მესის მერე ნეიმარი: ტერორისტები ბრაზილიელ ვარსკვლავს დაემუქრნენ (ფოტო)

ევროპელი მამაკაცები სპორტით უფრო მეტად არიან დაკავებულები, ვიდრე ქალები და შესაბამისად, სუსტი სქესის წარმომადგენლები ჭარბი წონით უფრო მეტად იტანჯებიან. სპორტულ აქტივობას ევროკავშირში მცხოვრები მამაკაცების 38% უთმობს დროს, ქალბატონებში კი სპორტისთვის მხოლოდ 26% იცლის. ყველაზე ნაკლებად სპორტი რუმინეთში უყვართ, ყველაზე სპორტის მოყვარეები კი ფინელები და დანიელები აღმოჩნდნენ. რაც შეეხება ჭარბ წონას, ყველაზე ნაკლები ჭარბ წონიანი მამაკაცი ჰოლანდიასა და საფრანგეთში ცხოვრობს, ხოლო ყველაზე მეტი ხორვატიაში. ევროკავშირში მაცხოვრებელი ქალბატონებიდან ყველაზე ნაკლებად წონა იტალიელებს აწუხებთ, ყველაზე მეტად კი მალტელებს. მონაცემებს ევროპის სტატისტიკური სამსახური ევროსტატი The life of women and men in Europe 2017-ზე დაყრდნობით ავრცელებს, რომელიც ქალებისა და მამაკაცების მახასიათებლებს ეძღვნება. ევროპაში სპორტი კაცებს უყვართ

პორტუგალიური გამოცემა TV Guide ავრცელებს ინფორმაციას, რომ კრიშტიანო რონალდომ თავის მეგობარ გოგონას ჯორჯიანა როდრიგეს უღალატა და ღამე ტელეწამყვან, ნატაშა სოფია დიასთან გაატარა. როგორც გამოცემა წერს, თავდაპირველად პორტუგალიელსა და ჟურნალისტს ინსტაგრამის გვერდზე ჰქონდათ მიმოწერა და ამის შემდეგ რომანტიული ღამეც მოიწყვეს. ინფორმაცია "ფიფა 2017" დაჯილდოვების ცერემონიის მეორე დღეს გავრცელდა. ამასთან დაკავშირებით რონალდოს კომენტარი არ გაუკეთებია. სარბიელი

რომანი ჟურნალისტთან: რონალდომ ჯორჯიანას უღალატა მეგა ლიგა: ახალი შანსი ქართული კლუბებისთვის?

ბულგარულ ორგანიზაცია "Mega League Foundation"-ს სურს შექმნას ახალი საფეხბურთო ტურნირი, სახელწოდებით "მეგა ლიგა", გათამაშებაში მონაწილეობა შემდეგი ქვეყნის საფეხბურთო კლუბებმა უნდა მიიღონ: ბულგარეთი, რუმინეთი, სერბეთი, ხორვატია, საბერძნეთი, მაკედონია, მონტენეგრო, ბოსნია და ჰერცოგოვინა, სლოვენია, ისრაელი, აზერბაიჯანი, სომხეთი და საქართველო. ტურნირის ფორმატით რეიტინგების მიხედვით ორი ლიგა შედგება, პირველ ლიგაში 20 კლუბი იასპარეზებს, რანგით მეორე ლიგაში კი 22, სეზონის შემდეგ ბოლო სამ ადგილზე გასული კლუბები ქვედა დივიზიონში გადაინაცვლებენ, მეორე დივიზიონის ლიდერი კლუბები კი შემდეგი სეზონისთვის ელიტარულ ლიგაში აღზეევდებიან. ორგანიზატორების განცხადებით ახალი ტურნირი იქნება ძალიან საინტერესო, დაძაბული, ეს ხელს შეუწყობს ქვეყნებში ფეხბურთის მეტად განვითარებას, ინფრასტრუქტურულ სიახლეებს, მათივე განცხადებით ლიგის სატელევიზიო უფლებებით მიღბული შემოსავალი უკვე დათვლილია და ის 200 მილიონ ევროზე მეტი იქნება. ტურნირის კონცეფციის მიხედვით, ვირტუალურ ცხრილში ჩვენი ქვეყნიდან თბილისის "დინამოა" წარმოდგენილი, დედაქალაქელები ამ მოცემულობით მეორე დივიზიონის წევრები იქნებიან და ზედა ლიგაში გადასასვლელად იბრძოლებენ. ბულგარელების განცხადებით ტურნირის სადებიუტო სეზონი 2019-2010 წლისთვის უნდა გაიმართოს, ჯერჯერობით უცნობია აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით ფიფას და უეფას პოზიცია, ასევე ზემოხსენებული ქვეყნების, საფეხბურთო ფედერაციებისა და კლუბების მოსაზრებები. 