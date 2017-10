მეტროსადგური „ვაჟა-ფშაველა“ მგზავრებს რამდენიმე დღით ვერ მოემსახურება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mgzavri [1] => vadja-fshavela [2] => metrosadguri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 169924 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mgzavri [1] => vadja-fshavela [2] => metrosadguri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 169924 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 7728 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mgzavri [1] => vadja-fshavela [2] => metrosadguri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mgzavri [1] => vadja-fshavela [2] => metrosadguri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (169924) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (9193,7728,9192) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 168169 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-09-27 11:23:02 [post_date_gmt] => 2017-09-27 07:23:02 [post_content] => მეტროსადგური „სახელმწიფო უნივერსიტეტის“ სატესტო რეჟიმის ფარგლებში, რომელიც მეტროს ახალი და ძველი სისტემების სამონტაჟო-საინჟინრო სამუშაოების განხორციელებას გულისხმობს, 29 სექტემბრიდან პირველი ოქტომბრის ჩათვლით, მეტროსადგური „ვაჟა-ფშაველა“ მგზავრებს ვერ მოემსახურება. სატრანსპორტო კომპანიის ცნობით, ამ პერიოდის განმავლობაში, მეტროს მოძრავი შემადგენლობა მეტროსადგურ „დელისამდე“ იმოძრავებს. გადაადგილებისას შეფერხებების თავიდან აცილების მიზნით, მგზავრებს საშუალება ექნებათ ისარგებლონ სპეციალურად დანიშნული ავტობუსებით, რომლებიც იმოძრავებენ მეტროსადგური „დელისიდან“ ვაჟა-ფშაველას გამზირის გავლით, სანდრო ეულის ქუჩის მიმართულებით. მეტროსადგური ვაჟა-ფშაველა სამი დღე არ იმუშავებს

ეკონომიკის მინისტრის, გიორგი გახარიას განცხადებით, თუ გვინდა, რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს რეგიონში ეკონომიკური ბიზნესლოგისტიკური ჰაბი, ეს უნდა დაიწყოს აეროპორტიდან. როგორც გახარიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, სწორედ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი უნდა გახდეს ჰაბი. "სინამდვილეში, ხარისხობრივად მომსახურეობის დონე, რა თქმა უნდა, გაიზრდება. კომფორტული იქნება ჩამოფრენა და გაფრენა თბილისიდან. დღევანდელი რენოვაციის შემდეგ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტს შეუძლია წელიწადში 4 მილიონი მგზავრის მომსახურეობა, რაც ძალზე მნიშვნელოვანია. გვინდა, რომ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი არა მხოლოდ მოცულობით იზრდებოდეს, არამედ შინაარსობრივად. ანუ თუ ვამბობთ, რომ ჩვენი ქვეყანა უნდა გახდეს რეგიონში ბიზნესლოგისტიკური ჰაბი, ეს უნდა დაიწყოს აეროპორტიდან. სწორედ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი უნდა გახდეს ჰაბი. აქვე გვაქვს გარკვეული პრობლემები და მეტი გვაქვს სამუშაო მენეჯმენტ კომპანიასთან, რადგან უნდა გაჩნდეს მეტი პირდაპირი ფრენები. ამ მიმართულებით ვმუშაობთ და თუ მართლა გვინდა, რომ ეს ქალაქი იყოს რეგიონის ცენტრი, ამ მიზანს უნდა მივაღწიოთ", - განაცხადა გიორგი გახარიამ. თბილისის აეროპორტი ამიერიდან შეძლებს 4 მილიონ მგზავრს მოემსახუროს

ძლიერი დაკვამლიანების გამო კიევის 4 მეტროსადგური რამდენიმე საათით დაიხურა. ცისფერ ხაზზე დაკვამლიანების შესახებ ადგილობრივი მედია წერს. უკრაინული მედიის ინფორმაციით, არ მუშაობს სადგურები „ტარას შევჩენკო" და „ პეტროვკა ". მატარებლების მოძრაობის შეზღუდვის გამო, ზოგიერთი მეტროსადგურის ბაქანზე ხალხის რიგია. დაუზუსტებელი ინფორმაციით, დაკვამლიანება სადენების აალებამ გამოიწვია. ცნობილია, რომ შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. აღდგენითი სამუშაოების შემდეგ მეტროსადგურებმა მუშაობა განაახლეს. კიევის მეტროპოლიტენში დაკვამლიანების გამო 4 სადგური დაიკეტა მეტროსადგური ვაჟა-ფშაველა სამი დღე არ იმუშავებს

მეტროსადგური „სახელმწიფო უნივერსიტეტის" სატესტო რეჟიმის ფარგლებში, რომელიც მეტროს ახალი და ძველი სისტემების სამონტაჟო-საინჟინრო სამუშაოების განხორციელებას გულისხმობს, 29 სექტემბრიდან პირველი ოქტომბრის ჩათვლით, მეტროსადგური „ვაჟა-ფშაველა" მგზავრებს ვერ მოემსახურება. სატრანსპორტო კომპანიის ცნობით, ამ პერიოდის განმავლობაში, მეტროს მოძრავი შემადგენლობა მეტროსადგურ „დელისამდე" იმოძრავებს. გადაადგილებისას შეფერხებების თავიდან აცილების მიზნით, მგზავრებს საშუალება ექნებათ ისარგებლონ სპეციალურად დანიშნული ავტობუსებით, რომლებიც იმოძრავებენ მეტროსადგური „დელისიდან" ვაჟა-ფშაველას გამზირის გავლით, სანდრო ეულის ქუჩის მიმართულებით.