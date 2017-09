მექსიკაში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 61-მდე გაიზარდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => meqsika [1] => miwisdzvra-meqsikashi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 161878 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => meqsika [1] => miwisdzvra-meqsikashi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 161878 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 734 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => meqsika [1] => miwisdzvra-meqsikashi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => meqsika [1] => miwisdzvra-meqsikashi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (161878) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (734,19025) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 161848 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-09-09 10:45:38 [post_date_gmt] => 2017-09-09 06:45:38 [post_content] => მექსიკაში 8.1 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრის მსხვერპლთა რიცხვი 58-მდე გაიზარდა. ამის შესახებ ინფორმაციას მექსიკის სამოქალაქო თავდაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელი ავრცელებს. მიწისძვრის ეპიცენტრი გვატემალის საზღვრის სიახლოვეს, 33 კილომეტრის სიღრმესა და ქალაქ პიხიხიაპანიდან 123 კილომეტრში აღინიშნა. ეს მექსიკაში ბოლო 100 წელიწადში ყველაზე ძლიერი მიწისძვრაა. მექსიკის პრეზიდენტის განცხადებით, ძლიერი მიწისძვრის შემდეგ ბიძგების გამეორებაა მოსალოდნელი, რის გამოც მოსახლეობამ საცხოვრებლების სტრუქტურული დაზიანება და ბუნებრივი აირის სისტემა უნდა შეამოწმოს. ქვეყნის მასშტაბით, 11 შტატში სკოლები დახურულია, მათ შორის დედაქალაქ მეხიკოშიც. BBC-ის ინფორმაციით, სტიქიის ეპიცენტრი, ქვეყნის სამხრეთით, წყნარი ოკეანის სანაპიროზეა. აშშ-ის სეისმოლოგიური ცენტრის ინფორმაციით, მიწისძვრის ეპიცენტრი ქალაქ პიჯიჯიეპენიდან სამხრეთ-დასავლეთით 87 კილომეტრში 70 კილომეტრის სიღრმეზე დაფიქსირდა. რყევა კი 1 წუთზე მეტ ხანს გრძელდებოდა. მიწისძვრამ დედაქალაქში პანიკა გამოიწვია. მოსახლეობამ ღამე ქუჩებში გაათენა. მექსიკის გარდა, ცუნამის საფრთხე გვატემალაში, ელ სალვადორში, კოსტა-რიკასა და ნიკარაგუაში გამოცხადდა. BBC-ის ინფორმაციით, სტიქიის ეპიცენტრი, ქვეყნის სამხრეთით, წყნარი ოკეანის სანაპიროზეა. აშშ-ის სეისმოლოგიური ცენტრის ინფორმაციით, მიწისძვრის ეპიცენტრი ქალაქ პიჯიჯიეპენიდან სამხრეთ-დასავლეთით 87 კილომეტრში 70 კილომეტრის სიღრმეზე დაფიქსირდა. რყევა კი 1 წუთზე მეტ ხანს გრძელდებოდა. მსხვერპლის, დაშავებულებისა და ნგრევის შესახებ ინფორმაცია ჯერჯერობით არ ვრცელდება. მექსიკის გარდა, ცუნამის საფრთხე გვატემალაში, ელ სალვადორში, კოსტა-რიკასა და ნიკარაგუაში გამოცხადდა. 