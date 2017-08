მექსიკა ტრამპს პასუხობს: აშენდება თუ არა ქვეყნებს შორის კედელი?

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => ashsh [2] => sazghvari [3] => kedeli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 157415 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => ashsh [2] => sazghvari [3] => kedeli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 157415 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 70 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => ashsh [2] => sazghvari [3] => kedeli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => ashsh [2] => sazghvari [3] => kedeli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (157415) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (201,70,8398,6117) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 157397 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-28 11:37:57 [post_date_gmt] => 2017-08-28 07:37:57 [post_content] => აშშ-ის პრეზიდენტი, დონალდ ტრამპი, 29 აგვისტოს ტეხასის შტატში ჩასვლას გეგმავს, რომელიც რამდენიმე დღეა, სტიქიური უბედურების ზონადაა ქცეული. შტატში ქარიშხალი „ჰარვი“ ბობოქრობს. ამერიკის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრესმდივნის, სარა სანდერსის, თქმით, დონალდ ტრამპის ვიზიტთან დაკავშირებულ საკითხებს კოორდინირებას გაუწევენ. ტრამპმა „ტვიტერშიც“ დაწერა, რომ უახლოეს მომავალში ტეხასში ჩავიდოდა. ქარიშხალი „ჰარვი“ შტატში 25 აგვისტოდან მძვინვარებს. დატბორილია მრავალი ქალაქი. სტიქიას ხუთი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. დონალდ ტრამპი ქარიშხალ „ჰარვის" ეპიცენტრში ჩადის

პაკისტანში დონალდ ტრამპის საწინააღმდეგო აქცია პოლიციამ ცრემლსადენი გაზით დაშალა. დემონსტრანტები ქალაქ კარაჩიში შეერთებული შტატების საკონსულოსთან შეიკრიბნენ და პრეზიდენტ ტრამპის განცხადება გააპროტესტეს. თეთრი სახლის ლიდერმა რამდენიმე დღის წინ პაკისტანი ექსტრემისტული დაჯგუფებების მხარდაჭერაში დაადანაშაულა. ოფიციალურმა ისლამაბადმა კი განაცხადა, რომ თავად ამერიკა ვერ ახერხებს ისლამისტ მებრძოლთა თავშესაფრების განადგურებას. აქცია კარაჩიში შიიტი სტუდენტების მიერ იყო ორგანიზებული. პაკისტანში ტრამპის საწინააღმდეგო აქცია პოლიციამ ცრემლსადენი გაზით დაშალა

„მექსიკის მთავრობა აშშ-თან საზღვარზე კედლის მშენებლობის დაფინანსებას არ აპირებს, როგორც ამას აშშ-ს პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი მოითხოვს", - ამის შესახებ მექსიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროდან იუწყებიან. „მექსიკის მთავრობა ყოველთვის აღნიშნავდა, რომ აშშ-თან საზღვრის გასწვრივ ჩვენი ქვეყანა არავითარ შემთხვევაში არ დააფინანსებს კედლის ან სხვა ფიზიკური ბარიერის მშენებლობას. ამგვარი პოზიცია მოლაპარაკებებზე არა მექსიკის სტრატეგიას, არამედ ჩვენი სუვერენიტეტისა და ეროვნული ღირსების პრინციპს პასუხობს", - ნათქვამია მექსიკის საგარეო უწყების განცხადებაში. გუშინ აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა მექსიკას უწოდა ერთ-ერთი ის ქვეყანა, სადაც კრიმინალის დონე ძალიან მაღალია და განაცხადა, რომ მექსიკასთან საზღვრის გასწვრივ კედლის მშენებლობაა საჭირო. მექსიკის მთავრობა აშშ-თან საზღვარზე კედლის მშენებლობის დაფინანსებას არ აპირებს აშშ-ის პრეზიდენტი, დონალდ ტრამპი, 29 აგვისტოს ტეხასის შტატში ჩასვლას გეგმავს, რომელიც რამდენიმე დღეა, სტიქიური უბედურების ზონადაა ქცეული. შტატში ქარიშხალი „ჰარვი" ბობოქრობს. ამერიკის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრესმდივნის, სარა სანდერსის, თქმით, დონალდ ტრამპის ვიზიტთან დაკავშირებულ საკითხებს კოორდინირებას გაუწევენ. ტრამპმა „ტვიტერშიც" დაწერა, რომ უახლოეს მომავალში ტეხასში ჩავიდოდა. ქარიშხალი „ჰარვი" შტატში 25 აგვისტოდან მძვინვარებს. დატბორილია მრავალი ქალაქი. სტიქიას ხუთი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა.

დონალდ ტრამპი ქარიშხალ „ჰარვის" ეპიცენტრში ჩადის