკში ბავშვები საერთოდ უნდა მოარიდოთ მზეს. ბავშვის კანი შეიცავს ძალიან მცირე ოდენობით მელანინს, პიგმენტს რომელიც კანს, თვალსა და თმას ფერს უცვლის. ამდენად, ჩვილებისთვის მზის ზემოქმედება განსაკუთრებით საშიშია. მანქანაში აუცილებლად გამოიყენეთ სპეციალური ბადეები, რომელიც მთლიანად ანეიტრალებს ულტრაიისფერ სხივს და ხილვადობასაც არ უშლის ხელს; ისეირნეთ პატარებთან ერთად სუფთა ჰაერზე მხოლოდ უსაფრთხო საათებში. დილის 10:00-მდე და საღამოს 16:00 საათის შემდეგ. საბავშვო ეტლს აუცილებლად უნდა ჰქონდეს მზისგან დამცავი; ჩააცვით პატარას გრძელმკლავიანი სამოსი, რომელიც მის ტანს მაქსიმალურად დაფარავს; შეიძინეთ რაც შეიძლება დიდი ზომის პანამა, რომელიც თავის გარდა ტანსაც დაფარავს. თუ ბავშვი ჩვილობიდან შეეჩვევა ქუდის ტარებას, ეს მას ჩვევაში გადაეზრდება; მოზრდილები (6 თვიდან 1 წლამდე) ეს ის პერიოდია, როცა თამამად შეგიძლიათ გამოიყენოთ მზიგან დამცავი საცხები. არჩევანი გააკეთეთ საცხებზე, რომელსაც აქვს მზისგან დაცვის მაქსიმალურად ფართო სპექტრი. აქცენტი კი გააკეთეთ უსაფრთხო კრემებზე, რომელიც თვალში მოხვედრის შემთხვევაშიც კი პატარას ზიანს არ მიაყენებს. მზისგან დამცავი საცხი კანზე უნდა დაიტანოთ 30 წუთით ადრე გარეთ გასვლამდე და გაიმეოროთ პროცედურა ყოველ 2 საათში. სკოლამდელი ასაკის ბავშვები აქ მნიშვნელოვანია რამდენიმე რეკომენდაციის გათვალსიწინება: კვლავ ძალიან ეფექტიანია მზისგან დამცავი კრემები მოქმედების ფართო სპექტრით. გახსოვდეთ, რომ ის უნდა დაიტანოთ ხელებზე და შემდეგ გადაინაწილოთ მთელს სხეულზე; ბავშვი აუცილებლად უნდა იმყოფებოდეს ჩრდილში დილის 10:00 სათიდან 16:00 საათამდე მონაკვეთში. კვლავ მნიშვნელოვანია გრძელმკლავიანი სამოსი, რომელიც ბუნებრივი ფაქტურისგანაა შეკერილი. კანის კიბოსთან ბრძოლის ასოციაცია რეკომენდაციას უწევს სამოსს ეტიკეტით UPF 30 , რომელიც მთლიანად იცავს პატარას ულტრაიისფერი სხივებისგან; პანამასა და დიდი ზომის ქუდს ემატება მზისგან დამცავი სათვალეებიც, რომელიც დამატებითი საფარია სახისთვის; გაითვალსწინეთ, რომ პატარები მაგალითს დიდებისგან იღებენ. ამდენად, მზისგან დაცვის საშაულებების გამოყენება მშობლებისთვის არანაკლებ მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგი პერი რობინსი: „არცერთ ასაკში ბაშვებისთვის რუჯის მიღება არ შეიძლება"

გორში, საცხოვრებელი კორპუსის მესამე სართულიდან გადმოვარდნილი 6 წლის ბავშვი თბილისში, იაშვილის კლინიკაში გადმოიყვანეს. როგორც იაშვილის სახელობის ბავშვთა კლინიკაში განაცხადეს, ბავშვს აღენიშნება ქალა-ფუძის დაზიანება და გატეხილი აქვს ლავიწის ძვალი. ექიმების ინფორმაციით, ბავშვის მდგომარეობა კრიტიკულად მძიმეა, ის რეანიმაციის განყოფილებაშია მოთავსებული. როგორც იაშვილის კლინიკაში აცხადებენ, 6 წლის ბავშვი მართვით სუნთქვაზეა და ნევროლოგის, ტრავმატოლოგის და რეანიმატოლოგის მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფება. გორში, სტალინის ქუჩაზე მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის მესამე სართულის აივნიდან 6 წლის ბავშვი გადმოვარდა. თავდაპირველად ის გორის საავადმყოფო "გორმედიში" გადაიყვანეს, შემდეგ კი მისი თბილისში გადმოყვანა გახდა საჭირო. წყარო: ინტერპრესნიუსი

საცხოვრებელი კორპუსის მესამე სართულიდან გადმოვარდნილი 6 წლის ბავშვი იაშვილის კლინიკაში გადმოიყვანეს #გააზიარე წარმატება – ამ სლოგანით დაწყებულ ბიზნესდაჯილდოებას, რომელსაც "თიბისი ბანკი" და "ჯეოსელი" ერთობლივად, წელს უკვე მეორედ გამართავენ, საბავშო სათამაშოების იმპორტიორი კომპანია "დიმარიც" შეუერთდა. როგორც "ფორტუნას" კომპანიის დამფუძნებელმა, ნიაზ ძიაპშიპამ განუცხადა, საქართველოში ბავშვებისთვის სათამაშოების იმპორტი გერმანიიდან, პოლონეთიდან და შვედეთიდან ხორციელდება. რაც შეეხება რეალიზაციას, "დიმარის" სათამაშოებით ძირითადად, საქართველოს მასშტაბით არსებული საბავშვო ბაღები მარაგდება, ასევე ის ორგანიზაციები, რომლებიც შშმ ბავშვებთან მუშაობენ. ამასთან, მომხმარებელს "დიმარის" პროდუქციის შეძენა კომპანიის ოფიციალური "ფეისბუქ" გვერდის საშუალებითაც შეუძლია. სათამაშოები იყიდება "ჯორჯიტას" მაღაზიათა ქსელშიც. პროდუქციის გასაყიდი ფასი 2 ლარიდან - 120 ლარამდე მერყეობს. "აღნიშნული ბიზნესი 2004 წელს დავიწყე. მაშინ საქართველოში საბავშვო სათამაშოები მაინც დეფიციტური იყო, ამიტომ იმ თანხით, რაც იმ ეტაპზე გამაჩნდა- 600 ლარით, გერმანიიდან გამოვიწერე სათამაშოები. შემდეგ, უკვე გერმანულ მხარესთან აქტიური თანამშრომლობა დავიწყე და ახლა უკვე პარტნიორი კომპანიები მყავს, რომელთა ოფიციალური წარმომადგენელიც ვარ, როგორც საქართველოში, ისე აზერბაიჯანსა და სომხეთში", - აღნიშნა "დიმარის" დამფუძნებელმა. მისივე ინფორმაციით, კომპანია სამომავლოდ სათამაშოების გატანას რეექსპორტზე გეგმავს. როგორც ნიაზ ძიაპშიპა ამბობს, მიმდინარეობს მოლაპარაკებები მეზობელ ქვეყნებთან- სომხეთთან და აზერბაიჯანთან, სადაც "დიმარის" სათამაშოები გაიყიდება. რაც შეეხება ადგილობრივ ბაზარს, კომპანიის დამფუძნებლის თქმით, "დიმარის" სათამაშოები კონკურენტებისგან მაღალი ხარისხით გამოირჩევა. ამასთან, არის აბსოლუტურად განსხვავებული - ე.წ განმავითარებელი სათამაშოები და რაც მთავარია, უსაფრთხო. ცნობისთვის, ამ ეტაპზე "დიმარი" 80-ამდე სახეობის საბავშვო სათამაშოს რეალიზებას ახორციელებს.

600 ლარით დაწყებული ბიზნესი -საქართველოდან საბავშვო სათამაშოები რეექსპორტზე გავა 