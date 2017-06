მერიაში ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების და ელექტრომობილების გამოფენა გაიხსნა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => meria [1] => eleqtromobilebi [2] => energoefeqturi-teqnologiebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140869 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => meria [1] => eleqtromobilebi [2] => energoefeqturi-teqnologiebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140869 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 203 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => meria [1] => eleqtromobilebi [2] => energoefeqturi-teqnologiebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => meria [1] => eleqtromobilebi [2] => energoefeqturi-teqnologiebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (140869) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (8891,16735,203) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 140865 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-06-23 16:59:36 [post_date_gmt] => 2017-06-23 12:59:36 [post_content] => კიდევ ერთი საგზაო სიურპრიზი მოსახლეობას - პეკინის გამზირის შემდეგ, თბილისის მერია ლილოს გზის კაპიტალურ რეაბილიტაციას გეგმავს. კეთილმოწყობის სამსახურის ინფორმაციით, უკვე მიმდინარეობს პროექტირება და გზის რეაბილიტაცია მიმდინარე წელს დაიწყება. საუბარია ე.წ. აეროპორტის ხიდებიდან ლოჭინის ხიდამდე გზის მონაკვეთზე, სადაც მოხდება ასფალტის ძველი საფარის აყრა, მიწისქვეშა კომუნიკაციების მოწესრიგება - სრულად გამოცვლა და ასფალტის ახალი საფარის დაგება. კეთილმოწყობის სამსახურის ინფორმაციით, გზის რეაბილიტაციის პროცესში საავტომობილო მოძრაობა არ გადაიკეტება , თუმცა დაწესდება შეზღუდვები. საგზაო სამუშაოების დაწყების კონკრეტული თარიღი ჯერჯერობით უცნობია. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს გზის პროექტირება, რომლის დასრულების შემდეგაც მოხდება პროექტის ექსპერტიზა და ტენდერის გამოცხადება. კახეთისკენ მიმავალი ერთადერთი გზაზე სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო შეფერხება არამარტო თბილისელებს, ქალაქიდან გამსვლელ ნებისმიერ მძღოლს და ტურისტსაც შეეხება. მაგისტრალურ გზაზე დაგეგმილი სამუშაოების გამო, ტრანსპორტის გადაადგილების კუთხით სერიოზულ პრობლემებს პროგნოზირებენ ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციაში. „ლილოს გზაზე სარემონტო სამუშაოების დაწყება ტრანსპორტის გადაადგილების კუთხით გაცილებით დიდ პრობლემებს შექმნის, ვიდრე ეს პეკინის ქუჩაზე მოხდა. მაგისტრალი არის საერთაშორისო მნიშვნელობის, გზაზე მოძრაობს ადგილობრივი და ტურისტული მგზავრების ნაკადი და სამუშაოების დაწყებამდე მნიშვნელოვანია, მოხდეს სერიოზული კვლევის ჩატარება , საავტომობილო ნაკადის დათვლა. ასევე აუცილებელია ალტერნატიული მარშრუტის მოძიებაც,“ - აცხადებს „ფორტუნასთან“ ასოციაციის პრეზიდენტი, დავით მესხიშვილი. ლილოს გზაზე სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყების ზუსტი თარიღი უცნობია, თუმცა გზის დაგება, დიდი ალბათობით, წინასაარჩევნოდ მოხდება, რაც მსგავსი მნიშვნელობის გზაზე სამუშაოების წარმოებისთვის გაუმართლებელ დროდ მიაჩნიათ სპეციალისტებს. „მსგავსი ტიპის საგზაო სამუშაოები , როცა საქმე საერთაშორისო მნიშვნელობის მაგისტრალს ეხება, არა ზაფხულში ან შემოდგომაზე, არამედ თებერვლიდან, გაზაფხულის ჩათვლით, უნდა დაიგეგმოს, როცა ნაკლებია ტურისტული ნაკადი. როგორც წესი, საგზაო სამუშაოების დაწყებას წინ სერიოზული კვლევები უნდა უძღოდეს, სადაც ყველა პრობლემა და ფაქტორი იქნება გათვალისწინებული, რაც საქართველოში არ ხდება,“ - აცხადებს მესხიშვილი. წლების განმავლობაში დაგროვილი საგზაო სამუშაოების ერთიანად დაწყების გამო, მოქალაქეებს ტრანსპორტით გადაადგილების პრობლემა განსაკუთრებით პიკის საათებში ექმნებათ. საგზაო სამუშაოების გამო, ქუჩის გადაკეტვის შესახებ ინფორმაციის გავრცელება, როგორც წესი, წინასწარ არ ხდება და დილით მოსახლეობას ქუჩა სიურპრიზად შეიძლება, დახვდეს ჩაკეტილი. „ფორტუნა“ იმ ქუჩების ჩამონათვალს გთავაზობთ, სადაც უახლოეს მომავალში საგზაო სამუშაოების გამო, გზის გადაკეტვა ან მოძრაობის შეზღუდვაა დაგეგმილი. გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, დღეიდან საავტომობილო მოძრაობა შეიზღუდება ასათიანისა და ზაქარიაძის ქუჩებზე. პროექტის ფარგლებში გამოიცვლება ბორდიურები და დაიგება ასფალტის ახალი საფარი, ასევე მოეწყობა სანიაღვრე ქსელი. პერიოდულად საავტომობილო მოძრაობა შეფერხდება ვაკის რაიონშიც. გზის სარემონტო სამუშაოები დაიწყება წყნეთის და ელიავას ქუჩაზე. იგეგმება გზის გადაკეტვაც. სამუშაოები 1 აგვისტოს დასრულდება. კაპიტალურად შეკეთდება რამდენიმე ქუჩა ნაძალადევის რაიონშიც, მათ შორის ხევისუბნის, მაღაროს, ზვარეთისა და ზედაზნის ქუჩები. ნაძალადევში დაგეგმილი სამუშაოების გამო, წინასწარი ინფორმაციით, ცენტრალური გზების გადაკეტვა არ გახდება საჭირო. თამუნა გოგუაძე [post_title] => საზაფხულო სიურპრიზი მძღოლებს - მალე მოძრაობა ლილოს გზაზეც შეიზღუდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sazafkhulo-siurprizi-mdzgholebs-male-modzraoba-lilos-gzazec-sheizghudeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-23 17:24:02 [post_modified_gmt] => 2017-06-23 13:24:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=140865 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 140132 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-21 15:26:51 [post_date_gmt] => 2017-06-21 11:26:51 [post_content] => თბილისში მუნიციპალურ ტრანსპორტში გადახდის სისტემის მოდერნიზაციისთვის, კონკურსი გამოცხადდა. აღნიშნულის შესახებ ინფორმაცია კი მერიის ვებ-გვერდზე განთავსდა. "ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, საზოგადოებრივ ტრანსპორტში მგზავრობის საფასურის გადახდის, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მართვისა და კონტროლის სისტემის შექმნის მიზნით, ინტერესთა გამოხატვა გამოცხადდა. დოკუმენტის მიხედვით, დაინტერესებულმა საფინანსო ინსტიტუტებმა შესაბამისი წინადადებები თბილისის სატრანსპორტო კომპანიაში 10 ივლისის 18 საათამდე უნდა წარადგინონ. დოკუმენტის ტექნიკური მოთხოვნებთან წარმოდგენილი წინადადებების შესაბამისობას და პირველი ეტაპის გამარჯვებულებს სპეციალური კომისია განაცხადების მიღების ვადის ამოწურვიდან 2 კვირის ვადაში გამოავლენს და ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მთავრობას წარუდგენს მოსაწონებლად", - წერია ვებ-გვერდზე. ამავე ინფორმაციის მიხედვით, მეორე ეტაპზე გადასული კომპანიებისთვის გაიმართება აუქციონი, სადაც გამარჯვებული კომპანია თბილისის სატრანსპორტო კომპანიისთვის შეთავაზებული საუკეთესო ფინანსური წინადადების წარდგენის მიხედვით იქნება გამოვლენილი. აუქციონი 10 მლნ. ლარიდან დაიწყება და გამარჯვებულ კომპანიას სისტემის მართვა 10 წლით გადაეცემა. გამარჯვებულ კომპანიას ვალდებულება ექნება თბილისის მუნიციპალურ კომპანიაში გადახდის სისტემის მოდერნიზაცია და მისი დანერგვა ერთ წელში უზრუნველყოს. გამარჯვებულ კომპანიას ენიჭება ასევე ექსკლუზიური უფლება მეტროს ვესტიბიულებში საბანკო სერვის ცენტრების და მისი თანმდევი საბანკო სერვისების განთავსებისთვის შემდეგი 10 წლის განმავლობაში. საიჯარო თანხის მოცულობა წელიწადში 980 000 ლარით არის განსაზღვრული. მერიაში ამბობენ, რომ გადახდის ახალი თანამედროვე სისტემა მგზავრის კომფორტზე იქნება ორიენტირებული და მომხმარებელს საშუალებას მისცემს სწრაფი გადახდის აპარატებით, ბანკში და ინტერნეტ გვერდის საშუალებით შეიძინოს, როგორც ერთჯერადი, ასევე ვადიანი სამგზავრო აბონიმენტები, რომლებსაც სისტემაში ჩართული ბანკები უზრუნველყოფენ. დოკუმენტის სრული ვერსიის შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ შემდეგ ბმულზე იხილოთ: http://tbilisi.gov.ge/news/3801 [post_title] => მერია თბილისის ტრანსპორტში გადახდის სისტემის მოდერნიზაციისთვის კონკურსს იწყებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => meria-tbilisis-transportshi-gadakhdis-sistemis-modernizaciistvis-konkurss-iwyebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-21 15:37:21 [post_modified_gmt] => 2017-06-21 11:37:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=140132 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 139476 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-19 11:33:32 [post_date_gmt] => 2017-06-19 07:33:32 [post_content] => თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ 26 მაისის მოედანზე სამუშაო შტაბის სხდომა გამართა და შაბათ-კვირას პეკინის ქუჩაზე განხორციელებული საქმიანობის ანგარიში შესაბამისი სამსახურების წარმომადგენლებთან ერთად განიხილა. თბილისის მერმა შტაბის სხდომაზე დავალებები გასცა, ასევე, განისაზღვრა უახლოესი რამდენიმე დღის გეგმა, რაც დავით ნარმანიას განცხადებით, პროცესში ჩართული სამსახურების კოორდინირებული მუშაობისთვის მნიშვნელოვანია. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ მძღოლებსაც მიმართა. „მოვუწოდებთ მძღოლებს, რომ ვინაიდან სამუშაო კვირაა და ავტომანქანების რაოდენობა მეტი იქნება, თუ აუცილებელი საქმე არ აქვთ, მოერიდონ ამ უბანში გადაადგილებას. საპატრულო პოლიცია და ქალაქის მერიის ტრანსპორტის სამსახური კოორდინირებულად მუშაობს იმისათვის, რომ გადაადგილებასთან დაკავშირებული დისკომფორტი მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი. დარწმუნებული ვარ, რომ უახლოესი დღეების განმავლობაში ავტომანქანები გადაერთვებიან სწორი მიმართულებით და მაინც მოერიდებიან იმ უბნებს, სადაც სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს“,- განაცხადა დავით ნარმანიამ. სამუშაო შტაბში გამართულ სხდომას თბილისის ვიცე-მერი ლაშა აბაშიძე, ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსი მამუკა მუმლაძე, თბილისის მთავრობის, კომპანია „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ და კომპანია „ბლექ სი გრუპის“ წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. [post_title] => ნარმანია მძღოლებს მოუწოდებს: თუ აუცილებელი საქმე არ გაქვთ, მოერიდეთ ამ უბანში გადაადგილებას [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => narmania-mdzgholebs-mouwodebs-tu-aucilebeli-saqme-ar-gaqvt-moeridet-am-ubanshi-gadaadgilebas [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-19 11:33:32 [post_modified_gmt] => 2017-06-19 07:33:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=139476 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 140865 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-06-23 16:59:36 [post_date_gmt] => 2017-06-23 12:59:36 [post_content] => კიდევ ერთი საგზაო სიურპრიზი მოსახლეობას - პეკინის გამზირის შემდეგ, თბილისის მერია ლილოს გზის კაპიტალურ რეაბილიტაციას გეგმავს. კეთილმოწყობის სამსახურის ინფორმაციით, უკვე მიმდინარეობს პროექტირება და გზის რეაბილიტაცია მიმდინარე წელს დაიწყება. საუბარია ე.წ. აეროპორტის ხიდებიდან ლოჭინის ხიდამდე გზის მონაკვეთზე, სადაც მოხდება ასფალტის ძველი საფარის აყრა, მიწისქვეშა კომუნიკაციების მოწესრიგება - სრულად გამოცვლა და ასფალტის ახალი საფარის დაგება. კეთილმოწყობის სამსახურის ინფორმაციით, გზის რეაბილიტაციის პროცესში საავტომობილო მოძრაობა არ გადაიკეტება , თუმცა დაწესდება შეზღუდვები. საგზაო სამუშაოების დაწყების კონკრეტული თარიღი ჯერჯერობით უცნობია. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს გზის პროექტირება, რომლის დასრულების შემდეგაც მოხდება პროექტის ექსპერტიზა და ტენდერის გამოცხადება. კახეთისკენ მიმავალი ერთადერთი გზაზე სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო შეფერხება არამარტო თბილისელებს, ქალაქიდან გამსვლელ ნებისმიერ მძღოლს და ტურისტსაც შეეხება. მაგისტრალურ გზაზე დაგეგმილი სამუშაოების გამო, ტრანსპორტის გადაადგილების კუთხით სერიოზულ პრობლემებს პროგნოზირებენ ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციაში. „ლილოს გზაზე სარემონტო სამუშაოების დაწყება ტრანსპორტის გადაადგილების კუთხით გაცილებით დიდ პრობლემებს შექმნის, ვიდრე ეს პეკინის ქუჩაზე მოხდა. მაგისტრალი არის საერთაშორისო მნიშვნელობის, გზაზე მოძრაობს ადგილობრივი და ტურისტული მგზავრების ნაკადი და სამუშაოების დაწყებამდე მნიშვნელოვანია, მოხდეს სერიოზული კვლევის ჩატარება , საავტომობილო ნაკადის დათვლა. ასევე აუცილებელია ალტერნატიული მარშრუტის მოძიებაც,“ - აცხადებს „ფორტუნასთან“ ასოციაციის პრეზიდენტი, დავით მესხიშვილი. ლილოს გზაზე სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყების ზუსტი თარიღი უცნობია, თუმცა გზის დაგება, დიდი ალბათობით, წინასაარჩევნოდ მოხდება, რაც მსგავსი მნიშვნელობის გზაზე სამუშაოების წარმოებისთვის გაუმართლებელ დროდ მიაჩნიათ სპეციალისტებს. „მსგავსი ტიპის საგზაო სამუშაოები , როცა საქმე საერთაშორისო მნიშვნელობის მაგისტრალს ეხება, არა ზაფხულში ან შემოდგომაზე, არამედ თებერვლიდან, გაზაფხულის ჩათვლით, უნდა დაიგეგმოს, როცა ნაკლებია ტურისტული ნაკადი. როგორც წესი, საგზაო სამუშაოების დაწყებას წინ სერიოზული კვლევები უნდა უძღოდეს, სადაც ყველა პრობლემა და ფაქტორი იქნება გათვალისწინებული, რაც საქართველოში არ ხდება,“ - აცხადებს მესხიშვილი. წლების განმავლობაში დაგროვილი საგზაო სამუშაოების ერთიანად დაწყების გამო, მოქალაქეებს ტრანსპორტით გადაადგილების პრობლემა განსაკუთრებით პიკის საათებში ექმნებათ. საგზაო სამუშაოების გამო, ქუჩის გადაკეტვის შესახებ ინფორმაციის გავრცელება, როგორც წესი, წინასწარ არ ხდება და დილით მოსახლეობას ქუჩა სიურპრიზად შეიძლება, დახვდეს ჩაკეტილი. „ფორტუნა“ იმ ქუჩების ჩამონათვალს გთავაზობთ, სადაც უახლოეს მომავალში საგზაო სამუშაოების გამო, გზის გადაკეტვა ან მოძრაობის შეზღუდვაა დაგეგმილი. გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, დღეიდან საავტომობილო მოძრაობა შეიზღუდება ასათიანისა და ზაქარიაძის ქუჩებზე. პროექტის ფარგლებში გამოიცვლება ბორდიურები და დაიგება ასფალტის ახალი საფარი, ასევე მოეწყობა სანიაღვრე ქსელი. პერიოდულად საავტომობილო მოძრაობა შეფერხდება ვაკის რაიონშიც. გზის სარემონტო სამუშაოები დაიწყება წყნეთის და ელიავას ქუჩაზე. იგეგმება გზის გადაკეტვაც. სამუშაოები 1 აგვისტოს დასრულდება. კაპიტალურად შეკეთდება რამდენიმე ქუჩა ნაძალადევის რაიონშიც, მათ შორის ხევისუბნის, მაღაროს, ზვარეთისა და ზედაზნის ქუჩები. ნაძალადევში დაგეგმილი სამუშაოების გამო, წინასწარი ინფორმაციით, ცენტრალური გზების გადაკეტვა არ გახდება საჭირო. თამუნა გოგუაძე [post_title] => საზაფხულო სიურპრიზი მძღოლებს - მალე მოძრაობა ლილოს გზაზეც შეიზღუდება