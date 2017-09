მეტრო “რუსთაველთან” “ქართველთა მარშის” მონაწილეები აქციას მართავენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => aqcia [1] => sandro-bregadze [2] => qartvelta-marshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 162937 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => aqcia [1] => sandro-bregadze [2] => qartvelta-marshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 162937 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1445 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => aqcia [1] => sandro-bregadze [2] => qartvelta-marshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => aqcia [1] => sandro-bregadze [2] => qartvelta-marshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (162937) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1445,17077,6260) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 162952 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-09-12 20:11:22 [post_date_gmt] => 2017-09-12 16:11:22 [post_content] => “ქართველთა მარშის” მონაწილეებსა და სამართალდამცავებს შორის შეხლა-შემოხლა მოხდა. რადიო "ფორტუნას" კორესპონდენტი ადგილიდან იტყობინება, რომ დაპირისპირებისას სამართალდამცავებმა აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ლადო სადღობელაშვილი დააკავეს. ვითარება მას შემდეგ დაიძაბა, როდესაც აქციის მონაწილეთა ნაწილმა “ქართული ოცნების” საარჩევნო შტაბში შესვლა სცადა, რისი საშუალებაც მათ სამართალდამცველებმა არ მისცეს. პროტესტის მონაწილეთა მოთხოვნაა დაკანონდეს, რომ უცხოელებზე მიწა არ გასხვისდეს. ისინი კახა კალაძისგან მოითხოვენ კონკრეტულ პასუხს, შევა თუ არა კანონში უცხოელებზე მიწის გასხვისების აკრძალვის საკითხი. მეტრო „რუსთაველის" მიმდებარე ტერიტორიიდან "ქართველთა მარშის" მონაწილეებმა სოროსის ფონდის ოფისთან გადაინაცვლეს. მათ ოფისის მიმართულებით პროტესტის ნიშნად მაშხალები გაისროლეს. ადგილზე მობილიზებულები იყვნენ სამართალდამცავები. ამ წუთებში, პროტესტის მონაწილეები პარტია "ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველოს" თბილისის მერობის კანდიდატის, კახი კალაძის შტაბისკენ მიემართებიან. პროტესტის მონაწილეთა მოთხოვნაა დაკანონდეს, რომ უცხოელებზე მიწა არ გასხვისდეს. "ქართველთა მარშის" მონაწილეებმა სოროსის ფონდის ოფისს მაშხალები ესროლეს "ქართული მარში" მთავრობის ადმინისტრაციის პიკეტირებას და 500-კაციან "სასიკვდილო შიმშილობას" გეგმავს. საზოგადოებრივი მოძრაობის ერთ-ერთო ლიდერის, სანდრო ბრეგაძის, ინფორმაციით, მოძრაობა აპროტესტებს "ქართული ოცნების" მიერ საქართველოს მიწის გასხვისების საკითხის ცვლილებას . მისივე თქმით, "ქართული ოცნება" მოტყუებით, გარიგებებით ცდილობს ქართული მიწა გაყიდოს და გადასცეს უცხოელებს. „ქართული მარში" ხვალ, 18:00 საათზე რუსთაველის მეტროდან მსვლელობას დაიწყებს და "ღია საზოგადოება - საქართველოს" ოფისთან საპროტესტო აქციას ჩაატარებს. შემდეგ მსვლელობა კახა კალაძის წინასაარჩევნო შტაბთან გადაინაცვლებს, დაგეგმილია შტაბის პიკეტირება. „ხელისუფლებამ ჩაიდინა ავაზაკობა, პირობა დაარღვია. ახლა მოტყუებით ცდილობს საკუთარი შეხედულებით გასცეს მიწა უცხოელებზე. ჩვენ ღალატში ვადანაშაულებთ ირაკლი კობახიძეს, არჩილ თალაკვაძეს, ზურაბ ადეიშვილის მარჯვენა ხელს ვანო ზარდიაშვილს, ასევე მამუკა მდინარაძეს, დავით საგანელიძეს," - განაცხადა სანდრო ბრეგაძემ. "ქართული მარშის " ლიდერის განმარტებით ხვალინდელი გამაფრთხილებელი აქციის შემდეგ რადიკალურ ზომებსაც არ მოერიდებიან, მათ შორის მთავრობის პიკეტირებას და სასიკვდილო შიმშილობას.

„სასიკვდილო შიმშილობა" და მთავრობის პიკეტირება - „ქართული მარშის" ახალი გეგმა სამართალდამცავებმა აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ლადო სადღობელაშვილი დააკავეს