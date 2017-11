მეგის ქარდავა ნაცემია და მის სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება – ადვოკატი მალხაზ ველიჯანაშვილი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => megis-qardava [1] => malkhaz-velijanashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 185425 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => megis-qardava [1] => malkhaz-velijanashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 185425 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 20893 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => megis-qardava [1] => malkhaz-velijanashvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => megis-qardava [1] => malkhaz-velijanashvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (185425) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (21012,20893) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 184721 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-07 11:05:45 [post_date_gmt] => 2017-11-07 07:05:45 [post_content] => ადვოკატები გოგა ონიანის მიმართ გამოტანილი განაჩენის სააპელაციო სასამართლოში გასაჩივრებას გეგმავენ. როგორც ონიანის ადვოკატმა, მალხაზ ველიჯანაშვილმა, განაცხადა, მოსამართლე ხათუნა ხარჩილავას მიერ გამოტანილი განაჩენი არაობიექტურია და არ ეფუძნება მტკიცებულებებს. „სასამართლოს ობიექტურად რომ განეხილა ყველა მტკიცებულება, შეუძლებელი იყო გამამატყუნებელი განაჩენის გამოტანა. იყო მუხლები, სადაც საერთოდ მტკიცებულებები არ არსებობდა, დანარჩენთან კი მხოლოდ პოლიციელების ჩვენებები იყო, რომლებსაც სახელმწიფომ შეღავათები გაუკეთა და სწორედ ამით გადაიხადეს საფასური იმ ცრუ ჩვენებაში. მიმაჩნია, რომ განაჩენი არის სრულიად უკანონო, დაცვის მხარე ამას გაასაჩივრებს და, იმედია, რომ მომავალ ინსტანციებში დაადასტურებს ამ განაჩენის უკანონობას,“ - განაცხადა მალხაზ ველიჯანაშვილმა. უკრაინის უშიშრობის სამსახურის ინფორმაციით, მეგის ქარდავას დაკავებისას თან აღმოაჩნდა სხვადასხვა სახელზე გაფორმებული უკრაინის ორი, ლატვიის - ერთი და ბელიზის ერთი ყალბი პასპორტი, ასევე მეზღვაურის ყალბი მოწმობა, რომლითაც ის უკრაინის და სხვა ქვეყნების საზღვრებს კვეთდა. უკრაინაში უკვე მიმდინარეობს სამხედრო პოლიციის ყოფილი ხელმძღვანელის საქართველოში ექსტრადირების პროცედურა. უკრაინული კანონმდებლობის მიხედვით, თუ მეგის ქარდავა პოლიტიკურ თავშესაფარს მოითხოვს, მაშინ შესაძლოა, ამ საკითხის განხილვა ერთ წლამდე გაგრძელდეს. თუმცა,პროკურორი ნათია სონღულაშვილი ვარაუდობს, რომ მეგის ქარდავას ექსტრადიცია უახლოეს მომავალში მოხდება. "ამ ეტაპზე მეგის ქარდავას 40 დღიანი საექსტრადიციო პატიმრობა აქვს შეფარდებული. საექსტრადიციო პატიმრობის მაქსიმალური ვადა უკრაინის შიდა კანონმდებლობით ერთი წელია. თუმცა, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ სრული ერთი წელი მოგვიწევს მოცდა. ჩვენ სრულად მოვამზადეთ ექსტრადირების დადებითად გადაწყვეტისთვის საჭირო დოკუმენტაცია, მათ შორის მიღებული გამამტყუნებელი განაჩენების ასლები. ექსტრადირების შემდეგ, მას მოუწევს უკვე მისჯილი სასჯელის მოხდის დაწყება, ხოლო იმ საქმეებზე, რომლებზეც განხილვა დაწყებული არ არის, მისი მონაწილეობით გაგრძელდება განხილვა. ყურადსაღებია, რომ ამ საქმეების დიდი ნაწილი არის ძალადობრივი და წამებებს შეეხება. ის ჩამოყვანილი იქნება ხუთ საქმეზე, როგორც მსჯავრდებული. რაც შეეხება უკრაინის სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში პატიმრობაში გატარებულ ვადას, ამ ვადას საქართველოში არსებულ პატიმრობის ვადასთან არ აქვს კავშირი. იქ გატარებული საპატიმრო ვადა, იმის მიხედვით თუ რა პერიოდი მოუწევს, აქ ჩამოყვანის შემდგომ ჩაეთვლება სასჯელის მოხდის ერთიან ვადაში", - განმარტა პროკურორმა უკრაინის უსაფრთხოების სამსახური საქართველოს მოქალაქის მეგის ქარდავას დაკავებასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. როგორც უწყების ოფიციალურ ვებგვერზე გამოქვეყნებულ განცხადებაშია აღნიშნული, საერთაშორისო ექსტრემისტული და ტერორისტული ორგანიზაციების წარმომადგენლების უკრაინის ტერიტორიაზე შესვლის აღმკვეთი ღონისძიებების დროს უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა დააკავა საქართველოს მოქალაქე მეგის ქარდავა, რომელიც 2012 წლიდან ძალადობრივი ხასიათის დანაშაულებისთვის იძებნებოდა. ინტერპოლის მონაცემებით, დაკავებული 2002 წლიდან საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელ თანამდებობებზე და სამინისტროს თანამშრომლების დანაშაულებრივი დაჯგუფების შემადგენლობაში იმყოფებოდა, ის დანაშაულის ჩადენისთვის დაკავებული პირების მიმართ წამების, ფიზიკური და სექსუალური ძალადობის ბრალდებებისთვის იძებნებოდა. ივანო-ფრანკოვსკის ოლქის გალიცის რაიონის სასამართლოს დადგენილებით, დაკავებულის აღკვეთის ღონისძიების სახით 40დღიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს და დაწყებულია მისი სამშობლოში ექსტრადირების პროცედურა. ადვოკატები გოგა ონიანის მიმართ გამოტანილი განაჩენის სააპელაციო სასამართლოში გასაჩივრებას გეგმავენ. როგორც ონიანის ადვოკატმა, მალხაზ ველიჯანაშვილმა, განაცხადა, მოსამართლე ხათუნა ხარჩილავას მიერ გამოტანილი განაჩენი არაობიექტურია და არ ეფუძნება მტკიცებულებებს. „სასამართლოს ობიექტურად რომ განეხილა ყველა მტკიცებულება, შეუძლებელი იყო გამამატყუნებელი განაჩენის გამოტანა. იყო მუხლები, სადაც საერთოდ მტკიცებულებები არ არსებობდა, დანარჩენთან კი მხოლოდ პოლიციელების ჩვენებები იყო, რომლებსაც სახელმწიფომ შეღავათები გაუკეთა და სწორედ ამით გადაიხადეს საფასური იმ ცრუ ჩვენებაში. მიმაჩნია, რომ განაჩენი არის სრულიად უკანონო, დაცვის მხარე ამას გაასაჩივრებს და, იმედია, რომ მომავალ ინსტანციებში დაადასტურებს ამ განაჩენის უკანონობას," - განაცხადა მალხაზ ველიჯანაშვილმა.