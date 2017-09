მექსიკაში სამდღიანი გლოვა გამოცხადდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => miwisdzvra-meqsikashi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166035 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => miwisdzvra-meqsikashi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166035 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 19025 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => miwisdzvra-meqsikashi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => miwisdzvra-meqsikashi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (166035) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (19025) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 165711 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-20 14:16:27 [post_date_gmt] => 2017-09-20 10:16:27 [post_content] => მექსიკის დედაქალაქში გუშინ მომხდარი ძლიერი მიწისძვრის შემდეგ, შემთხვევის ეპიცენტრთან ახლოს მდებარე ვულკანმა, პოპოკატეპეტლმა, გაიღვიძა. ვულკანიდან კვამლი ამოიფრქვა. ინფორმაციას Daily Star ავრცელებს. სეისმოლოგების თქმით, ვულკანზე „წითელი საგანგაშო“ მდგომარეობაა გამოცხადებული, რაც, მათივე განმარტებით, ყველაზე მაღალი დონეა. გუშინ მექსიკის ქალაქ პუებლა-დე-სარაგოსას მახლობლად 7,1 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა. ეპიცენტრი 51 კილომეტრის სიღრმეში მდებარეობდა. ბოლო ორი კვირის განმავლობაში მექსიკაში ეს უკვე მეორე მიწისძვრაა. 8 სექტემბერს მექსიკის წყნარი ოკეანის სანაპიროზე 8 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა დაფისქირდა. მექსიკაში მომხდარ დამანგრეველ მიწისძვრას მსოფლიო ლიდერები ეხმაურებიან. მექსიკელ ხალხის მიმართ თანაგრძნობა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა უკვე გამოხატა. Twitter-ის საშუალებით დონალდ ტრამპმა მექსიკელებს სოლიდარობა გამოუცხადა და დახმარებას დაჰპირდა. დაღუპულების ოჯახებს მიუსამძიმრეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტში. „ჩვენ მზად ვართ დახმარებისთვის, თუკი ჩვენი მეზობელი ქვეყანა ამის სურვილს გამოთქვამს,” - ნათქვამია სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში. თანადგომა გამოუცხადა და მექსიკელ ხალხს ურთიერთთანადგომისკენ მოუწოდა შეერთებული შტატების ყოფილმა პრეზიდენტმა, ბარაკ ობამამ. ჩვენ მზად ვართ დახმარებისთვის, თუკი მექსიკა ამის სურვილს გამოთქვამს - აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტი "მსურს, გამოვხატო მხარდაჭერა მექსიკელი ერის მიმართ, რომელსაც ახლა მიწისძვრის შედეგებთან უხდება გამკლავება," - განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა გაეროში, მაღალი დონის ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას. მექსიკის ქალაქ პუებლა-დე-სარაგოსასთან ძლიერი მიწისძვრა გუშინ მოხდა, მიწისძვრის სიმძლავრემ 7,1 მაგნიტუდა შეადგინა. ეპიცენტრი ქალაქიდან 49 კილომეტრში დაფიქსირდა. ამ დროისთვის გარდაცვლილთა რიცხვი 226-მდე გაიზარდა. მექსიკის ქალაქ პუებლა-დე-სარაგოსასთან ძლიერი მიწისძვრა გუშინ მოხდა, მიწისძვრის სიმძლავრემ 7,1 მაგნიტუდა შეადგინა. ეპიცენტრი ქალაქიდან 49 კილომეტრში დაფიქსირდა. ამ დროისთვის გარდაცვლილთა რიცხვი 226-მდე გაიზარდა.

გიორგი კვირიკაშვილი მექსიკელ ხალხს სამძიმარს უცხადებს მიწისძვრას მექსიკაში ვულკანის ამოფრქვევა მოჰყვა