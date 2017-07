მესი და ბარსა შეთანხმდნენ: კონტრაქტი 300 მილიონიანი გამოსყიდვით

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => mesi [2] => kontraqti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144046 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => mesi [2] => kontraqti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144046 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => mesi [2] => kontraqti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => mesi [2] => kontraqti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (144046) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (387,221,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 143993 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-06 13:23:00 [post_date_gmt] => 2017-07-06 09:23:00 [post_content] => კრიშტიანო რონალდო ”ინსტაგრამზე” ყოველი პოსტის განთავსებისთვის 400 000 ევროს იღებს. პორტუგალიელი სოციალური ქსელის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული მომხმარებელია. მას ინსტაგრამზე 106 მილიონი გამომწერი ჰყავს და ამიტომაც, სარეკლამო პოსტებიდან სერიოზულ თანხასაც იღებს. პორტუგალიელი ვარსკვლავი ამ მაჩვენებლით საპატიო მესამე ადგილს იკავებს. ყველაზე მეტს სოც-ქსელში მომღერალი სელენა გომესი გამოიმუშავებს - ერთ პოსტზე 550 000 ევროს. მეორე ადგილზე 500 000 ევროიანი შემოსავლით კიმ კარდაშიანია. გარდა ამისა, პორტუგალიელის შემოსავალი ”ნაიკთან” გაფორმებული კონტრაქტიდან 50 მლნ ევროს შეადგენს. [post_title] => რონალდო თითო პოსტზე 400 ათასს შოულობს

საქართველოს ვეტერანთა ნაკრებმა იტალიის ქალაქ მონტეკატინიში მიმდინარე მსოფლიოს ჩემპიონატზე მარცხი განიცადა და პირველობისთვის ბრძოლას გამოეთიშა. შეგახსენებთ, ჩვენებმა ჯგუფურ ეტაპზე ჩეხეთისა და კოლუმბიის გუნდები გაანადგურეს და პლეი ოფში გავიდნენ, სადაც მოქმედ მსოფლიოს ჩემპიონსა და ფავორიტ იტალიის ნაკრებს შეხვდნენ. მატჩი დაძაბული გამოდგა. ქართველები ბოლომდე ინარჩუნებდნენ შანსს, თუმცა დასკვნით წუთებში შტურმის მოწყობა ვერ მოახერხეს და 15 ქულით - 87:102 დამარცხდნენ. ჩვენი ნაკრების შემადგენლობას: ნოდარ ქორქია (მთავარი მწვრთნელი), გია ბერუაშვილი, გულივერ ახალკაცი, ალექსანდრე ფერიაშვილი, ლევან წულაია, დავით გიორგობიანი, დავით ჩიხლაძე, გია სანაძე, ზურა კობახიძე, ზაზა ღონღაძე, პაატა გურასპაული და ზაზა ცაგარეიშვილი. საქართველოს ნაკრები საკვალიფიკაციო ეტაპზე გადაერთვება და ოთხეულს მიღმა დარჩენილ გუნდებთან ერთად ტურნირის მე-5 ადგილისთვის იბრძოლებს. [post_title] => ქართველი კალათბურთელები ჩემპიონთან დამარცხდნენ (ფოტო)

საქართველოს 19-წლამდე ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის ჯგუფური ეტაპის მეორე შეხვედრაში შვედეთს შეხვდა და მოუგო. დაძაბული შეხვედრა ანგარიშით 2:1 დასრულდა. მესამე წუთზე ჩვენებმა ანგარიში გახსნეს: შვედეთის კარში ლამაზი გოლი გიორგი კოხრეიძემ გაიტანა. 31-ე წუთზე კი გიორგი ჩაკვეტაძემ შესანიშნავი გარღვევა გოლით დააგვირგვინა: 2:0. 36-ე წუთზე ქართველმა ფეხბურთელებმა მორიგი სახიფათო მომენტი შექმნეს. გიორგი არაბიძე მეკარესთან ერთი-ერთზე აღმოჩნდა, თუმცა სტუმართა მეკარემ ძლიერად დარტყმული ბურთის აღება მოახერხა. მეორე ტაიმის დასაწყისშივე, 47-ე წუთზე ვიქტორ გიოკერესმა საქართველოს კარში გოლი გაიტანა და ანგარიში შეამცირა. ორიგე გუნდს არაერთი საგოლე მომენტი ჰქონდა, თუმცა მეტი გოლი არარ გასულა. საბოლოოდ, 2:1 გავიმარჯვეთ და ჯგუფში პირველი 3 ქულა მოვიპოვეთ. საქართველოს 19 წლამდე ნაკრებს გადამწყვეტი მატჩი წინ ელის. გიორგი ყიფიანის გუნდი ჯგუფური ეტაპის დასკვნით შეხვედრას 8 ივლისს, ჩეხეთის ნაკრებთან ჩაატარებს. მატჩი „მიხეილ მესხზე", 20:00 საათზე დაიწყება. საქართველო - შვედეთი 2:1 (2:0) თბილისი, „მიხეილ მესხი", 8 300 მაყურებელი საქართველო: ჩოჩიშვილი, მალი, კობოური, კუცია, კოხრეიძე, სამურკასოვი ('88 ხუბაშვილი), ჩაკვეტაძე ('86 არველაძე), ქოჩორაშვილი ('70 საღრიშვილი), არაბიძე, ლაკვეხელიანი. სათადარიგო შემადგენლობა: გუგეშაშვილი, კახიძე, არველაძე, საღრიშვილი, ხუბაშვილი, კვანტალიანი, ჩოგაძე. გოლები: 1:0 კოხრეიძე (3), 2:0 ჩაკვეტაძე (31), 2:1 გიოკერესი გაფრთხილება: სამურკასოვი (64), ლაკვეხელიანი (75), არველაძე (90) - ლიდბერგი (54), კრალი (65) სტატისტიკა - კარისკენ დარტყმები: 13 (5) – 11 (4) ბურთის ფლობა: 50%-50% კუთხურები: 1:4 თამაშგარე: 1:2 ვულოცავ: საქართველომ გამარჯვება დაიმსახურა შვედეთი 19-წლამდე ფეხბურთელთა ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა კლაეს ერიკსონმა საქართველოსთან მარცხის შემდგომ პრესკონფერენცია გამართა. კლაეს ერიკსონი: "იმედგაცრუებული ვარ. თავიდანვე ბურთი დავუთმეთ, თუმცა მეორე ტაიმში ჩვენი შესაძლებლობები ვაჩვენეთ. მინდა საქართველოს ნაკრებს მივულოცო, რომელმაც ძალიან სწრაფი და კარგი ფეხბურთი ითამაშა. ჩვენ კონცენტრაცია დაგვაკლდა, შესაძლოა ფეხბურთელები ნერვიულობდნენ, აშკარა იყო, რომ პირველი ტაიმი უფრო სუსტად ჩავატარეთ, ვიდრე მეორე. თუმცა ეს არის უმაღლესი დონის ტურნირი და უფრო მეტად უნდა ეცადონ კონცენტრირებას. საქართველოში ჩამოსვლამდე ჩვენი მიზანი ნახევარფინალში გასვლა იყო, თუმცა თანაბარი დონის გუნდები თამაშობენ ჩვენს ჯგუფში და ვულოცავ საქართველოს, მან დაიმსახურა გამარჯვება". [post_title] => მოვიგეთ: 19 წლამდელებმა შვედებს აჯობეს 