მეუფე იაკობს კითხვები ბრალდებულმა მამა გიორგი მამალაძემაც დაუსვა

ე.წ. ციანიდის საქმეზე ქორეპისკოპოსი მეუფე იაკობი იკითხება. მეუფე იაკობი თბილისის საქალაქო სასამართლოში ცოტა ხნის წინ მივიდა და პროცესზე შესვლამდე განაცხადა რომ ის სასამართლოში მხოლოდ სიმართლის თქმას აპირებს. მანამდე ე.წ. ციანიდის საქმეზე პატრიარქის მდივან-რეფერენტი შორენა თეთრუაშვილი დაიკითხა. ე.წ. ციანიდის საქმეზე სასამართლოს ჩვენებას მეუფე იაკობი აძლევს ე.წ. ციანიდის საქმის არსებითი განხილვა დღეს განახლდება

ე.წ. ციანიდის საქმის არსებითი განხილვა დღეს განახლდება. თბილისის საქალაქო სასამართლოში სხდომა 11:00 საათზეა ჩანიშნული. როგორც ბრალდებულ გიორგი მამალაძის ადვოკატები ამბობენ, პროკურატურის მოწმეებზე მათ ჯერ ინფორმაცია არ აქვთ. საგამოძიებო უწყება ამასთან დაკავშირებით წინასწარ ინფორმაციას არ ავრცელებს. ამ დროისათვის ცნობილია, რომ ბრალდებამ 108 მოწმიდან 70 უკვე დაკითხა. მათ შორის იყვნენ გამომძიებლები, ექსპერტები, საქმის მთავარი მოწმე ირაკლი მამალაძე, ადვოკატები - ირმა ჭკადუა და ლილი გელაშვილი. ასევე, უკვე დაიკითხნენ იმ კლინიკის თანამშრომლები, რომელსაც ბრალდებული გიორგი მამალაძე ხელმძღვანელობდა და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის დაცვის სამსახურის ყოფილი წევრები. ივლისში ჩანიშნული სხდომების განრიგი უკვე ცნობილია. პროცესები ყოველი კვირის სამშაბათ და პარასკევ დღეს გაიმართება. ამ დრომდე არ დაკითხულან სასულიერო პირები და დაზარალებული, პატრიარქის მდივან-რეფერენტი შორენა თეთრუაშვილი. მხარეები ვარაუდობენ, რომ მტკიცებულებების სრულად გამოკვლევა და საქმის არსებითი განხილვა ოქტომბერში დასრულდება. ციანიდის საქმეზე დღეს მოწმეებს დაკითხავენ

ე.წ. ციანიდის საქმის არსებითი განხილვა რამდენიმე წუთში დაიწყება, სადაც სასამართლო პროცესზე სახელმწიფო ბრალდება საკუთარი მტკიცებულებებს გამოიკვლევს. სხდომის დაწყებამდე პროკურორმა ზვიად გუბელაძემ განაცხადა, რომ დღევანდელ პროცესზე 10 მოწმე დაიკითხება, მათ შორის გამომძიებლები. შორენა თეთრუაშვილის დაკითხვა დღეს არ იგეგმება. „დღევანდელ სასამართლო პროცესი გაგრძელდება მტკიცებულებების გამოკვლევით, ბრალდებას რამდენიმე მოწმე ჰყავს, მათ შორის არიან გამომძიებლები, რომლებმაც უშუალოდ აეროპორტიდან ამოიღეს ბრალდებულ გიორგი მამალაძის ბარგი და ასევე დაიკითხებიან გამომძიებლები, რომლებმაც დეკანოზის ბინა გაჩხრიკეს და ცეცხლსასროლი იარაღი ამოიღეს. გამომძიებლები საუბრობენ საგამოძიებო მოქმედებების კანონიერებაზე და საბოლოოდ წერტილი დაესმება დაცვის მხარის უსაფუძვლო აპელირებას, რომ თითქოს საგამოძიებო პროცესში რაიმე კანონი დაირღვა," - აცხადებს გუბელაძე. დაცვის მხარე კი ამბობს, რომ იარაღი, რომელიც დეკანოზის სახლში აღმოაჩინეს, საქმის მოწმეს, ირაკლი მამალაძეს ეკუთვნოდა და მამა გიორგის სწორედ მან სთხოვა, სახლში მისი იარაღი რამდენიმე დღის მანძილზე შეენახა. ე.წ. ციანიდის საქმეზე სასამართლოს ჩვენებას მეუფე იაკობი აძლევს