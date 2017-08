მეტი სივრცე შოპინგისთვის – ქავთარაძის „სითი მოლი“ ფართოვდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => maghazia [1] => brendi [2] => savachro-centri [3] => siti-moli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 158364 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => maghazia [1] => brendi [2] => savachro-centri [3] => siti-moli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 158364 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 156209 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-08-23 14:33:59 [post_date_gmt] => 2017-08-23 10:33:59 [post_content] => თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე ახალი სავაჭრო ცენტრი ”თბილისის ზღვის პლაზა” მიმდინარე წლის სექტემბერში გაიხსნება. ამ ეტაპზე სავაჭრო ცენტრში შიდა სარემონტო სამუშაოები და გახსნისთვის მზადება მიმდინარეობს. როგორც ”ფორტუნას” ახალი სავაჭრო ცენტრის მფლობელი ”ჰუალინგ ჯგუფიდან” აცნობეს, ”თბილისის ზღვის პლაზა” 1200 კვადრატულ მეტრზეა გადაჭიმული და აქ საწყის ეტაპზე 300-ამდე მაღაზია გაიხსნება. ”ეს იქნება მცირე ბრენდებზე ორიენტირებული სავაჭრო ცენტრი. აქ განთავსდება როგორც ადგილობრივი, ისე უცხოური ბრენდები. ძირითადად, უცხოეთიდან აზიური ქვეყნები ინტერესდებიან, მათ შორის ჩინეთი. თუმცა, მიმდინარეობს მოლაპარაკება რამდენიმე მსხვილ საერთაშორისო ბრენდთანაც”,- განმარტეს ”ჰუალინგ ჯგუფში”. მათივე ინფორმაციით, იგეგმება, რომ „თბილისის ზღვის პლაზა“ საქართველოსა და კავკასიის ყველაზე დიდ საბითუმო და საცალო ვაჭრობის ცენტრად იქცეს. ის მომავალში საკუთარ თავზე აიღებს ევრაზიის რეგიონის საბითუმო, საცალო და და სადისტრიბუციო ცენტრის როლს, თავს მოუყრის სხვადასხვა ქვეყნიდან მომავალ საქონელს და მოიზიდავს საუკეთესო კადრებს კომერციის სფეროში, ეს კი თავის მხრივ კიდევ უფრო გაამყარებს საქართველოს პოზიციას ევრაზიის სატრანზიტო პუნქტის როლის შესრულებაში. საბაზრო და სავაჭრო ტერიტორია მოიცავს: საბაზრო ზონას, გადამამუშავებელ ზონას, საბაჟო გადასახადებისგან თავისუფალ ტერმინალს, სასაწყობო ზონას, კომერციულ საფეხმავლო ქუჩას და სხვა სახის დაწესებულებებს. სავაჭრო ობიექტები დატვირთული იქნება ისეთი სხვადასხვა სახეობის პროდუქციით, როგორებიცაა: ტანსაცმელი, ჩანთა, ჩემოდნები, საკვები, ავეჯი, სამშენებლო მასალები, განათება, საბავშვო სათამაშოები, ჰიგიენური საშუალებები, ავტომანაქანის ნაწილები და სხვა. „თბილისის ზღვის პლაზაში“ ასევე განთავსდება კვების ობიექტები, ბანკები და სხვა დაწესებულებები. შეგახსენებთ, ”თბილისის ზღვის პლაზას” ”ჰუალინგ ჯგუფი” აშენებს. სავაჭრო ცენტრის გახსნა რამდენჯერმე გადავადდა. თავდაპირველად ის 2016 წლის 17 დეკემბერს, შემდეგ კი 2017 წლის 17 მარტს უნდა გახსნილიყო. H&M „გალერია თბილისისთვის“ პირველი რითეილერია, რომელთანაც ხელშეკრულება გაფორმდა. თავად „გალერია თბილისი“ კი საქართველოს თანაინვესტირების ფონდის ერთ-ერთი მიმდინარე საინვესტიციო პროექტია ტურიზმისა და უძრავის ქონების მიმართულებით, რომლის ჯამური საინვესტიციო ღირებულება $80 მლნ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. H&M „გალერია თბილისისთვის“ პირველი რითეილერია, რომელთანაც ხელშეკრულება გაფორმდა. თავად „გალერია თბილისი“ კი საქართველოს თანაინვესტირების ფონდის ერთ-ერთი მიმდინარე საინვესტიციო პროექტია ტურიზმისა და უძრავის ქონების მიმართულებით, რომლის ჯამური საინვესტიციო ღირებულება $80 მლნ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. [post_title] => კარი 4-5 თვეში გაიხსნება: როგორ გამოიყურება შიგნიდან გალერია თბილისი? 