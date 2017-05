მერაია ქერი ყოფილ მეუღლეს ურიგდება?

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => meraia-qeri [1] => nik-qenoni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130097 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => meraia-qeri [1] => nik-qenoni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130097 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1018 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => meraia-qeri [1] => nik-qenoni ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => meraia-qeri [1] => nik-qenoni ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (130097) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1018,6409) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 125213 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-26 09:27:18 [post_date_gmt] => 2017-04-26 05:27:18 [post_content] => ბრაიან ტანაკასთან დაშორების შემდეგ, მერაია ქერის სულ უფრო ხშირად ხედავენ თავისი ყოფილი მეუღლისა და შვილების მამის, ნიკ კენონის საზოგადოებაში. მიუხედავად ოფიციალური განქორწინებისა, წყვილი ყველა დღესასწაულს ერთად ატარებდა, რათა შვილებისთვის ეს დღე დაუვიწყარი ყოფილიყო. გასულ უქმეებზე მერაია და ნიკი პაპარაცებმა პაემანზე შენიშნეს. თვითმხილველების თქმით, ისინი ბევრს საუბრობდნენ და ფლირტაობდნენ. წყვილის თაყვანისმცემლები მოელიან, რომ მათი ოჯახი აუცილებლად აღდგება, მიუხედავად იმისა, რომ ყოფილმა მეგობარმა გოგომ, ბრიტანი ბელმა მას თებერვალში გოგონა გაუჩინა. ინფორმაციას არცერთი მხარე არ ადასტურებს. [video width="512" height="288" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/04/Mariah-Carey-Nick-Cannon-Reunited-Again-For-Another-Date-Night.mp4"][/video]

მერაია ქერიმ ყოფილ მეუღლესთან ივახშმა 47 წლის მერაია ქერისა და მისი 33 წლის მეგობარ მამაკაცს, ბარაინ ტანაკას რომანის შესახებ ცნობილი ცოტა ხნის წინ გახდა. გამოცემა Life&Style წერს, რომ ცნობილი ვარსკვლავი ბრაიანს ყოველთვიურად 25 ათას დოლარს აძლევს, რათა ამ უკანასკნელმა მას საჩუქრები სისტემატურად გაუკეთოს. ინსაიდერის ცნობით, ყოფილი საქმრო, მილიონერი ჯეიმს პეკერი მას საკმაოდ ძვირადღირებული საჩუქრებით ანებივრებდა, მერაიას კი სურს, რომ იგივე განცდა ახალგაზრდა ტანაკასთანაც ჰქონდეს. შეგახსენებთ, რომ ბრაიანმა და მერაიამ რომანის შესახებ ინფორმაცია თებერვალში დაადასტურეს, მას შემდეგ, რაც ქერი პეკერს დაშორდა.

[gallery link="file" columns="4" ids="121410,121411,121412,121413"]

მერაია ქერი შეყვარებულს საჩუქრების ფულს თავად აძლევს 33 წლის ბრაიან ტანაკა არამარტო ქორეოგრაფი და მერაია ქერის ახალი ბოიფრენდია, რომლის გამოც პოპ-დივა მილიარდერ ჯეიმს პეკერს დაშორდა, არამედ შესაძლოა მისი მომავალი მეუღლეც არის. ინსაიდერების ცნობით, მერაიამ თავის მეგობრებს განუცხადა, რომ ტანაკაზე, რომელთან რომანიც რამდენიმე თვის წინ დაიწყო, დაქორწინებისთვის მზად არის. „მერაია უკვე საუბრობს ქორწინებასა და მომავალ შვილებზე. მას უზომოდ უყვარს თავისი ბოიფრენდი - ის არის ერთადერთი ადამიანი, რომელიც მას სჭირდება" - აცხადებს წყარო.

[gallery link="file" ids="114605,114606,114607"]

მერაია ქერი მზად არის, ბრაიან ტანაკას ცოლად გაყვეს ბრაიან ტანაკასთან დაშორების შემდეგ, მერაია ქერის სულ უფრო ხშირად ხედავენ თავისი ყოფილი მეუღლისა და შვილების მამის, ნიკ კენონის საზოგადოებაში. მიუხედავად ოფიციალური განქორწინებისა, წყვილი ყველა დღესასწაულს ერთად ატარებდა, რათა შვილებისთვის ეს დღე დაუვიწყარი ყოფილიყო. გასულ უქმეებზე მერაია და ნიკი პაპარაცებმა პაემანზე შენიშნეს. თვითმხილველების თქმით, ისინი ბევრს საუბრობდნენ და ფლირტაობდნენ. წყვილის თაყვანისმცემლები მოელიან, რომ მათი ოჯახი აუცილებლად აღდგება, მიუხედავად იმისა, რომ ყოფილმა მეგობარმა გოგომ, ბრიტანი ბელმა მას თებერვალში გოგონა გაუჩინა. ინფორმაციას არცერთი მხარე არ ადასტურებს.

[video width="512" height="288" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/04/Mariah-Carey-Nick-Cannon-Reunited-Again-For-Another-Date-Night.mp4"][/video]

მერაია ქერიმ ყოფილ მეუღლესთან ივახშმა