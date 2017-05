მეტროსადგურ უნივერსიტეტის მშენებლობა თვის ბოლოს დასრულდება (ფოტო/ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => metropoliteni [1] => municipaluri-ganvitarebis-fondi [2] => metrosadguri-univesriteti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 131632 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => metropoliteni [1] => municipaluri-ganvitarebis-fondi [2] => metrosadguri-univesriteti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 131632 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1751 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => metropoliteni [1] => municipaluri-ganvitarebis-fondi [2] => metrosadguri-univesriteti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => metropoliteni [1] => municipaluri-ganvitarebis-fondi [2] => metrosadguri-univesriteti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (131632) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1751,12293,2394) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 131607 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-17 12:32:25 [post_date_gmt] => 2017-05-17 08:32:25 [post_content] => დღეიდან თბილისის მეტროს მგზავრებს 4 განახლებული ვაგონი მოემსახურება. მეტროს მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაციის და კაპიტალურ რემონტის ფარგლებში 2017 წელს პირველ ეტაპზე ხელშეკრულება გაფორმდა 8 ვაგონის განახლებაზე. ახალ გარემონტებულ ვაგონებში მგზავრებს სიახლე ელით, კერძოდ, ვაგონებში დამონტაჟდა სპეციალური USB როზეტი, რომლის მეშვეობითაც მგზავრებს შესაძლებლობა ექნებათ დატენონ მობილური ტელეფონები, სმარტფონები, პლანშეტები და სხვა მობილური მოწყობილობები მგზავრობის დროს. სატრანსპორტო კომპანიის ცნობით, მოძრავ შემადგენლობაში შეიცვალა სიჩქარის ავტომატური რეგულირების ბლოკის მთლიანი სისტემა. ძველი კომპრესორები ჩანაცვლდა ახალი, ხრახნული კომპრესორებით, ასევე შეიცვალა მოძრავი შემადგენლობის გოგორწყვილი. ნაწილობრივ განახლდა მემანქანის კაბინისა და მოძრავი შემადგენლობის ინტერიერი. ვაგონების კაპიტალურ რემონტს და განახლებას ახორციელებს სატრანსპორტო კომპანიის მფლობელობაში არსებული ელექტრომოძრავი შემადგენლობის სარემონტო ქარხანა. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="131611,131612,131613,131614,131615"] შეგახსენებთ, რომ 2017 წელს სულ იგეგმება მეტროს 16 ვაგონის კაპიტალური რემონტი და 2 ვაგონის სრული მოდერნიზაცია. [post_title] => განახლებულ მეტროს ვაგონებში USB როზეტები დამონტაჟდა (ფოტოები) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ganakhlebul-metros-vagonebshi-usb-rozetebi-damontadjda-fotoebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-17 12:32:25 [post_modified_gmt] => 2017-05-17 08:32:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=131607 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 130480 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-12 22:44:04 [post_date_gmt] => 2017-05-12 18:44:04 [post_content] => მეტროსადგურ 300 არაგველზე კვამლისა და სუნის შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციას, სატრანსპორტო კომპანიაში არ ადასტურებენ. როგორც "ფორტუნას" კომპანიაში განუცხადეს, მეტროში მოძრაობის შეფერხება არ ყოფილა. მათი განმარტებით, მეტროსადგურ 300 არაგველზე, კონკრეტულ მოძრავ შემადგენლობას მცირე ტექნიკური პრობლემები შეექმნა. "ტექნიკური გაუმართაობა დაფიქსირდა და მემანქანემ უსაფრთხოების ზომებიდან გამომდინარე, თავად მიიღო გადაწყვეტილება და მატარებლი შესამოწმებლად წაიყვანა. ვაგონები მგზავრებისგან დაიცალა, ისინი მომდევნო მატარებლით გადაადგილდნენ. აღნიშნული შემადგენლობა გაივლის შესაბამის შემოწმებას",- გაანცხადეს სატრანსპორტო კომპანიაში "ფორტუნასთან". [post_title] => კვამლი თუ ტექნიკური გაუმართაობა: ერთ-ერთ სადგურზე მატარებელს პრობლემები შეექმნა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kvamli-tu-teqnikuri-gaumartaoba-ert-ert-sadgurze-matarebels-problemebi-sheeqmna [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-12 22:49:28 [post_modified_gmt] => 2017-05-12 18:49:28 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=130480 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 123454 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-19 09:33:20 [post_date_gmt] => 2017-04-19 05:33:20 [post_content] => მეტროს მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია და კაპიტალური სარემონტო სამუშაოები გრძელდება. თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის მფლობელობაში არსებული ელექტრომოძრავი შემადგენლობის სარემონტო ქარხანა 8 ვაგონს კაპიტალურად არემონტებს. ვაგონების განახლება, ეტაპობრივად, 2 თვის განმავლობაში მოხდება. მოდერნიზაცია გულისხმობს მოძრავი შემადგენლობის კაპიტალურ განახლებასა და თანამედროვე სისტემების ინსტალაციას - იცვლება ვაგონის ინტერიერი, ექსტერიერს ეძლევა თანამედროვე სახე, ძველი სანათები იცვლება ახალი, დიოდური სანათებით, მემანქანის კაბინა აღიჭურვება თანამედროვე ტიპის მართვის პულტით, ძველი ტიპის მექანიკური, კონტაქტორული დეტალები იცვლება თანამედროვე სტანდარტების მიკროპროცესორული სქემებით აღჭურვილი კვანძებით. მერიის ცნობით, მეტროს მოძრავი შემადგენლობის განახლების პროექტის მიზანია მგზავრებისთვის კიდევ უფრო უსაფრთხო და კომფორტული მომსახურების შეთავაზება, ასევე, ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებით, თბილისის მეტროს თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება. სამუშაოები თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ, ვიცე-მერ ლაშა აბაშიძესთან, მერის მოადგილე ირაკლი ლექვინაძესთან და მერიის სხვა წარმომადგენლებთან ერთად დაათვალიერა. „წლევანდელი გეგმის მიხედვით, აქტიურად მიმდინარეობს ვაგონების მოდერნიზაციის სამუშაოები. ახლა 8 ვაგონის მოდერნიზება ხდება. პირველ ეტაპზე მოძრავი შემადგენლობა თვის ბოლოს შევა ექსპლუატაციაში. აღსანიშნავია, რომ ამ პროცესით მეტროპოლიტენის მდგომარეობა კიდევ უფრო გაუმჯობესდება“,- განაცხადა დავით ნარმანიამ. 2017 წელს იგეგემება მეტროს 16 ვაგონის კაპიტალური რემონტი და 2 ვაგონის სრული მოდერნიზაცია. [post_title] => მეტროს ვაგონების ნაწილი 2 თვის განმავლობაში განახლდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => metros-vagonebis-nawili-2-tvis-ganmavlobashi-ganakhldeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-19 12:47:17 [post_modified_gmt] => 2017-04-19 08:47:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=123454 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 131607 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-17 12:32:25 [post_date_gmt] => 2017-05-17 08:32:25 [post_content] => დღეიდან თბილისის მეტროს მგზავრებს 4 განახლებული ვაგონი მოემსახურება. მეტროს მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაციის და კაპიტალურ რემონტის ფარგლებში 2017 წელს პირველ ეტაპზე ხელშეკრულება გაფორმდა 8 ვაგონის განახლებაზე. ახალ გარემონტებულ ვაგონებში მგზავრებს სიახლე ელით, კერძოდ, ვაგონებში დამონტაჟდა სპეციალური USB როზეტი, რომლის მეშვეობითაც მგზავრებს შესაძლებლობა ექნებათ დატენონ მობილური ტელეფონები, სმარტფონები, პლანშეტები და სხვა მობილური მოწყობილობები მგზავრობის დროს. სატრანსპორტო კომპანიის ცნობით, მოძრავ შემადგენლობაში შეიცვალა სიჩქარის ავტომატური რეგულირების ბლოკის მთლიანი სისტემა. ძველი კომპრესორები ჩანაცვლდა ახალი, ხრახნული კომპრესორებით, ასევე შეიცვალა მოძრავი შემადგენლობის გოგორწყვილი. ნაწილობრივ განახლდა მემანქანის კაბინისა და მოძრავი შემადგენლობის ინტერიერი. ვაგონების კაპიტალურ რემონტს და განახლებას ახორციელებს სატრანსპორტო კომპანიის მფლობელობაში არსებული ელექტრომოძრავი შემადგენლობის სარემონტო ქარხანა. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="131611,131612,131613,131614,131615"] შეგახსენებთ, რომ 2017 წელს სულ იგეგმება მეტროს 16 ვაგონის კაპიტალური რემონტი და 2 ვაგონის სრული მოდერნიზაცია. [post_title] => განახლებულ მეტროს ვაგონებში USB როზეტები დამონტაჟდა (ფოტოები) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ganakhlebul-metros-vagonebshi-usb-rozetebi-damontadjda-fotoebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-17 12:32:25 [post_modified_gmt] => 2017-05-17 08:32:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=131607 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 27 [max_num_pages] => 9 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => db559acbb5390db41a1ae22dd8cb403a [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )