“მერია ხე-მცენარეების დაზიანების ფაქტებს რეაგირების გარეშე არ ტოვებს”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => meria [1] => lisi-developmenti [2] => damwvari-kheebi-lisis-tbastan ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126676 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => meria [1] => lisi-developmenti [2] => damwvari-kheebi-lisis-tbastan ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126676 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 203 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => meria [1] => lisi-developmenti [2] => damwvari-kheebi-lisis-tbastan ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => meria [1] => lisi-developmenti [2] => damwvari-kheebi-lisis-tbastan ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (126676) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15306,11554,203) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 126659 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-01 16:26:47 [post_date_gmt] => 2017-05-01 12:26:47 [post_content] => დავით ნარმანია მიიჩნევს, რომ თუ ოპოზიციას გული შესტკივა თბილისზე, დეზინფორმაციის გავრცელების ნაცვლად, უმჯობესია, „ბარს მოკიდონ ხელი“. თბილისის მერმა დღეს ლევან ხაბეიშვილის მიერ გავრცელებულ განცხადებას უპასუხა, რომლის მიხედვითაც, ლისის ტბის მიმდებარედ წიწვოვანი ტყე განგებ დაწვეს. ”ეს არის ნახანძრალი ხეები, როცა რამდენიმე წლის წინ, ზაფხულში, ბალახს გაუჩნდა ცეცხლი და რამდენიმე ხე დაიწვა. სირცხვილია მათი ასეთი ქცევა, როცა ისევ დეზინფორმაციებით ცდილობენ საზოგადოება შეცდომაში შეიყვანონ. უკეთესი იქნებოდა ჯერ საკითხში გაერკვნენ, მოგვისმინონ ჩვენ და მერე გააკეთონ განცხადებები. კიდევ უფრო უკეთესი იქნება საერთოდ, ბარს მოკიდონ ხელი და ჩვენთან ერთად გაამწვანონ ჩვენი ქალაქი, დარგონ რაც შეიძლება მეტი ხე. თუ ასე შეტკივათ გული ჩვენს ქალაქზე და მის გამწვანებაზე, გაამწვანონ”, - განაცხადა დავით ნარმანიამ. „ახალი საქართველოს“ ლიდერმა ლევან ხაბეიშვილმა დამწვარი ხეების შესახებ ვიდეო „ფეისბუქით“ გუშინ გაავრცელა. [post_title] => "ბარს მოკიდონ ხელი და დარგონ მეტი ხე" - ნარმანია ოპოზიციაზე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => bars-mokidon-kheli-da-dargon-meti-khe-narmania-opoziciaze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-01 16:26:47 [post_modified_gmt] => 2017-05-01 12:26:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=126659 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 126594 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-01 12:54:48 [post_date_gmt] => 2017-05-01 08:54:48 [post_content] => ლისის ტბის მიმდებარედ წიწვოვანი ხეები განგებ არავის დაუწვავს, „ახალი საქართველოს“ ლიდერის, ლევან ხაბეიშვილის საპასუხოდ ხაბეიშვილის მიერ გავრცელებულ მასალას გამოეხმაურა თბილისის მერის მოადგილე, ირაკლი ლექვინაძეც. მისი თქმით, ეს "მორიგი წინასაარჩევნო ტყუილია "ნაციონალური მოძრაობის" სატელიტი პიროვნების მხრიდან, რომელიც არაერთი ცრუ ინფორმაციის გავრცელებით გამოირჩევა ბოლო პერიოდში". " აღნიშნულ ტერიტორიაზე ხეებს დაზიანების კვალი 2012 და 2016 წლის ხანძრის შედეგად აღენიშნება, შესაბამისად, გავრცელებული ინფორმაცია, თითქოსდა, ხე-მცენარეები უახლოესი დღეების განმავლობაში დაზიანდა და ფაქტს მერიის მხრიდან რეაგირება არ მოჰყოლია სიმართლეს არ შეესაბამება," - წერს "ფეისბუქზე" ლექვინაძე. ლევან ხაბეიშვილმა ვიდეო გუშინ გაავრცელა დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განახლების პროცესი დასასრულს უახლოვდება. გენერალურ გეგმაზე მომუშავე "სიტი ინსტიტუტმა" დოკუმენტი 15 მაისამდე უნდა წარადგინოს, რის შემდეგაც მისი საჯარო განხილვები მოეწყობა. ეს საკითხი თბილისის მერმა გენერალური გეგმის განახლებაზე მომუშავე ორგანიზაცია ა(ა)იპ „სიტი ინსტიტუტი საქართველოს“ წევრებთან და ექსპერტებთან ერთად განიხილა. დავით ნარმანიას განცხადებით, განახლებული მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის მიმართ საზოგადოებაში დიდი მოლოდინია და ეს დოკუმენტი ქალაქის შემდგომი განვითარებისთვის ქმედითი ინსტრუმენტი უნდა გახდეს. შეხვედრის მონაწილეებმა დეტალურად განიხილეს „სიტი ინსტიტუტი საქართველოს“ მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია, დედაქალაქის სხვადასხვა არეალების, მათ შორის რეკრეაციული სივრცეების რუკები, სარკინიგზო ქსელის პერსპექტივა, მცირე მდინარეების გახსნისა და მტკვრის გასწვრივ გამწვანებული არეალების მოწყობის სქემა. მომხსენებლებმა ისაუბრეს კომპაქტური ქალაქის პრინციპებზე და პოლიცენტრული განვითარების აუცილებლობაზე. გაიმართა დისკუსიები თბილისის სატრანსპორტო ქსელის განვითარების ხედვაზე, ცალკეული უბნების განაშენიანების პერსპექტივაზე და ქალაქისთვის მნიშვნელოვან სხვა საკითხებზე. დედაქალაქის ახალი მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განახლების თემაზე მიმდინარე სამუშაო შეხვედრას ესწრებოდნენ ასევე, თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი ალიბეგაშვილი, ვიცე-მერი ლაშა აბაშიძე, მერის მოადგილე ნატო ქიტიაშვილი, თბილისის არქიტექტურის სამსახურის, იურიდიული, ტრანსპორტის, ეკოლოგიისა და გამწვანების, ეკონომიკური განვითარების, კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურების წარმომადგენლები, საკრებულოს წევრები. თბილისის არქიტექტურის სამსახურმა მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განახლებაზე კონკურსი 2015 წლის 19 მაისს გამოაცხადა, რომელშიც ა(ა)იპი „სითი ინსტიტუტი საქართველომ“ გაიმარჯვა. "სიტი ინსტიტუტის" გეგმებზე ნახეთ ჩვენი სტატია: ტრამვაის დაბრუნება და ველობილიკების მოწყობა – გენ.გეგმის სატრანსპორტო ინიციატივები ასევე, თბილისში ახალი პარკები გაჩნდება – გენ.გეგმის მწვანე ნაწილი [post_title] => დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გეგმის შემუშავების პროცესი დასასრულს უახლოვდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dedaqalaqis-miwatsargeblobis-gegmis-shemushavebis-procesi-dasasruls-uakhlovdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-01 11:51:04 [post_modified_gmt] => 2017-05-01 07:51:04 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=126554 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 126659 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-01 16:26:47 [post_date_gmt] => 2017-05-01 12:26:47 [post_content] => დავით ნარმანია მიიჩნევს, რომ თუ ოპოზიციას გული შესტკივა თბილისზე, დეზინფორმაციის გავრცელების ნაცვლად, უმჯობესია, „ბარს მოკიდონ ხელი“. თბილისის მერმა დღეს ლევან ხაბეიშვილის მიერ გავრცელებულ განცხადებას უპასუხა, რომლის მიხედვითაც, ლისის ტბის მიმდებარედ წიწვოვანი ტყე განგებ დაწვეს. ”ეს არის ნახანძრალი ხეები, როცა რამდენიმე წლის წინ, ზაფხულში, ბალახს გაუჩნდა ცეცხლი და რამდენიმე ხე დაიწვა. სირცხვილია მათი ასეთი ქცევა, როცა ისევ დეზინფორმაციებით ცდილობენ საზოგადოება შეცდომაში შეიყვანონ. უკეთესი იქნებოდა ჯერ საკითხში გაერკვნენ, მოგვისმინონ ჩვენ და მერე გააკეთონ განცხადებები. კიდევ უფრო უკეთესი იქნება საერთოდ, ბარს მოკიდონ ხელი და ჩვენთან ერთად გაამწვანონ ჩვენი ქალაქი, დარგონ რაც შეიძლება მეტი ხე. თუ ასე შეტკივათ გული ჩვენს ქალაქზე და მის გამწვანებაზე, გაამწვანონ”, - განაცხადა დავით ნარმანიამ. „ახალი საქართველოს“ ლიდერმა ლევან ხაბეიშვილმა დამწვარი ხეების შესახებ ვიდეო „ფეისბუქით“ გუშინ გაავრცელა. [post_title] => "ბარს მოკიდონ ხელი და დარგონ მეტი ხე" - ნარმანია ოპოზიციაზე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => bars-mokidon-kheli-da-dargon-meti-khe-narmania-opoziciaze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-01 16:26:47 [post_modified_gmt] => 2017-05-01 12:26:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=126659 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 67 [max_num_pages] => 23 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 01307489419c45e64bbf460827990944 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )