მეტროში 45 წლამდე ასაკის მამაკაცი გარდაიცვალა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => metro [1] => metrosadguri-teqnikuri-universiteti [2] => saswrafo-dakhmarebis-centri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 176536 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => metro [1] => metrosadguri-teqnikuri-universiteti [2] => saswrafo-dakhmarebis-centri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 176536 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 4706 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => metro [1] => metrosadguri-teqnikuri-universiteti [2] => saswrafo-dakhmarebis-centri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => metro [1] => metrosadguri-teqnikuri-universiteti [2] => saswrafo-dakhmarebis-centri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (176536) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (4706,20367,20368) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 175665 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-16 11:48:19 [post_date_gmt] => 2017-10-16 07:48:19 [post_content] => მეტროსადგური 'უნივერსიტეტი" პრემიერმინისტრმა, თბილისის მერთან და მთავრობის წარმომადგენლებთან ერთად, გახსნა. პრემიერმა სამშენებლო კომპანიას და მშენებელ-ინჟინრებს მადლობა გადაუხადა. "მნიშვნელოვანი ინვესტიცია განხორციელდა. 2 ათაზე მეტი ადამიანი იყო დასაქმებული. აქ სრულად არის დაცული უახლესი თანამედროვე სტანდარტები. ამ სადგურის ამუშავება დღეში 15 000 ზე მეტ ადამიანს გაუადვილებს გადაადგილებას," - განაცხადა კვირიკაშვილმა. ამასთან, პრემიერმა აღნიშნა, რომ დღეიდან მეტროსადგურ ვაჟა ფშაველას ორივე გვირაბი ამოქმედდება და სრული დატვირთვით იმუშავებს. თბილისის მეტროში ახალი ფორმისა და დიზაინის ვაგონები იმოძრავებს. როგორც ”ფორტუნას” თბილისის მერიიდან აცნობეს, მეტროს მოძრავი შემადგენლობის განახლებისა და მოდერნიზაციის პროექტის ფარგლებში, თბილისის სატრანსპორტო კომპანია, თბილისის მერიის მხარდაჭერით, მეტროს ვაგონების მოდერნიზებას აგრძელებს. მერიის ცნობითვე, 2017 წელს კომპანია მგზავრებს სრულიად ახალი ფორმისა და დიზაინის მოდერნიზებულ ვაგონებს სთავაზობს, რომელთა განახლება სატრანსპორტო კომპანიის მფლობელობაში არსებული ელექტრო მოძრავი შემადგენლობის სარემონტო ქარხანაში მოხდა. მოდერნიზაციის ფარგლებში, შეიცვალა მემანქანის კაბინის ფორმა და გაიზარდა მისი მოცულობა, რამაც შექმნა დამატებითი სივრცე მემანქანისთვის. კაბინა აღიჭურვა თანამედროვე ტიპის მართვის პულტით. ასევე შეიცვალა ვაგონების გარე და შიდა დიზაინი და ფერები. სალონში ძველი სანათები ახალი, დიოდური სანათებითშეიცვალა, ვაგონებში დამონტაჟდა შიდა დაკვირვებისა და გარე, ბაქანის საკონტროლო კამერები. მგზავრების კომფორტისთვის, ვაგონებში განთავსდა სპეციალური მონიტორები და მობილური მოწყობილობების დასატენი USB შესაერთებლები. ძველი ტიპის მექანიკური, კონტაქტორული დეტალები სრულად შეიცვალა თანამედროვე სტანდარტების მიკროპროცესორული სქემებით აღჭურვილი კვანძებით. ელექტრო მოძრავი შემადგენლობის სარემონტო ქარხანაში ახალი ვაგონები თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ,მისმა მოადგილემ ირაკლი ლექვინაძემ, სატრანსპორტო კომპანიის დირექტორმა ნუგზარ ჭეიშვილმა და ქარხნის დირექტორმა გელა ძიძიკაშვილმა დაათვალიერეს. „დღეს მოხდა ახალი მატარებლის პირველადი ტესტირება. ვაგონი არის მოდერნიზებული და ძალიან კომფორტული. დარწმუნებული ვარ, რომ მგზავრებს მოეწონებათ და გაცილებით უფრო კომფორტულად იმგზავრებენ, ვიდრე ადრე მგზავრობდნენ. ეტაპობრივად, დაგეგმილია ყველა ვაგონის მოდერნიზაცია“ - განაცხადა თბილისის მერმა. 2017 წელს თბილისის მეტროს მგზავრებს 8 განსხვავებული ფორმისა და დიზაინის, სრულიად განახლებული და მოდერნიზებული ვაგონიმო ემსახურება, საიდანაც 4 უკვე მზად არის და სატრანსპორტო კომპანიას ექსპლუატაციაში გადაეცა. კიდევ 4 ვაგონი ოქტომბრის დასაწყისში იქნება მზად. [post_title] => თბილისის მეტროში ახალი დიზაინისა და ფორმის ვაგონები ივლის [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisis-metroshi-akhali-dizainisa-da-formis-vagonebi-ivlis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-11 15:03:51 [post_modified_gmt] => 2017-09-11 11:03:51 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=162143 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 175665 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-16 11:48:19 [post_date_gmt] => 2017-10-16 07:48:19 [post_content] => მეტროსადგური 'უნივერსიტეტი" პრემიერმინისტრმა, თბილისის მერთან და მთავრობის წარმომადგენლებთან ერთად, გახსნა. პრემიერმა სამშენებლო კომპანიას და მშენებელ-ინჟინრებს მადლობა გადაუხადა. "მნიშვნელოვანი ინვესტიცია განხორციელდა. 2 ათაზე მეტი ადამიანი იყო დასაქმებული. აქ სრულად არის დაცული უახლესი თანამედროვე სტანდარტები. ამ სადგურის ამუშავება დღეში 15 000 ზე მეტ ადამიანს გაუადვილებს გადაადგილებას," - განაცხადა კვირიკაშვილმა. ამასთან, პრემიერმა აღნიშნა, რომ დღეიდან მეტროსადგურ ვაჟა ფშაველას ორივე გვირაბი ამოქმედდება და სრული დატვირთვით იმუშავებს.