მესი იბიცაზე, მიულერი ცხენთან, ბებერი სანჩესი (ფოტოები)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => mesi [2] => fotoebi [3] => miuleri [4] => instagrami [5] => sanchesi [6] => grizmani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139923 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => mesi [2] => fotoebi [3] => miuleri [4] => instagrami [5] => sanchesi [6] => grizmani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139923 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => mesi [2] => fotoebi [3] => miuleri [4] => instagrami [5] => sanchesi [6] => grizmani ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => mesi [2] => fotoebi [3] => miuleri [4] => instagrami [5] => sanchesi [6] => grizmani ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (139923) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (502,4754,2389,221,2038,4566,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 139920 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-20 13:15:37 [post_date_gmt] => 2017-06-20 09:15:37 [post_content] => ევროპულ ფეხბურთში ახლა მთავარი სატრანსფერო თემა კონტინენტის მთავარ ვარსკვლავს, კრიშტიანო რონალდოს ეხება. ამბობენ, რომ ის მიდის "რეალიდან" და შესაძლოა, "ოლდ ტრაფორდზე" ბრუნდება... ყოველ საათში ვრცელდება ახალ-ახალი ამბები კრიშტიანოს სავარაუდო ტრანსფერის შესახებ და ერთ-ერთი ასეთი ცნობა, რომელსაც ბრიტანული ჟურნალ-გაზეთები გვთავაზობენ, შემდეგნაირია - "წითელი ეშმაკები" მზად არიან, მადრიდის "რეალს" 183 მილიონი გირვანქა და პლუს, 26 წლის მეკარე დავიდ დე ხეა შესთავაზონ რონალდოსა და ალვარო მორატას სანაცვლოდ. კრიშტიანოს თავისი აგენტი ჟორჟე მენდეში მოუქოქავს, ამ ტრანსფერის ამბავი მოაგვარეო, მაგრამ ამბობენ იმასაც, რომ ჟოზე მოურინიო თანამემულესთან კიდევ ერთხელ მუშაობის პერსპექტივით არც ისე აღფრთოვანებულია და ეს უფრო თავად ფეხბურთელისა და "მანჩესტერის" უფროსობის სურვილია. ამასობაში, ზინედინ ზიდანი ცდილობს, კრიშტიანო დარჩენაზე დაიყოლიოს, ზიზუს, არაახალგაზრდული ასაკის მიუხედავად, რონალდოს წასვლა სულაც არ სურსო. ერთი სიტყვით, იმდენი ჯაჭვი და კავშირი თუ მახეა, რომ შეუძლებელია, არ აიხლართო. მაგალითად, თუ "რეალი" დიდი ხნის ოცნებას აისრულებს და "ოცნებების თეატრიდან" დე ხეას წამოიყვანს, მაშინ ჯანლუიჯი დონარუმა აღარ დასჭირდება და ამ შემთხვევაში, "მილანის" 18 წლის მეკარეზე სწორედ "მანჩესტერი" გადაერთვებაო… თავის მხრივ, "როსონერი" "სიტისგან" ჯო ჰარტის ყიდვას ან თხოვებას აპირებს. თანაც, 30 წლის ინგლისელი გოლკიპერი სერია A-ს უკვე მშვენივრად იცნობს, რადგან "ტორინოში" იბურთავა. გაზეთი „ლელო“ [post_title] => რონალდოს ეფექტი: კრიშტიანოს სავარაუდო ტრანსფერი და მისი ჯაჭვური რეაქცია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ronaldos-efeqti-krishtianos-savaraudo-transferi-da-misi-jachvuri-reaqcia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-20 13:15:37 [post_modified_gmt] => 2017-06-20 09:15:37 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=139920 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 139914 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-20 13:10:52 [post_date_gmt] => 2017-06-20 09:10:52 [post_content] => შვეიცარიის ქალაქ ნიონში უეფას ჩემპიონთა ლიგისა და ევროპა ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპების წილისყრა გაიმართა. კენჭისყრის შედეგად ქართული გუნდების მეტოქეების ვინაობაც გამოირკვა. ჩემპიონთა ლიგაზე მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპზე "სამტრედიას" მეტოქე აზერბაიჯანული "ყარაბაღი" იქნება. ევროპა ლიგის პირველ საკვალიფიკაციო ეტაპზე კი "ჩიხურა" ავსტრიულ "ალტახს" დაუპირისპირდება, ბათუმის "დინამო" პოლონურ "იაგელონიას", ხოლო "ტორპედო" სლოვაკურ "ტრენჩინს" შეხვდება. წილისყრა შედეგად ასევე გაირკვა თუ ვინ იქნებიან გამარჯვების შემთხვევაში მეორე ეტაპზე ქართველი კლუბების მოწინააღმდეგეები. იაგელონია/ბათუმის დინამო - გაბალა (აზერბაიჯანი) ჩიხურა/ალტახი - ბრესტის დინამო (ბელარუსი) ტრენჩინი/ტორპედო - ბნეი იეჰუდა თელ-ავივი (ისრაელი) [post_title] => ევროპაში ქართველების მეტოქეები ცნობილია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => evropashi-qartvelebis-metoqeebi-cnobilia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-20 13:10:52 [post_modified_gmt] => 2017-06-20 09:10:52 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=139914 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 139896 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-20 13:08:11 [post_date_gmt] => 2017-06-20 09:08:11 [post_content] => ვაკო ყაზაიშვილი "ვიტესში" არ დაბრუნდება და კარიერას აშშ-ში გააგრძელებს. ამაზე ჰოლანდიური მედია წერს. საქართველოს ნაკრების ფეხბურთელი MLS-ის ბინადარ "სან ხოსეში" გადავა. ყაზაიშვილმა, რომელსაც კონტრაქტი არნემის "ვიტესთან" აქვს, გასული სეზონი იჯარის წესით ვარშავის "ლეგიაში" გაატარა და პოლონეთის ჩემპიონი გახდა. MLS-ის რეგულარული ჩემპიონატის დასავლეთ კონფერენციაში "სან ხოსე" 20 ქულით მე-6 ადგილზეა. აღსანიშნავია, რომ ვაკო ყაზაიშვილი პირველი ქართველი იქნება ვინც MLS-ში ითამაშებს, თუმცა არ იქნება პირველი ქართველი ფეხბურთელი ამერიკაში. MLS-ში კიდევ ერთი ქართველი წარმომადგენელი გიორგი ჩირგაძე იყო, რომელიც 2005 წლიდან ნიუ იორკ რედ ბულსის აკადემიაში ირიცხებოდა, მოგვიანებით კი მთავარი გუნდის განაცხადშიც მოხვდა, თუმცა ამერიკის უმაღლეს ლიგაში არცერთხელ უთამაშია. 1995 წელს აშშ-ში ერთი სეზონი გოგა ხურცილავა და ვასიკო მიქაშავიძე ასპარეზობდნენ, ბოლო წლებში კი ამერიკულ გუნდებში ზურაბ ცისკარიძე თამაშობდა. [post_title] => რაო? ყაზაიშვილი ამერიკაში მიდისო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rao-yazaishvili-amerikashi-midiso [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-20 13:08:11 [post_modified_gmt] => 2017-06-20 09:08:11 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=139896 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 139920 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-20 13:15:37 [post_date_gmt] => 2017-06-20 09:15:37 [post_content] => ევროპულ ფეხბურთში ახლა მთავარი სატრანსფერო თემა კონტინენტის მთავარ ვარსკვლავს, კრიშტიანო რონალდოს ეხება. ამბობენ, რომ ის მიდის "რეალიდან" და შესაძლოა, "ოლდ ტრაფორდზე" ბრუნდება... ყოველ საათში ვრცელდება ახალ-ახალი ამბები კრიშტიანოს სავარაუდო ტრანსფერის შესახებ და ერთ-ერთი ასეთი ცნობა, რომელსაც ბრიტანული ჟურნალ-გაზეთები გვთავაზობენ, შემდეგნაირია - "წითელი ეშმაკები" მზად არიან, მადრიდის "რეალს" 183 მილიონი გირვანქა და პლუს, 26 წლის მეკარე დავიდ დე ხეა შესთავაზონ რონალდოსა და ალვარო მორატას სანაცვლოდ. კრიშტიანოს თავისი აგენტი ჟორჟე მენდეში მოუქოქავს, ამ ტრანსფერის ამბავი მოაგვარეო, მაგრამ ამბობენ იმასაც, რომ ჟოზე მოურინიო თანამემულესთან კიდევ ერთხელ მუშაობის პერსპექტივით არც ისე აღფრთოვანებულია და ეს უფრო თავად ფეხბურთელისა და "მანჩესტერის" უფროსობის სურვილია. ამასობაში, ზინედინ ზიდანი ცდილობს, კრიშტიანო დარჩენაზე დაიყოლიოს, ზიზუს, არაახალგაზრდული ასაკის მიუხედავად, რონალდოს წასვლა სულაც არ სურსო. ერთი სიტყვით, იმდენი ჯაჭვი და კავშირი თუ მახეა, რომ შეუძლებელია, არ აიხლართო. მაგალითად, თუ "რეალი" დიდი ხნის ოცნებას აისრულებს და "ოცნებების თეატრიდან" დე ხეას წამოიყვანს, მაშინ ჯანლუიჯი დონარუმა აღარ დასჭირდება და ამ შემთხვევაში, "მილანის" 18 წლის მეკარეზე სწორედ "მანჩესტერი" გადაერთვებაო… თავის მხრივ, "როსონერი" "სიტისგან" ჯო ჰარტის ყიდვას ან თხოვებას აპირებს. თანაც, 30 წლის ინგლისელი გოლკიპერი სერია A-ს უკვე მშვენივრად იცნობს, რადგან "ტორინოში" იბურთავა. გაზეთი „ლელო“ [post_title] => რონალდოს ეფექტი: კრიშტიანოს სავარაუდო ტრანსფერი და მისი ჯაჭვური რეაქცია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ronaldos-efeqti-krishtianos-savaraudo-transferi-da-misi-jachvuri-reaqcia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-20 13:15:37 [post_modified_gmt] => 2017-06-20 09:15:37 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=139920 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 750 [max_num_pages] => 250 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 5b077368d103f702de9607d757dca2b8 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )