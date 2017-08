მეივეზერი-მაკგრეგორის ბრძოლას ვარსკვლავები დაესწრნენ (ფოტოები)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => krivi [2] => konor-makgregori [3] => floid-meivezeri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 157382 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => krivi [2] => konor-makgregori [3] => floid-meivezeri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 157382 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => krivi [2] => konor-makgregori [3] => floid-meivezeri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => krivi [2] => konor-makgregori [3] => floid-meivezeri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (157382) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18662,18661,3070,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 157373 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-08-28 11:18:05 [post_date_gmt] => 2017-08-28 07:18:05 [post_content] => საქართველოს ნაკრების ერთ-ერთი ლიდერი მანუჩარ მარკოიშვილი მომავალი სეზონიდან იტალიური “რეჯო ემილიას” ღირსებას დაიცავს. ინფორმაციას კლუბის ოფიციალური ვებგვერდი ავრცელებს. მარკოიშვილი 2002-2004 წლებში “ბენეტო ტრევიზოში”, 2009-2013 წლებში კი “კანტუს” შემადგენლობაში თამაშობდა. ასე რომ, იტალიის ჩემპიონატი მისთვის უცხო ნამდვილად არ გახლავთ. შეგახსენებთ, რომ მარკოიშვილი ბოლოს თურქულ “დარუშაფაკაში” ირიცხებოდა, თუმცა გასული სეზონი ტრავმის გამო მთლიანად გაუცდა. მანუჩარი ამჟამად ეროვნულ ნაკრებთან ერთად ევრობასკეტისთვის ემზადება, ახალ გუნდს კი ევროპის ჩემპიონატის შემდეგ შეუერთდება. [post_title] => დღეს ნაკრები იკრიბება: ბილეთის ფული ბორჯომის ტყისაა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dghes-nakrebi-ikribeba-biletis-fuli-borjomis-tyisaa [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-28 11:10:06 [post_modified_gmt] => 2017-08-28 07:10:06 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=157367 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 157346 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-08-28 11:00:10 [post_date_gmt] => 2017-08-28 07:00:10 [post_content] => საქართველოს თავისუფალი სტილით ნაკრებმა დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში პირველად, მსოფლიოს ჩემპიონატზე ორი ოქროს მედალი მოიპოვა. პარიზში გამართულ პლანეტის პირველობაზე გიორგი იანტბელიძის გუნდიდან ჩემპიონები ზურაბ იაკობიშვილი (65 კგ) და გენო პეტრიაშვილი (125 კგ) გახდნენ, ბრინჯაოს მედალი ლადო ხინჩეგაშვილმა (61 კგ) მოიპოვა. იაკობიშვილმა (65 კგ) მისთვის სადებიუტო მსოფლიოს ჩემპიონატზე ფინალში პოლონეთის სახელით მოასპარეზე მაგომედმურად გაჯიევი 3-1 დაამარცხა და მსოფლიოს ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა, აღსანიშნავია ქართველის გამარჯვება ნახევარფინალში, სადაც რუსეთის ნაკრების წევრი ალან გოგაევი ბოლო წამებზე მოპოვებული მომგებიანი გდების წყალობით დაამარცხა. [fbvideo link="https://www.facebook.com/GeoWrestlingOfficial/videos/1649567961740899/" width="500" height="400" onlyvideo="1"] პირველად მოიპოვა ოქროს მედალი მსოფლიოს ჩემპიონატზე მძიმეწონოსანმა გენო პეტრიაშვილმა (125 კგ), ვინც ფინალში მთავარი ფავორიტი, ევროპის 4-გზის, მსოფლიოს 2-გზის და ოლიმპიური ჩემპიონი, თურქი ტაჰა აკგული დაძაბულ ბრძოლაში 10-8 დაამარცხა და დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში პირველი ქართველი მსოფლიოს ჩემპონი გახდა მძიმე წონით კატეგორიაში. პირველად იასპარეზა მსოფლიოს ჩემპიონატზე ოლიმპიურმა ჩემპიონმა ლადო ხინჩეგაშვილმა ახალ 61 კგ კატეგორიაში და ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა, კიდევ 2 ბრინჯაოს მედლის მოპოვების შანსი ჰქონდათ ზურაბ ერბოწონაშვილსა (70 კგ) და ელიზბარ ოდიკაძეს (97 კგ), თუმცა გადამწყვეტი შეხვედრები დათმეს და მეხუთე ადგილზე დაასრულეს ასპარეზობა. საერთო გუნდურ ჩათვლაში საქართველოს ნაკრებმა მსოფლიოს 56 ქვეყანას შორის 40 ქულით მესამე ადგილი დაიკავა. პირველი-მეორე ადგილები აშშ-სა და რუსეთის ნაკრებებმა გაინაწილეს, გუნდური მესამე ადგილისათვის განკუთვნილი პრიზი საქართველოს ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა გიორგი იანტბელიძემ ჩაიბარა. 