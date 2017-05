მეგან მარკლი პრინც ჰარისთან ერთად სპორტულ ტურნირს დაესწრო

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => princi-hari [1] => megan-markli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 128590 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => princi-hari [1] => megan-markli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 128590 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 300 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => princi-hari [1] => megan-markli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => princi-hari [1] => megan-markli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (128590) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (9959,300) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 123162 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-18 13:00:07 [post_date_gmt] => 2017-04-18 09:00:07 [post_content] => 20 მაისს ქეით მიდლტონის უმცროსი დის, პიპა მიდლტონის გრანდიოზული ქორწილი გაიმართება, რომლისთვისაც მზადება დაახლოებით ერთი წლის მანძილზე მიმდინარეობს. აქამდე ცნობილი იყო, რომ ცერემონიაზე პრინცი ჰარი თავისი რჩეულის, მეგან მარკლის გარეშე უნდა გამოცხადებულიყო, თუმცა ამჯერად ინფორმაცია შეიცვალა და მეგანი საპატიო სტუმრების სიაშია. შეგახსენებთ, რომ ქეითის 33 წლის დას ხელი და გული თავისმა ბოიფრენდმა, ბიზნესმენმა ჯეიმს მეთიუზმა გასულ ზაფხულში სთხოვა. მეგანი და ჰარი საქორწინო ცერემონიას ერთად უკვე მეორედ დაესწრებიან. რამდენიმე თვის წინ, ისინი ჰარის მეგობრის ქორწილში, კუნძულ იამაიკაზე იმყოფებოდნენ. მეგან მარკლი პიპა მიდლტონის ქორწილს პრინც ჰარისთან ერთად დაესწრება

ჯერ კიდევ რამდენიმე კვირის წინ გახდა ცნობილი, რომ მეგან მარკლი უარს ამბობდა სერიალ „ფორს-მაჟორში" მონაწილეობაზე, ამჯერად კი გაირკვა, რომ ამის მიზეზი ახალი გადაწყვეტილებაა, რომლის თანახმად პრინცი და მისი რჩეული კენსინგტონის სასახლეში დასახლდებიან. სამეფო ოჯახის რეზიდენციის იმ ნაწილში, სადაც ჰარი და მეგანი იცხოვრებენ, უკვე აქტიურად მიმდინარეობს რემონტი, რომლის დასრულებასაც პრინცი სულმოუთქმელად ელოდება. ჰარისა და მეგანის საცხოვრებელი საკმაოდ ახლოს იქნება პრინც უილიამთან და ქეით მიდლტონთან, რომლებიც წელს საცხოვრებელს პრინც ჯორჯის გამო იცვლიან - სამეფო ტახტის მემკვიდრე სკოლაში მიდის. პრინცი ჰარი და მეგან მარკლი კენსინგტონის სასახლეში იცხოვრებენ

სამეფო ოჯახთან დაახლოებული ინსაიდერების მტკიცებით, პრინც ჰარისა და მეგან მარკლის ნიშნობის თარიღი ცნობილია. RadarOnline-ის ცნობით, 32 წლის ჰარი თავის რჩეულს ხელს 36-ე დაბადების დღეზე, 4 აგვისტოს სთხოვს. ქორწილი კი 2018 წელს გაიმართება, რადგან მიმდინარე წლის ბოლოს პრინც ფილიპისა და ელისაბედ მეორის ქორწინების 70 წლის იუბილე აღინიშნება, რაც 2017 წლის მთავარი მოვლენა უნდა გახდეს. შეგახსენებთ, რომ ცოტა ხნის წინ პრინცი და მეგანი იამაიკაზე, მეგობრის ქორწილში იმყოფებოდნენ. ინსაიდერის თქმით, ჰარი ყურებამდეა შეყვარებული და ასეთი ბედნიერი ის არასოდეს ყოფილა. პრინც ჰარისა და მეგან მარკლის ნიშნობის თარიღი ცნობილია [post_title] => მეგან მარკლი პიპა მიდლტონის ქორწილს პრინც ჰარისთან ერთად დაესწრება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => megan-markli-pipa-midltonis-qorwils-princ-haristan-ertad-daeswreba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-18 13:03:12 [post_modified_gmt] => 2017-04-18 09:03:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=123162 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 63 [max_num_pages] => 21 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 7bae73fdf987432c7ea841b2f66dbc4d [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )