მეტროსადგურ „ტექნიკურ უნივერსიტეტში“ მოძრაობა აღდგა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dakvamlianeba [1] => metrosadguri-teqnikuri-univeristeti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 162487 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dakvamlianeba [1] => metrosadguri-teqnikuri-univeristeti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 162487 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 18450 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => dakvamlianeba [1] => metrosadguri-teqnikuri-univeristeti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => dakvamlianeba [1] => metrosadguri-teqnikuri-univeristeti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (162487) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18450,19083) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 162512 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-09-11 22:45:53 [post_date_gmt] => 2017-09-11 18:45:53 [post_content] => ძლიერი დაკვამლიანების გამო კიევის 4 მეტროსადგური რამდენიმე საათით დაიხურა. ცისფერ ხაზზე დაკვამლიანების შესახებ ადგილობრივი მედია წერს. უკრაინული მედიის ინფორმაციით, არ მუშაობს სადგურები „ტარას შევჩენკო“ და „ პეტროვკა “. მატარებლების მოძრაობის შეზღუდვის გამო, ზოგიერთი მეტროსადგურის ბაქანზე ხალხის რიგია. დაუზუსტებელი ინფორმაციით, დაკვამლიანება სადენების აალებამ გამოიწვია. ცნობილია, რომ შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. აღდგენითი სამუშაოების შემდეგ მეტროსადგურებმა მუშაობა განაახლეს. [post_title] => კიევის მეტროპოლიტენში დაკვამლიანების გამო 4 სადგური დაიკეტა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kievis-metropolitenshi-dakvamlianebis-gamo-4-sadguri-daiketa [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-11 22:45:53 [post_modified_gmt] => 2017-09-11 18:45:53 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=162512 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 162479 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-09-11 19:14:02 [post_date_gmt] => 2017-09-11 15:14:02 [post_content] => მეტროსადგურ "ტექნიკურ ინივერსიტეტში" დაკვამლიანება ტექნიკურმა ხარვეზმა გამოიწვია.როგორც სატრანსპორტო სამსახურში აცხადებენ, ამ დროისთვის მგზავრებს მეტროსადგურში ჩასვლის უფლება მისცეს. თუმცა, დაკვამლიანების კონკრეტული მიზეზი ამ დრომდე უცნობია. შეგახსენებთ, თვითმხილველების ინფორმაციით, რამდენიმე წუთის წინ მეტროსადგურ "ტექნიკურ უნივერსიტეტში" დაკვამლიანება იყო. გარდა ამისა, საპატრულო პოლიციის მიერ შეწყვეტილი იყო მოძრაობა საბურთალოს ხაზზე. [post_title] => სატრანსპორტო სამსახური: მეტროსადგურში დაკვამლიანება ტექნიკურმა ხარვეზმა გამოიწვია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => satransporto-samsakhuri-metrosadgurshi-dakvamlianeba-teqnikurma-kharvezma-gamoiwvia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-11 19:14:02 [post_modified_gmt] => 2017-09-11 15:14:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=162479 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 162474 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-09-11 18:40:34 [post_date_gmt] => 2017-09-11 14:40:34 [post_content] => მეტროსადგურ "ტექნიკურ უნივერსიტეტში" დაკვამლიანებაა. როგორც ერთ-ერთმა მოქალაქემ ფორტუნას განუცხადა, საპატრულო პოლიციამ რამდენიმე წუთის წინ მოქალაქეებს მეტროსადგური დაატოვებინა. ასევე, თვითმხილველების ინფორმაციით, შეწყვეტილია მოძრაობა საბურთალოს ხაზზე. ჯერ-ჯერობით უცნობია დაკვამლიანების მიზეზი, ფორტუნა დეტალებს არკვევს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ფოტო [post_title] => მეტროსადგურ "ტექნიკურ უნივერსიტეტში" დაკვამლიანებაა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => metrosadgur-teqnikur-universitetshi-dakvamlianebaa [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-11 19:11:39 [post_modified_gmt] => 2017-09-11 15:11:39 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=162474 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 162512 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-09-11 22:45:53 [post_date_gmt] => 2017-09-11 18:45:53 [post_content] => ძლიერი დაკვამლიანების გამო კიევის 4 მეტროსადგური რამდენიმე საათით დაიხურა. ცისფერ ხაზზე დაკვამლიანების შესახებ ადგილობრივი მედია წერს. უკრაინული მედიის ინფორმაციით, არ მუშაობს სადგურები „ტარას შევჩენკო“ და „ პეტროვკა “. მატარებლების მოძრაობის შეზღუდვის გამო, ზოგიერთი მეტროსადგურის ბაქანზე ხალხის რიგია. დაუზუსტებელი ინფორმაციით, დაკვამლიანება სადენების აალებამ გამოიწვია. ცნობილია, რომ შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. აღდგენითი სამუშაოების შემდეგ მეტროსადგურებმა მუშაობა განაახლეს. [post_title] => კიევის მეტროპოლიტენში დაკვამლიანების გამო 4 სადგური დაიკეტა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kievis-metropolitenshi-dakvamlianebis-gamo-4-sadguri-daiketa [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-11 22:45:53 [post_modified_gmt] => 2017-09-11 18:45:53 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=162512 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 4 [max_num_pages] => 2 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => c807c242e51ebabdd5bed880ae165100 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )