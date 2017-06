„მეგრელების ესკორტი, მართლა ასე იციან მეგრელებმა“ – როგორ ეხმაურებიან „ჩცდ“-ს გუშინდელ სერიას

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => chemi-colis-daqalebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136398 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => chemi-colis-daqalebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136398 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1340 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => chemi-colis-daqalebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => chemi-colis-daqalebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (136398) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1340) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 136110 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-06-02 16:39:49 [post_date_gmt] => 2017-06-02 12:39:49 [post_content] => „ჩემი ცოლის დაქალების“ შემქმნელები მალე ახალ ინტერნეტსერიალს გვპირდებიან. მას უკვე ჰყავს პერსონაჟები, რომლებსაც ეტაპობრივად გაგვაცნობენ. სერიალს სახელწოდებაც აქვს - „აისი“. მის „ფეისბუქ“-გვერდზე პირველი ვიდეო გამოჩნდა, სადაც პირველ პერსონაჟს გვაცნობენ. ის გიორგი ცინაძეა, მწერალი ახალი ისტორიების ძიებაში. სწორედ ის გახლავთ სერიალის ერთ-ერთი წამყვანი პერსონაჟი. [video width="1280" height="720" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/06/18768833_1865745367082316_6083203270724026368_n.mp4"][/video] "ჩემი ცოლის დაქალებში" გიორგი მარშანია (ვიდეოში მარცხნივ) განასახიერებდა ტრანსვესტიტ ნინოს, ხოლო ბექა ლემონჯავა კი გრიშა კაკაჩიას შვილის, თემოს როლში ახლახან დააკავეს. როგორც ჩანს, მაყურებელს ეს ორი მსახიობი ერთმანეთში აერია. ამიტომაც სერიალის შემოქმედებითმა ჯგუფმა გადაწყვიტა, ორივე მსახიობის მონაწილეობით ვიდეო გაევრცელებინა.

[video width="1280" height="720" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/05/18535704_1859226791066989_4005907394159706112_n.mp4"][/video] [post_title] => „ჩემი ცოლის დაქალების“ ტასოს ბოდიშმა ინტერნეტი „ააფეთქა“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => chemi-colis-daqalebis-tasos-bodishma-interneti-aafetqa [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-01 12:37:05 [post_modified_gmt] => 2017-05-01 08:37:05 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=126586 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 136110 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-06-02 16:39:49 [post_date_gmt] => 2017-06-02 12:39:49 [post_content] => „ჩემი ცოლის დაქალების“ შემქმნელები მალე ახალ ინტერნეტსერიალს გვპირდებიან. მას უკვე ჰყავს პერსონაჟები, რომლებსაც ეტაპობრივად გაგვაცნობენ. სერიალს სახელწოდებაც აქვს - „აისი“. მის „ფეისბუქ“-გვერდზე პირველი ვიდეო გამოჩნდა, სადაც პირველ პერსონაჟს გვაცნობენ. ის გიორგი ცინაძეა, მწერალი ახალი ისტორიების ძიებაში. სწორედ ის გახლავთ სერიალის ერთ-ერთი წამყვანი პერსონაჟი. 