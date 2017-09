მევენახეებმა, ყურძნის რეალიზაციის შედეგად, 18 მილიონამდე ლარი მიიღეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saferavi [1] => ghvino [2] => giorgi-samanishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 161974 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saferavi [1] => ghvino [2] => giorgi-samanishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 161974 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] „ქართული ღვინის ფესტივალი" სინგაპურში და ჩინეთის ქალაქებში, შანხაისა და ჰონგ-კონგში გაიმართა. ფესტივალის ორგანიზატორი ღვინის ეროვნული სააგენტოს კონტრაქტორი კომპანია Meiburg Wine Media-ს მმართველი, ღვინის მაგისტრი დებრა მეიბურგი იყო. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, „ქართული ღვინის ფესტივალს" ადგილობრივი ღვინის იმპორტიორები, მაგისტრები, მედიის, რესტორნებისა და სასტუმროების ქსელების წარმომადგენლები დაესწრნენ. როგორც დებრა მეიბურგი აცხადებს, აზიის ამ ქვეყნებში, განსაკუთრებით კი სინგაპურში, სადაც ქართული ღვინის დეგუსტაცია-წარდგენა მსგავსი ფორმით პირველად მოეწყო, ფესტივალი წარმატებული აღმოჩნდა. მისი თქმით, სინგაპურელი იმპორტიორების უმრავლესობა უკვე დაინტერესდა ქართული ღვინით. „ჰონგ-კონგში ხალხს გაგებული აქვს ქართული ღვინის შესახებ, მაგრამ მწარმოებლებისა და ღვინის კომპანიების წარმომადგენლების აქ ყოფნა ბაზარზე წარმატების მოპოვების საწინდარია. ეს ადამიანები ხვდებიან ერთმანეთს, აგემოვნებენ ღვინოს და კომპეტენციას იღებენ მის მხარდასაჭერად. შანხაის ბაზარზე ქართულ ღვინოს დიდი წარმატება აქვს ამ რამდენიმე წლის მუშაობის შედეგად. აშკარაა, რომ ღვინის მიწოდება შეესაბამება ბაზარს, ჩემი აზრით, ქართული ღვინოების, მაგალითად საფერავის ცოცხალი გემო, ალკოჰოლი, ღვინის წარმოების განსაკუთრებული ტექნოლოგია, შესანიშნავად შეესაბამება ამ ბაზარს. მოუთმენლად ველოდები სიახლეებს ჩინეთში ახალი სავაჭრო ხელშეკრულების გაფორმების მიმართულებით",- აღნიშნა დებრა მეიბურგმა. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის მთავარმა სპეციალისტმა გიორგი სიხარულიძემ აღნიშნა, რომ ფესტივალის ფარგლებში გამართულმა ქართული ღვინის დეგუსტაცია-სემინარებმა ადგილობრივ ღვინის პროფესიონალებზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა. „დებრა მეიბურგის ორგანიზებით, ქართული ღვინის კომპანიებისა და ღვინის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლებისთვის მოეწყო ვიზიტები ღვინის ბარებსა და მაღაზიებში, სადაც მოხდა მხარეებს შორის ინფორმაციისა და კონტაქტების გაცვლა. ამით, ქართული მხარისთვის ხელმისაწვდომი გახდა ადგილობრივი გაყიდვების ტენდენციები და ბაზრის მოთხოვნილებები, რაც საშუალებას იძლევა დაისახოს სწორი სტრატეგიული გეგმა სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ბაზარზე ქართული ღვინის რეალიზაციისთვის",- აღნიშნა გიორგი სიხარულიძემ. სინგაპურში გამართულ დეგუსტაციაზე დებრა მეიბურგის მიერ წარდგენილი იყო 10 ქართული ღვინო და მისი შეხამება 5 ადგილობრივ საკვებთან.

სინგაპურელი იმპორტიორები ქართული ღვინით დაინტერესდნენ რთველი წარმატებით მიმდინარეობს, - ამის შესახებ სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, წელს ღვინის ინდუსტრიაში რეკორდულად მაღალი გაყიდვებია. "რეკორდულად მაღალია კერძო სექტორის მხრიდან ყურძნის შეძენაზე დაინტერესება. ამას წინ უძღვის ისიც, რომ გვალვიანი და რთული პირობების მიუხედავად, ჩვენ გვაქვს კარგი და დიდი რაოდენობის მოსავალი. თუმცა, არის ადგილები, სადაც გვალვისგან დაზიანებულია მოსავალი. რთველი ძალიან წარმატებით ტარდება და ასეც იქნება. საფერავის ფასები არის უპრეცედენტოდ მაღალი, რქაწითელი არის საკმაოდ დიდი რაოდენობის და სახელმწიფოს აქვს სპეციალური ღონისძიებები, რომ ეს ყურძენიც არ დარჩეს ჩაუბარებელი. ასე რომ, რთველი წარმატებით ჩატარდება", - განაცხადა ლევან დავითაშვილმა.

დავითაშვილი: საფერავის ფასები არის უპრეცედენტოდ მაღალი 2017 წლის იანვარ-აგვისტოში, მსოფლიოს 20 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 9 758 746 ბოთლი (0,5 ლ) ბრენდი, რაც 103%-ით აღემატება 2016 წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელს. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, სულ ექსპორტირებულია 21,85 მლნ აშშ დოლარის ღირებულების ბრენდი - მატება გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 98%-ს აღწევს. უწყების ინფორმაციითვე, საანგარიშო პერიოდში მსოფლიოს 17 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 132 746 ბოთლი (0,5 ლ) ჭაჭა, ექსპორტის ზრდამ 153% შეადგინა. ჭაჭის ექსპორტით მიღებული შემოსავლები 367 757 აშშ დოლარს შეადგენს, ზრდამ გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 85%-ს მიაღწია. როგორც სოფლის მეურნეობის სამინისტროში აცხადებენ, მთლიანობაში, ღვინის, ბრენდის, ჭაჭის, ღვინომასალისა და საბრენდე სპირტის ექსპორტის შედეგად მიღებული შემოსავლები 2017 წლის იანვარ-აგვისტოს საანგარიშო პერიოდში 165,34 მლნ აშშ დოლარს შეადგენს - ზრდამ 2016 წლის ამავე პერიოდთან შედარებით 52% შეადგინა

ჭაჭის ექსპორტი 153%-ით გაიზარდა 