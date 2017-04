მესის საუკეთესო გოლი 10 წლისაა (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => mesi [2] => goli [3] => khetafe ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 123367 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => mesi [2] => goli [3] => khetafe ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 123367 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => mesi [2] => goli [3] => khetafe ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => mesi [2] => goli [3] => khetafe ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (123367) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (762,1203,221,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 123358 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-18 18:19:09 [post_date_gmt] => 2017-04-18 14:19:09 [post_content] => პირველი ქალი ბოსტონის მარათონის ისტორიაში 50 წლის შემდეგ სტარტზე ისევ გამოჩნდა. ლეგენდარულმა კატრინ შვიტცერმა მარათონულ რბენაში მონაწილეობა პირველად 1963 წლის 19 აპრილს მიიღო, როდესაც იგი 20 წლის იყო. მაშინ მიაჩნდათ, რომ მარათონში მონაწილეობის უფლება მხოლოდ კაცებს უნდა ჰქონოდათ, თუმცა კატრინმა მონაწილეობა მაინც მიიღო და დისტანცია 4 საათსა და 20 წუთში დაფარა. ამის გამო მას დისკვალიფიკაცია მიუსაჯეს და მოყვარულ ათლეტთა კლუბიდანაც გარიცხეს. მიუხედავად ამისა, შვიტცერი ისტორიაში შევიდა. 50 წლის შემდეგ კატრინმა კვლავ გაირბინა მარათონული დისტანცია. იგი 1963 წლის გარბენის მსგავსად ამჯერადაც 261 ნომრით ასპარეზობდა. 70 წლის მორბენალმა დისტანცია 4 საათსა და 44 წუთში გაირბინა. 50 წლის შემდეგ: პირველი ქალი მარათონზე ისევ დაბრუნდა

დორტმუნდში აფეთქებას შესაძლოა მსხვერპლი გამოეწვია, რამდენიმე წამით ადრე რომ მომხდარიყო: ასე პოლიციამ დაასკვნა. მარკ ბარტრა შესაძლოა ერთადერთი დაზარალებული არ ყოფილიყო. მოწყობილობა წამებით ადრე რომ აფეთქებულიყო, მთელი ავტობუსი დიდი დარტყმის ქვეშ აღმოჩნდებოდა. ასეთ შემთხვევაში სერიოზულ ტრავმებს და შესაძლოა მსვერპლს ვერ ავცდებოდით - ნათქვამია პოლიციის განცხადებაში. მოგეხსენებათ, დორტმუნდში აფეთქება „ბორუსიას" ავტობუსის სიახლოვეს „მონაკოსთან" ჩემპიონთა ლიგის მეოთხედფინალური მატჩის წინ მოხდა. შედეგად დორტმუნდელთა მცველმა მარკ ბარტრამ ხელი დაიზიანა და ოპერაციაც დასჭირდა. როცა წამები გადამწყვეტია: დორტმუნდი ტრაგედიას გადაურჩა

ჩემპიონთა ლიგის ფინალი შესაძლოა ტერორისტული აქტების საშიშროების გამო დახურულ არენაზე გაიმართოს. უეფა შიშობს, რომ ტერორისტები დრონებს გამოიყენებენ. უეფამ უელსის ხელისუფლებასთან საიდუმლო მოლაპარაკებები გამართა. ჩინოსნებს შესაძლო თავდამსხმების ეშინიათ, რომ ტერორისტებმა უპილოტო საფრენი აპარატები (დრონი) არ გამოიყენონ კარდიფის ფინალზე. მოგეხსენებათ, გადამწყვეტი მატჩი კარდიფის „მილენიუმზე" 3 ივნისს ჩატარდება. არენა, რომელიც 74 500 მაყურებელს იტევს, აღჭურვილია მოძრავი სახურავით. უეფამ უელსელებს მიმართა, რომ მატჩის დროს არენა სრულად გადახურონ. ამასთან, დორტმუნდული ინციდენტის გამო, უეფა უსაფრთხოების ზომებს ამკაცრებს და კარდიფში არანაკლებ 15 ათასი პოლიციელი იმორიგევებს. დრონი რომ ააფრინონ: უეფა ჩემპიონთა ლიგის ფინალს გადახურავს პირველი ქალი ბოსტონის მარათონის ისტორიაში 50 წლის შემდეგ სტარტზე ისევ გამოჩნდა. ლეგენდარულმა კატრინ შვიტცერმა მარათონულ რბენაში მონაწილეობა პირველად 1963 წლის 19 აპრილს მიიღო, როდესაც იგი 20 წლის იყო. მაშინ მიაჩნდათ, რომ მარათონში მონაწილეობის უფლება მხოლოდ კაცებს უნდა ჰქონოდათ, თუმცა კატრინმა მონაწილეობა მაინც მიიღო და დისტანცია 4 საათსა და 20 წუთში დაფარა. ამის გამო მას დისკვალიფიკაცია მიუსაჯეს და მოყვარულ ათლეტთა კლუბიდანაც გარიცხეს. მიუხედავად ამისა, შვიტცერი ისტორიაში შევიდა. 50 წლის შემდეგ კატრინმა კვლავ გაირბინა მარათონული დისტანცია. იგი 1963 წლის გარბენის მსგავსად ამჯერადაც 261 ნომრით ასპარეზობდა. 70 წლის მორბენალმა დისტანცია 4 საათსა და 44 წუთში გაირბინა.

50 წლის შემდეგ: პირველი ქალი მარათონზე ისევ დაბრუნდა