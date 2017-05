მეწარმეობის მხარდაჭერისთვის კიდევ ერთი პროექტი იწყება: 15 ათას ლარამდე დაფინანსება ბიზნესისთვის

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => awarmoe-saqartveloshi [1] => tanadafinanseba [2] => mewarmeebi [3] => biznesis-khelshewyoba [4] => mcire-biznesi [5] => regionebi2017 [6] => www-qartuli-ge ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 129301 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => awarmoe-saqartveloshi [1] => tanadafinanseba [2] => mewarmeebi [3] => biznesis-khelshewyoba [4] => mcire-biznesi [5] => regionebi2017 [6] => www-qartuli-ge ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 129301 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] „გადაიღე საქართველოში" პროგრამის ფარგლებში, რომელსაც საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ „აწარმოე საქართველოში" ახორციელებს, საპროდიუსერო კომპანიას "ჯიოსტარ ენთერპრაის" ე.წ cash rebate მექანიზმის საშუალებით საქართველოში კინოგადაღებისათვის დახარჯული კვალიფიციური ხარჯების 20% აუნაზღაურდა. ინდური მძაფრსიუჟეტიანი მხატვრული ფილმის "პსვ გარუდა ვეგა" გადაღებები გასული წლის შემოდგომის პერიოდში საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში, ბორჯომში, კახეთში, ჭიათურაში, ბათუმსა და თბილისში 1 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა და გადაღებების მსვლელობისას 20 ადგილობრივი მსახიობი დასაქმდა. აღსანიშნავია, რომ ფილმის გადაღებების მსვლელობისას ჟურნალისტებს საშუალება ჰქონდათ გასაუბრებოდნენ ფილმის რეჟისორს პრავენ სატარუს (Praveen Sattaru) და ცნობილ ინდოელ მსახიობ ადიტ არუნს (Adith Arun), რომლებმაც დიდი მოწონება გამოხატეს საქართველოს მიმართ და აღნიშნეს, რომ საქართველო აღმოსავლეთ ევროპის ერთ-ერთი საუკეთესო კინოლოკაციაა. პროგრამის „გადაიღე საქართველოში" ფარგლებში, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ „აწარმოე საქართველოში" მხარდაჭერით, რომელიც ეროვნულ კინოცენტრთან თანამშრომლობით ახორციელებს ხსენებულ პროგრამას, ჯამში განხორციელდა 5 პროექტი, რომელთაგან სამ კომპანიას, შპს "ჯიოსტარ ენთერპრაისის" , შპს "იგელ პროდაქშენს" და შპს „ბეთერფლაი პროდაქშენს" სახელმწიფომ კინოგადაღებებზე დახარჯული ბიუჯეტის ნაწილი უკვე აუნაზღაურა. აღნიშნული 5 პროექტის შედეგად საქართველოში ჯამში 7 310 000 მილიონი ლარი დაიხარჯა, ხოლო ადგილობრივად 650 ადამიანი დასაქმდა. ამავე პერიოდში საქართველოში განხორციელდა არაერთი რეკლამის თუ მუსიკალური ვიდეორგოლის გადაღებები, რაც ასევე ხელს უწყობს ქვეყნის, როგორც აღმოსავლეთ ევროპის საუკეთესო გადასაღები ლოკაციის პოპულარიზაციას. დახარჯული ბიუჯეტის ნაწილი უკვე აუნაზღაურა. აღნიშნული 5 პროექტის შედეგად საქართველოში ჯამში 7 310 000 მილიონი ლარი დაიხარჯა, ხოლო ადგილობრივად 650 ადამიანი დასაქმდა. ამავე პერიოდში საქართველოში განხორციელდა არაერთი რეკლამის თუ მუსიკალური ვიდეორგოლის გადაღებები, რაც ასევე ხელს უწყობს ქვეყნის, როგორც აღმოსავლეთ ევროპის საუკეთესო გადასაღები ლოკაციის პოპულარიზაციას. "აწარმოე საქართველოში" პროგრამის ფარგლებში მხარდაჭერილი ბენეფიციარების რიცხვს კიდევ ერთი ბენეფიციარი კომპანია, შპს "ავაზა" შეემატა, რომელიც პლასტმასის ნარჩენების, ჩამონაჭრებისა და ჯართის გადამუშავებას შეძლებს. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, საქართველოსა და ევროკავშირს შორის გაფორმებული ასოცირების ხელშეკრულების (AA) თანახმად, საქართველომ აიღო ვალდებულება გარემოს დაცვის კუთხით ითანამშრომლოს შესაბამის ევროსტრუქტურებთან, რომლის შესრულებაშიც მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს მყარი ნარჩენების გადამუშავებას. მათივე ცნობით, სწორედ, ხსენებული პროექტის საშუალებით ქ. ბათუმში, წერეთლის ქუჩა #4-ში გაიხსნება პლასტმასის ნარჩენების, ჩამონაჭრების და ჯართის წინასწარი დამუშავების საწარმო, რომელიც თავდაპირველ ეტაპზე 10 ადამიანის დასაქმებას შეძლებს. საწარმო 2018 წლის იანვარში გაიხსნება. შპს „ავაზა" პროგრამის „აწარმოე საქართველოში" ფარგლებში ფინანსური მხარდაჭერით სარგებლობს, რაც იმას ნიშნავს, რომ პირველი 2 წლის განმავლობაში პროცენტის თანადაფინანსებას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ „აწარმოე საქართველოში" განახორციელებს. პროექტის ინვესტიციის ჯამური მოცულობა 396 000 ლარს შეადგენს.

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს პროგრამის „აწარმოე საქართველოში" ფარგლებში 248 საწარმოა მხარდაჭერილი, რომელთა რიცხვს კიდევ ერთი ბენეფიციარი კომპანია, შპს „ანთ გრუპ" დაემატება. ახალი საწარმო მშენებლობის სასახურავე მასალების, სამშენებლო აქსესუარების და თაბაშირ-მუყაოს ფილების წარმოებას გეგმავს. მაღალი სტანდარტების შესაბამისი ახალი საწარმო მომხმარებელს მაღალხარისხიან სამშენებლო მასალებს შესთავაზებს, რომელიც მნიშვნელოვან კონკურენციას გაუწევს იმპორტირებულ პროდუქციას. საწარმო ამოქმედების პირველ ეტაპზე 20 ადამიანს დაასაქმებს. შპს „ანთ გრუპ", რომელიც 2017 წლის ივლისში გაიხსნება, პროგრამის „აწარმოე საქართველოში" ფარგლებში ფინანსური მხარდაჭერით სარგებლობს, რაც იმას ნიშნავს, რომ პირველი 2 წლის განმავლობაში პროცენტის თანადაფინანსებას საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ „აწარმოე საქართველოში" განახორციელებს. სააგენტოს დახმარებით განხორციელებული პროექტის ინვესტიციის ჯამური მოცულობა 1 288 000 ლარს შეადგენს. 