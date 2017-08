მეხანძრეებმა ტყეები სპეციალურად დაწვეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => khandzari [1] => mekhandzreebi [2] => tye [3] => sicilia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 152623 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => khandzari [1] => mekhandzreebi [2] => tye [3] => sicilia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 152623 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1780 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => khandzari [1] => mekhandzreebi [2] => tye [3] => sicilia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => khandzari [1] => mekhandzreebi [2] => tye [3] => sicilia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (152623) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1780,2433,18013,14055) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 152630 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-09 17:52:06 [post_date_gmt] => 2017-08-09 13:52:06 [post_content] => დიდ დიღომში, გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩაზე, მშენებარე კორპუსს ცეცხლი გაუჩნდა. როგორც სამაშველო სამსახურში აცხადებენ, ცეცხლი კორპუსის გარშემო აგებულ ხის კონსტრუქციას მოედო და ამ დროისთვის უკვე ლოკალიზებულია. თუმცა, ხანძრის ადგილას მეხანძრეები ისევ მუშაობენ. მორიგი ხანძარი თბილისში - დიდ დიღომში მშენებარე კორპუსს ცეცხლი გაუჩნდა

საქართველოს პრემიერმინისტრი, გიორგი კვირიკაშვილი, საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს, მეხანძრეებსა და მაშველებს ოპერატიული მუშაობისთვის მადლობას უხდის. ამასთან დაკავშირებით კვირიკაშვილის განცხადებას პრემიერის პრესსამსახური ავრცელებს. „განსაკუთრებული მადლობა მინდა, გადავუხადო შსს-ს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს, ჩვენს მეხანძრეებს და მაშველებს ძალიან ოპერატიული მუშაობისთვის. მათ მთაწმინდის რაიონში საკმაოდ რთულ რელიეფზე უმოკლეს დროში მოახდინეს ხანძრის ლოკალიზება და შემდეგ, დარჩენილი კერების სრულად ლიკვიდირება. ამით მათ საფრთხე აარიდეს მოსახლეობას. ამასთან, მთელი ღამის განმავლობაში ჩვენი შესაბამისი სამსახურები მობილიზებულნი იყვნენ შემთხვევის ადგილზე და ატარებდნენ პრევენციულ სამუშაოებს. ფაქტზე დაწყებულია გამოძიება. კიდევ ერთხელ მინდა, მადლობა გადავუხადო ყველას, ვინც საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად, უზრუნველყო ხანძრის ლიკვიდირება და მოსახლეობისთვის საფრთხის არიდება," - ნათქვამია პრემიერმინისტრის განცხადებაში. პრემიერი კვირიკაშვილი მეხანძრეებს და მაშველებს მადლობას უხდის

სოციალურ ქსელში ნოდარ ცხვირაშვილი მთაწმინდაზე, ხანძრის დროს გადაღებულ ფოტოს ავრცელებს. ფოტომ, სადაც ჩანს როგორ ცდილობენ მეხანძრეები ცეცხლის ჩაქრობას, ქსელში დიდი გამოხმაურება გამოიწვია. ხანძარი მთაწმინდაზე გვიან ღამით გაჩნდა. იწვოდა 2 ჰექტრამდე ტერიტორია. ცეცხლის ჩასაქრობად 70 მეხანძრე მაშველი მუშაობდა. ამ ეტაპზე ხანძარი ლოკალიზებულია. ტერიტორიაზე დაიწვა ბუჩქნარი და ნაძვნარი. ხანძრის გამომწვევი მიზეზი უცნობია. მთაწმინდის ხანძრის საოცარი ფოტო - გმირი მაშველები 