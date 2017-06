მეტროშიც “საცობია” – მგზავრობა პიკის საათებში

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => metro [1] => mgzavroba [2] => fortunas-temebi [3] => pikis-saati ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139924 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => metro [1] => mgzavroba [2] => fortunas-temebi [3] => pikis-saati ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139924 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 4706 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => metro [1] => mgzavroba [2] => fortunas-temebi [3] => pikis-saati ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => metro [1] => mgzavroba [2] => fortunas-temebi [3] => pikis-saati ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (139924) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16375,4706,8094,16647) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 139897 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-20 12:58:50 [post_date_gmt] => 2017-06-20 08:58:50 [post_content] => პეკინის ქუჩის რეაბილიტაციის გამო, თბილისის მეტროს საბურთალოს ხაზზე მგზავრთა ნაკადი გაიზარდა. ამის გამო, ხაზს მეშვიდე სამვაგონიანი შემადგენლობა დაემატა. სატრანსპორტო სამსახურის ცნობით, საჭიროების შემთხვევაში, საბურთალოს ხაზს კიდევ ერთი მატარებელი დაემატება. ეს კი მატარებლების მოძრაობას შორის ინტერვალებს შეამცირებს. "სატრანსპორტო კომპანიის შესაბამისი სამსახურები დღის განმავლობაში დააკვირდებიან მგზავრთა ნაკადებს და საჭიროების შემთხვევაში, საბურთალოს ხაზს კიდევ ერთი სამვაგონიანი მოძრავი შემადგენლობა დაემატება. თუ ახლა მატარებლების მოძრაობას შორის ინტერვალი 4,5 -5 წუთია, ახალი შემადგენლობის დამატება გამოიწვევს მოძრაობის ინტერვალის 25 წამით შემცირებას", - აცხადებენ სატრანსპორტო სამსახურში. პეკინის ქუჩის რეაბილიტაციის გამო, თბილისის მეტროს საბურთალოს ხაზზე მგზავრთა ნაკადი გაიზარდა. ამის გამო, ხაზს მეშვიდე სამვაგონიანი შემადგენლობა დაემატა. სატრანსპორტო სამსახურის ცნობით, საჭიროების შემთხვევაში, საბურთალოს ხაზს კიდევ ერთი მატარებელი დაემატება. ეს კი მატარებლების მოძრაობას შორის ინტერვალებს შეამცირებს.

"სატრანსპორტო კომპანიის შესაბამისი სამსახურები დღის განმავლობაში დააკვირდებიან მგზავრთა ნაკადებს და საჭიროების შემთხვევაში, საბურთალოს ხაზს კიდევ ერთი სამვაგონიანი მოძრავი შემადგენლობა დაემატება. თუ ახლა მატარებლების მოძრაობას შორის ინტერვალი 4,5 -5 წუთია, ახალი შემადგენლობის დამატება გამოიწვევს მოძრაობის ინტერვალის 25 წამით შემცირებას", - აცხადებენ სატრანსპორტო სამსახურში.

საბურთალოს ხაზზე მატარებლები უფრო მეტი სიხშირით იმოძრავებენ

„მთელი ბავშვობა მომწონდა ყველაფერი, რაც ქალის მოვლასა და სილამაზეს ეხებოდა. ეს კი ჩემს მშობლებს არ მოსწონდათ. გოგო ვიყავი და დიპლომი როგორ არ უნდა მქონოდა, აბა ისე სახლში ვინ შემიშვებდა?!" – 24 წლის ნუკი იოსებიძე „ფორტუნასთან" საუბრისას ამბობს, რომ ქართველებს განათლებაზე, წარმატებულ კარიერასა და დიპლომზე მცდარი შეხედულება აქვთ. მისი თქმით, ადამიანების დიდ ნაწილს, მათ შორის მის ოჯახის წევრებსაც, ჰგონიათ, რომ წარმატებისკენ გზა იმ სპეციალობებზე ჩაბარებაზე გადის, რომლის დასრულების შემდეგაც უმაღლესი სასწავლებელი დიპლომს გაძლევს. „ჩამაბარებინეს ძალით იურიდულზე. ვიცოდი, რომ ჩემგან იურისტი არასდროს გამოვიდოდა. რადგან მაშინ საკუთარი შემოსავალი არ მქონდა და არც იმის ფინანსები, რომ სტილისტის კერძო კურსი გამევლო, დავთანხმდი მათ მოთხოვნას. დავკარგე 4 წელი. სწავლით არც არასდროს გამოვირჩეოდი, პარალელურად დავიწყე სალონში მუშაობა. გამიჩნდა შემოსავალი. შემდეგ შევისწავლე ეს პროფესია და ახლა ვაკეთებ იმას, რაც მომწონს. ჩემი მშობლები ბედნიერები არიან - მე მაქვს იურისტის დიპლომი. მაგრამ ვიცი, რომ მას არასდროს გამოვიყენებ," - ამბობს ნუკი იოსებიძე. ნუკის მშობლების მსგავსად ჩვენს გარშემო ბევრი ადამიანი ფიქრობს. მათთვის რამდენიმეთვიანი პროგრამებისა და კურსების დამადასტურებელი სერტიფიკატი ხშირად ფარატინა ქაღალდია, დიპლომი აუცილებელია, არგუმენტი კი არის - „რა იცი, რაში დაგჭირდეთ". განსხვავებულად ფიქრობს თათია არაბული. ის იურიდიულზე მაგისტრატურის განყოფილებაზე სწავლობს. ბაკალავრიატის დამთავრების შემდეგ მუშაობა მალევე საჯარო სამსახურში დაიწყო, სადაც დაწინაურებისთვის მაგისტრატურის დამადასტურებელი დიპლომიც სჭირდება. მაგისტრატურის დასრულების შემდეგ სწავლის გაგრძელებას დოქტურანტურაშის გეგმავს. საჯარო სამსახურში მუშაობა მას სხვა დამატებით საქმიანობას, გარდა აკადემიური მოღვაწეობისა, უკრძალავს. შესაბამისად, ფიქრობს, რომ დამატებითი შემოსავლისთვის მომავალში ლექტორობაც სურს. „ფორტუნა" დაინტერესდა, ვინ უფრო მეტ ხელფასს იღებს - ადამიანები, რომლებიც უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამებს ირჩევებ, იღებენ სხვადასხვა საფეხურის დამადასტურებელ დიპლმობს თუ ადამიანები, რომლებიც ამა თუ იმ პროფესიას ეუფლებიან, აქვთ მხოლოდ საშუალო განათლება და აკეთებენ მათთვის სასურველ საქმეს. პოპულალური პროფესიებით დასაქმებულთა ხელფასები ასე გამოიყურება:

კერძო კომპანიის იურისტი ყოველთვიურად - 1000 ლარამდე იღებს.

ეკონომისტის ხელფასი, რომელიც ერთ-ერთ წარმატებულ კომპანიაში მუშაობს - 1250 ლარია.

საშუალოდ ჟურნალისტის ხელფასი 400-იდან - 1000 ლარამდე მერყეობს, არსებობს გამონაკლისები, როცა მათი ხელფასი 1000 ლარსაც აჭარბებს.

საჯარო სამსახურში ხელფასი კი დაბალი და საშუალო რგოლის საქმეზე - 350-იდან 1000 ლარამდე მერყეობს.

კერძო კომპანიებში კონდიტერების ხელფასი - 750-ლარიდან -900 ლარამდე მერყეობს.

მკერავი, რომელიც ფაბრიკაში მუშაობს, თვეში 500 ლარს იღებს. კერძო შეკვეთებზე მომუშავე მკერავის ანაზღაურება კი 500-იდან -800 ლარამდეა.

მშენებლებისა და მშენებლობაზე დასაქმებულთა ხელფასები კი კვალფიციკაციისა და შესრულებული სამუშაოს მიხედვით 500-იდან 2000 ლარამდე მერყეობს.

დაბალშემოსავლიანი კომპანიების ბუღალტრები ყოველთვიურად 700 ლარამდე ხელფასს იღებენ, მსხვილ კომპანიებში კი მათი ხელფასი 1500 ლარსაც აღწევს.

IT-სპეციალისტის ხელფასები კვალიფიკაციისა და დამქირავებლის გათვალისწინებით 2000 ლარსაც სცდება. შესაძლოა, ასევე მათი ხელფასი 10 000-მდეც იყოს.

სახლის შიდა სარემონტო სამუშაოების შემსრულებელ სხვადასხვა დარგის სპეციალისტის ხელფასმა აქტიურ სეზონზე, შესაძლოა, 4000 ლარსაც მიაღწიოს.

ფართისა და შესრულებული სამუშაოს გათვალისწინებით 500-იდან 1500 ლარამდე მერყეობს ელექტრიკოსის ანაზღაურება.

ექთნები მორიგეობის რაოდენობის გათვალისწინებით, ხელფასს 500 ლარამდე იღებენ.

პატრიარქის განცხადების შემდეგ, რომ საჭიროა, ქვეყანას მონარქი მართავდეს, ხელისუფლების პირველმა პირებმა უკვე განაცხადეს, რომ ამ თემაზე მსჯელობას აპირებენ. არადა, კონსტიტუციური ჩანაწერით, მმართველობის ფორმასა და ტერიტორიულ მოწყობას შორის გარკვეული ბმა არსებობს. კონსტიტუციური მონარქიის შემოღების საკითხი ახალი არ არის და პერიოდულად აქტიურდება და, როგორც წესი, საარჩევნოდ იკავებენ ხოლმე გარკვეული ჯგუფები ამ ნიშას. ასეთივე აჟიოტაჟი იყო ატეხილი რამდენიმე წლის წინ, როდესაც ეს საკითხი მაშინდელმა „ქრისტიან-დემოკრატიულმა მოძრაობამ" გაააქტიურა და იგივე არგუმენტი ჰქონდათ, რომ ხელისუფლების შტოებს შორის არბიტრი არა პრეზიდენტი, არამედ მონარქი ყოფილიყო. შემდეგ მსჯელობაში პატრიარქიც ჩაერთო და ე.წ. სამეფო ქორწინებაც კი ჩაატარეს, მათ სამეფო შთამომავალი უნდა ჰყოლოდათ, რომელსაც მეფური უნარებით აღზრდიდნენ და შემდეგ ქვეყანას სათავეში ის ჩაუდგებოდა. მაგრამ, ყველამ იცის, პროექტი როგორც დასრულდა და მას შემდეგ მონარქი არავის გახსენებია. აღსანიშნავია, რომ მაშინ ამ იდეას თითქმის ყველა პოლიტიკური ძალა იზიარებდა და მხოლოდ მაშინდელი მმართველი გუნდი ეწინააღმდეგებოდა. დანარჩენები "ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას" აბრალებდნენ, რომ თითქოს მათ ხელისუფლების დათმობა არ სურდათ, მიუხედავად იმისა, რომ მაშინ სამომავლო პერსპექტივაზე იყო ლაპარაკი და ამ დროისთვის ხელისუფლებაში ისევ „ნაციონალური მოძრაობა" რატომ უნდა ყოფილიყო, ძნელი სათქმელია. ახლა კი ეს იდეა ისევ მოულოდნელად გააქტიურდა და რაც მთავარია, პატრიარქის მხრიდან. მის მოსაზრებას მმართველი გუნდიც დაეთანხმა - ყოველ შემთხვევაში, პარლამენტის თავმჯდომარე, რომელიც ქვეყნის მეორე პირია, აცხადებს, რომ ამ თემაზე იმსჯელებენ."საქართველო არის უძველესი ქვეყანა, უძველესი კულტურით. იქნებ გვეფიქრა ჩვენ იმაზე, ვინ ვიყავით წარსულში, ვინ ვართ დღეს და ხვალ ვინ ვიქნებით. იქნებ გვეფიქრა იმაზე, რომ საქართველო არის უძველესი მონარქია. ღვთის წყალობით, მეფე გვმართავდა. დღეს ხშირი შემთხვევაა მსოფლიოში, როცა მონარქი ეწოდება, მეფე მეფობს, მაგრამ არ მართავს.ეს, რა თქმა უნდა, დღეს და ხვალ ვერ მოხდება, მაგრამ ჩვენ უნდა გავაანალიზოთ წარსული, დღევანდელი დღე და მომავალი," - განაცხადა ილია მეორემ კვირას ქადაგებისას.“რაც უწმინდესმა და უნეტარესმა ბრძანა, რა თქმა უნდა, ჭეშმარიტებაა. საუბარია იმაზე, რომ კონსტიტუციურ მონარქიას შემოაქვს სიმშვიდე პოლიტიკურ და სახელმწიფოებრივ ცხოვრებაში. ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ყველა ფაქტორი, მათ შორის ჩვენი ქვეყნის სპეციფიკა.,” – აღნიშნა პარლამენტის თავმჯდომარემ, ირაკლი კობახიძემ. მანამდე კი უმრავლესობის ვიცე-სპიკერმა,, განაცხადა, რომ ”მონარქია არა მხოლოდ ჩვენი ისტორიული წარსულია, არამედ არის ძალიან წარმატებული მაგალითი, რომელიც დასავლეთ ევროპაში არსებობს. ამ ქვეყნებს საკმაოდ წარმატებული განვითარება ახასიათებს, როგორც ეკონომიურად, ასევე პოლიტიკურად.და არა მხოლოდ ემოციური შინაარსიდან გამომდინარე - ჩემთვის ამ საკითხს მხოლოდ ემოციური საწყისი არა აქვს. ეს არის დაკავშირებული სავსებით პრაგმატულ ხედვასთან“.კონსტიტუციური მონარქია განსხვავდება მონარქიისგან, სადაც ცალსახად ერთი კაცის მმართველობაა და ცხადია, დემოკრატიასთან საერთო არაფერი აქვს. კ. რაც მთავარია, მისი ფუნქციები რადიკალურად შემცირებულია და იმაზე ნაკლები ფუნქცია აქვს, რასაც დღეს საქართევლოში მმართველი გუნდი საკონსტიტუციო პროექტით უტოვებს პრეზიდენტს. როდესაც კონსტიტუციურ მონარქიაზეა საუბარი, პირველ რიგში დგება ორი საკითხი, არის თუ არა ეს შედეგიანი და მეორე, არის თუ არა კონკრეტულ ქვეყანაში ამ სისტემის ფუნქციონირების შესაძლებლობა. თავისთავად, კონსტიტუციური მონარქის ეფექტიანობაზე ბევრს მსჯელობენ და ეს ყველა ქვეყანაში ერთნაირი არ არის და ევროპის ქვეყნებში, სადაც ეს სისტემა არსებობს, უკვე ძალიან ხშირია საუბარი, რომ შეიცვალოს, რადგან თვლიან, რომ ძალიან ხარჯიანია და ხარჯი აღემატება ეფექტს. საქართველოს შემთხვევაში ესეც გასათვლელი და დასათვლელი იქნება, მაგრამ მანამდე მნიშვნელოვანი ის არის, პრაქტიკულად ამის განხორციელების რა შანსებია და რის საფუძველზე აპირებს პარლამენტის თავმჯდომარე ამ თემაზე სერიოზულ მსჯელობას. საქმე ის არის, რომ სახელმწიფო მოწყობის საკითხს კონსტიტუცია არეგულირებს და ეს ჩანაწერი ერთნაირია მოქმედ კონსტიტუციაშიც და კონსტიტუციის ახალი ვარიანტის პროექტშიც, რომლის დამტკიცებას ახლა აპირებს ხელისუფლება. ამ ჩანაწერის მიხედვით, „საქართველოს ტერიტორიული სახელმწიფოებრივი მოწყობა განისაზღვრება კონსტიტუციური კანონით უფლებამოსილებათა გამიჯვნის პრინციპის საფუძველზე ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე საქართველოს იურისდიქციის სრულად აღდგენის შემდეგ“ (მუხლი 2.3). ეს კი იმას ნიშნავს,და მოსახლეობის პოზიციის გარკვევის შედეგად, უნდათ თუ არა მონარქია, რაც, ცხადია, რეფერენდუმით უნდა გაირკვეს. რეფერენდუმის ჩატარებაც ასევე ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთან არის დაკავშირებული და მანამდე, უბრალოდ, ვერ ჩატარდება. სახელმწიფო მოწყობის საკითხი კი, არსებული კონსტიუციით, გარკვეულწილად დაკავშირებულია მმართველობის ფორმასთან. კონკრეტულად, საპარლამენტო რესპუბლიკის ერთ-ერთი მთავარი ნიშანი, ცხადია, სხვა ნიშნებთან ერთად, არის ორპლატიანი პარლამენტი, რაც უკვე ტერიტორიულ მოწყობასთან არის დაკავშირებული. ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენამდე კი ეს საკითხი ღიად რჩება. იგვე პრობლემები შეიქმნება კონსტიტუციური მონარქიის მმართველობის ფორმის დაწესების შემთხვევაშიც. პროექტში, რომელიც ინიცირებულია, ეს ჩანაწერი არ არის და ვერც განხილვის დროს ვერ ჩაემატება, რადგან არსებითი ცვლილებაა და კონსტიტუციის რაობას განაპირობებს. ამიტომ, ძნელი გასაგებია, რისთვის აპირებს კობახიძე პატრიარქთან შეხვედრას და, თუკი შეთანხმდებიან, მაშინ ლოგიკურად გამოდის, რომ კონსტიტუციის პროექტის განხილვის დაწყება კიდევ გადაიწევს. მეფე საქართველოში - რატომ ვერ დაიბრუნებენ ბაგრატიონები ტახტს