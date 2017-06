მეხის ჩამოვარდნის შედეგად, რუსთავში მსუბუქი ავტომობილი დაზიანდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rustavi [1] => mekhi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136821 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rustavi [1] => mekhi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136821 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1295 [author] => [author_name] => 131686 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-17 14:22:44 [post_date_gmt] => 2017-05-17 10:22:44 [post_content] => სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის და ჩინური კომპანიის „ჰუნანი“ სოფლის მეურნეობის ჯგუფის ერთობლივი მასშტაბური პროექტის „სასათბურე ბოსტნეულის წარმოება“ ფარგლებში, ფერმერების გადამზადების პროგრამა გრძელდება. ბოსტნეული კულტურების მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგიებზე 35-მდე ფერმერი 2 კვირიან ტრენინგს რუსთავსა და მარნეულში გადის. სასწავლო კურსის მიზანს ფერმერებისთვის, აგრარული მიმართულების სტუდენტებისთვის და სხვა დაინტერესებული პირებისთვის ბოსტნეული კულტურების მოვლა-მოყვანის თანამედროვე ტექნოლოგიების, მზის სათბურების მშენებლობის და მართვის საკითხების სწავლება წარმოადგენს. „ფერმერთა გადამზადების პროგრამა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან ბოსტნეული კულტურების მოვლა-მოყვანის თანამედროვე ტექნოლოგიების გაცნობა და დანერგვა ბოსტნეული კულტურების ადგილობრივი წარმოების ზრდას განაპირობებს. პროგრამის ფარგლებში, ფერმერები გაეცნობიან ამ კუთხით არსებულ სიახლეებს როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული მიმართულებით, რაც მომავალში მათ დაეხმარებათ სასათბურე პირობებში მაღალი ხარისხის და კონკურენტუნარიანი მეტი პროდუქტი აწარმოონ“, -აღნიშნა ლევან უჯმაჯურიძემ. ტრენინგის ფარგლებში, მონაწილეებმა სოფელ შულავერში (მარნეულის მუნიციპალიტეტი) მზის ერთსივრციანი სათბურები დაათვალიერეს, კვლევების მიმდინარეობას ადგილზე გაეცნენ და ბოსტნეულის მყნობისა და ჩითილების გამოყვანის პროცესში მიიღეს მონაწილეობა. ამ ეტაპზე, ფერმერების გადამზადების რიგით მე-9 სასწავლო კურსი მიმდინარეობს. აღსანიშნავია, რომ ფერმერთა ორმა ჯგუფმა სწავლება ჩინეთის რესპუბლიკაშიც გაიარა. პროექტის „სასათბურე ბოსტნეულის წარმოება“ ფარგლებში, გადამზადების კურსი საქართველოსა და ჩინეთში 400-მდე ქართველმა ფერმერმა და დაინტერესებულმა პირმა უკვე გაიარა. სასწავლო კურსები ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ვაჭრობის სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით ხორცილდება. აღსანიშნავია, რომ ამავე პროექტის ფარგლებში, მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ შულავერში, ჰუნანის სოფლის მეურნეობის ჯგუფის მიერ კვლევითი ცენტრის კუთვნილ 5 ჰექტრამდე მიწის ფართობზე სამეცნიერო-კვლევითი დანიშნულების მზის და ერთსივრციანი 6 დიდი და 27 პატარა სათბური აშენდა. ' "ინფო რუსთავის" ცნობით, სპორტის ქუჩის #2-ში, "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის" რუსთავის ოფისის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხე წაიქცა. გარდა ამისა დაზიანებულია საცხოვრებელი ბინის სახურავები. ამ დროისთვის ცხელ ხაზზე მოსახლეობის მიერ განხრციელებული 5 ზარი ფიქსირდება. რუსთავის ინფრასტრუქტურის სამსახურის წარმომადგენლები პრობლემებს ადგილზე ეცნობიან. 