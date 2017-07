მესი ბავშვობის სიყვარულზე დაქორწინდა: ფოტოები და ვიდეო საუკუნის ქორწილიდან

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mesi [1] => mesis-qorwili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142735 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mesi [1] => mesis-qorwili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142735 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 221 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mesi [1] => mesis-qorwili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mesi [1] => mesis-qorwili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (142735) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (221,16899) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 141754 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-28 10:48:34 [post_date_gmt] => 2017-06-28 06:48:34 [post_content] => ლიონელ მესის ქორწილის მენიუ, სადაც ბევრი ხორცი იქნება. ახალდაქორწინებულები სტუმრებს დელიკატესებით გაუმასპინძლდებიან. „ბარსელონას“ ვარსკვლავი 30 ივნისს ანტონელა როკუცოზე ჯვარს დაიწერს. საზეიმო ღონისძიება მესის მშობლიურ ქალაქ როსარიოში გაიმართება. მიწვეულები არიან „ბარსელონას“ ყველა ფეხბურთელი, მათ შორის ლეოს ყოფილი თანაგუნდელები. ელოდებიან დიეგო მარადონასაც. სტუმრებს მისცემენ მენიუს, საიდანაც თითოეული მისთვის სასურველ კერძებს აირჩევს. თავდაპირველად სტუმრებს ცივ მისაყოლებლებს შეთავაზებენ (სხვადასხვა ლორი, ყველი, პაშტეტი), შემდეგ ძირითად კერძებს შეიტანენ: არგენტინული სტეიკი, სანელებლიანი ძეხვი, დაბეგვილი ქათმის ხორცი და უამრავი სხვა. მესის ქორწილს უსაფრთხოების 200 თანამშრომელი დაიცავს. ლეო და ანტონელას ურთიერთობა 2008 წლიდან აქვთ. წყვილს ორი ბიჭ ყავთ - ტიაგო და მატეო. [video width="640" height="352" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/06/The-spectacular-venue-which-will-host-Messis-wedding-MARCA-in-English.mp4"][/video]

რა კერძები იქნება მესის ქორწილში: ადგილი, სადაც ღონისძიება ჩატარდება (ვიდეო) ლიონელ მესის კუთვნილმა ბავშვთა დახმარების ფონდმა საგადასახადო ორგანოებს 10 მილიონი ევროს შემოსავალი დაუმალა. ფონდმა 2007-15 წლების პერიოდში შემოსავლის დიდი ნაწილის დეკლარირება არ მოახდინა. როგორც ამბობენ, „ბარსელონას" ფორვარდი და მისი ოჯახი ამ ფონდს კერძო ბიზნესის წარმოების დასაფარად იყენებდა. მესიმ და მამამისმა რამდენიმე ორგანიზაცია შექმნეს ფაქტობრივად იდენტური სახელებით, მაგრამ სხვადასხვა საბანკო ანგარიშით. კერძოდ, 2009 წელს, მათ ქალაქ როსარიოში გახსნეს ფონდის წარმომადგენლობა, მაგრამ საზოგადოებრივ ორგანიზაციად ესპანეთში დაარეგისტრირეს. ფონდი აფორმებდა კონტრაქტებს და თან არ ივსებოდა შესაბამისი დეკლარაციები. ამის გამო არგენტინის ფინანსთა სამინისტრომ ორგანიზაცია სიიდან ამოშალა, რადგან მას ზედიზედ სამი წლის განმავლობაში ანგარიშების შესახებ ინფორმაცია არ წარმოუდგენია. ფონდის წარმომადგენლებს კომენტარი არ გაუკეთებიათ.

მესი ბავშვთა დახმარების ფონდს ფულის დასამალად იყენებდა: ლეოს გადასახადებს ისევ ედავებიან "ბარსელონას" თავდამსხმელი ლიონელ მესი კატალონიურმა მედიამ 2016/17 წლების სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელად დაასახელა. ეს ამბავი კლუბის ოფიციალურ ვებგვერდზე დაიწერა. ადგილობრივი ჟურნალისტები სტადიონზე შეიკრიბნენ და საუკეთესო ფეხბურთელად მესი კარიერაში მეხუთედ დაასახელდა. არგენტინელმა ალდო როვირას სახელობის პრიზი მიიღო, დაჯილდოება კი როვირას გარდაცვალებიდან უკვე მერვე წელია ტარდება. სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელად ჟურნალისტებს დაუსახელებიათ ერიკ აბიდალი (2011/12), ხავიერ მასკერანო (2013/14) და ლუის სუარესი (2015/16). მესი გასულ სეზონში 37 გატანილი გოლით გუნდის საუკეთესო ბომბარდირი და თან ევროპის ოქროს ბუცის მფლობელი გახდა.

მესი მედიამ აღიარა: ჟურნალისტებმა ლეო საუკეთესოდ დაასახელეს 