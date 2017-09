მექსიკაში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვმა 295-ს მიაღწია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mekhiko [1] => miwisdzvra-meqsikashi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166969 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mekhiko [1] => miwisdzvra-meqsikashi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166969 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 8435 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mekhiko [1] => miwisdzvra-meqsikashi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mekhiko [1] => miwisdzvra-meqsikashi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (166969) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (8435,19025) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 166538 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-22 11:58:26 [post_date_gmt] => 2017-09-22 07:58:26 [post_content] => მექსიკაში მიწისძვრის მსხვერპლთა რიცხვი 286-მდე გაიზარდა. ამის შესახებ Twitter-ზე ქვეყნის სამაშველო-საავარიო სამსახურის უფროსმა ლუის ფელიპე პუენტემ დაწერა. მანამდე ვრცელდებოდა ინფორმაცია 273 დაღუპულის შესახებ. ხელისუფლებამ, დაახლოებით, 200 შეტყობინება მიიღო მიწისძვრის შემდეგ დაკარგული ადამიანების თაობაზე. 19 სექტემბერს მექსიკის ქალაქ პუებლა-დე-სარაგოსის მახლობლად 7,1 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა. ეპიცენტრი 51 კილომეტრის სიღრმეში იყო. მიწისძვრამ ნგრევა გამოიწვია. მექსიკაში სამდღიანი გლოვა გამოცხადდა. ამ თვეში ეს უკვე მეორე მიწისძვრაა. 8 სექტემბერს მექსიკის წყნარი ოკეანის სანაპიროზე 8 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა. მიწისძვრა მექსიკაში - მსხვერპლთა რიცხვი 286-მდე გაიზარდა

წყნარ ოკეანეში, მექსიკის დასავლეთ სანაპიროსთან, 5,5 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა. ამის შესახებ აშშ-ის გეოლოგიური სამსახური იუწყება. მიწისძვრის ეპიცენტრი მექსიკის ქალაქ ელდორადოსგან სამხრეთ-დასავლეთით 107 კილომეტრში, კერა კი 10 კილომეტრის სიღრმეზე მდებარეობდა. ჯერჯერობით დაშავებულთა და ასევე ცუნამის საშიშროების შესახებ არანაირი ინფორმაცია არ ვრცელდება. 19 სექტემბერს მექსიკაში მიწისძვრა მოხდა, რომლის სიმძლავრემ 7,1 მაგნიტუდა შეადგინა. ადგილობრივი სეისმოლოგების ინფორმაციით, მიწისძვრის შემდეგ 34 განმეორებითი მიწისქვეშა ბიძგი დაფიქსირდა, რომელთა შორის ყველაზე ძლიერი 4,0 მაგნიტუდის სიმძლავრის იყო. 20 სექტემბერს მექსიკაში სამდღიანი გლოვა გამოაცხადეს. მექსიკაში კიდევ ერთი მიწისძვრა მოხდა

მექსიკურმა კლუბებმა საკუთარი სტადიონები მიწისძვირით დაზარალებულთა დახმარების ცენტრებად აქციეს. მექსიკის უმაღლესი ლიგის კლუბებმა, რომელთა შორისაც "ატლასი", "ვერაკრუსი". "ნეკაქსა", "მონტერეი", "ტიგრესი", "პაჩუკა", "ჩივასი", "უნამ პუმასი" და "ლეონი" არიან, გულშემატკივრებსა და ჩვეულებრივ მოქალაქეებს საფეხბურთო არენების კარი გაუღეს. მიწისძვირით დაზარალებულთა დახმარების მსურველებს ყველა საჭირო პროდუქტის მიტანა სტადიონებზე შეეძლებათ. მექსიკაში დამანგრეველი მიწისძვრა 19 სექტემბერს მოხდა. სტიქიამ 200-ზე მეტი ადამიანი იმსხვერპლა, მათ შორის მინიმუმ 20 ბავშვია. ქვეყნის დედაქალაქ მეხიკოში 40-ზე მეტი შენობა დაინგრა. სახლებისა და სკოლების ჩათვლით. დედაქალაქის აეროპორტი ამ დროისათვის დაკეტილია. მიწისძვრის შედეგად თითქმის 4 მლნ ადამიანი ელექტროენერგიის გარეშე დარჩა. ფეხბურთი ეხმარება: მექსიკაში სტადიონები დახმარების ცენტრებად აქციეს (ფოტოები) 