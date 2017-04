მღვდელმსახურის წოდების მისაღებად მოქალაქეები რიგში დგანან

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => girchi [1] => religia [2] => mghvdelmsakhureba [3] => nika-oboladze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 125374 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => girchi [1] => religia [2] => mghvdelmsakhureba [3] => nika-oboladze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 125374 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1310 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => girchi [1] => religia [2] => mghvdelmsakhureba [3] => nika-oboladze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => girchi [1] => religia [2] => mghvdelmsakhureba [3] => nika-oboladze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (125374) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1310,15135,15136,11950) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 125436 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-25 22:27:07 [post_date_gmt] => 2017-04-25 18:27:07 [post_content] => „მეგონა რომ ხუმრობა იყო - მაგრამ, ასეთი თემებით ხუმრობაც კი არა მგონია ჯანსაღი იყოს“ - ასე გამოეხმაურა დეკანოზი ალექსანდრე გალდავა „გირჩის“ მიერ შექმნილ რელიგიურ ორგანიზაციას. მისი თქმით, ყველამ ვინც ამ ორგანიზაციაში გაწევრიანდა, მართლმადიდებლობაზე უარი თქვა. „ყველა ადამიანი ვინც მივიდა ამ ფსევდო ეკლესიაში, გაწევრიანდა და რაღაც თანამდებობები მიიღო (მე მათ მღვდელმსახურს ვერ ვუწოდებ) მათ თავისი თავი ეკლესიის გარეთ დააყენეს. ისინი აღარ არიან მართლმადიდებლები. ვინც მიდის ამ ეკლესიაში ისინი უარს ამბობენ მართმადიდებლურ რელიგიაზე“, - განაცხადა დეკანოზმა გადაცემა „რეაქციაში“. მისთვის გამართლება არ აქვს, არც ამ ორგანიზაციის შექმნის მთავარ მიზანს და არც მისი წევრების მოტივებს. დეკანოზი მიიჩნევს, რომ ჯარის გაუქმების მოთხოვნით ორგანიზაციაში გაწევრიანება ახალგაზრდებისთვის დიდი საცდურია. „ჯარის კი არა, წამებისა და სიკვდილის გამო არ უნდა თქვას მართლმადიდებელმა რელიგიაზე უარი. ჩვენი საეკლესიო პრაქტიკა ასე გვასწალის. მათ არ იციან რომ ნათლობის დროს თქვეს „ერთი წმინდა კათოლიკე, სამოციქულო ეკლესია“ - ამას ვაღიარებთ. ეს არის მართლმადიდებლობის მრწამსი. ამ ახალგზარდებმა შეიძლება არ იცოდნენ, იმიტომ რომ განათლებას არ ვაძლევთ და ჩვენი ბრალია ეს და სახელმწიფოსი. თუ ლიდერებმაც არ იციან ეს უკვე პრობლემაა, თუ იციან და მაინც აკეთებენ ეს კიდევ უფრო უარესი პრობლემაა“, - განაცხადა დეკანოზმა ალექსანდრე გალდავამ. მანვე აღნიშნა, რომ ამ ორგანიზაციას რელიგიის არც ერთ აღმსარებლობასთან საერთო არაფერი აქვს. „რა ბიბლიურ თავისუფლებაზე საუბრობენ, მოციქულების სახელებიც კი არ ეცოდინებათ. ეს არის ლიდერების დიდი დანაშაული, ხოლო იმ ახალგაზრდებისთვის დიდი საცდური. ამ ახალგაზრდებს რომ უთხრათ - ისედაც არ მიდიხართ ჯარში, დარჩებოდით თუ არა ამ ბიბლიურ თავისუფლებაში? თუ ისინი შეგნებულად დარჩებიან და გაუგონარ რელიგიას აირჩევენ, რომელშიც აჯაფსანდალია ბაპტიზმის, პროტესტანტიზმის და განსხვავებული მცნებებია, ეს სხვა რაღაცაა“,- განაცხადა დეკანოზმა. ამის საპასუხოდ „რეაქციის“ დარბაზში მყოფმა ახალგაზრდებმა, რომლებიც ორგანიზაციაში არიან გაწევრიანებულები განაცხადეს, რომ მათ ამ რელიგიურ ორგანიზაციაში გაწევრიანებისას აღმსარებლობა არ შეუცვლიათ. „ისევ იმის მწამს, რისიც მწამდა. ამასთან მე არ მიმაჩნია სწორად, რომ სხვამ მითხრას - შენ არ ხარ მართლმადიდებელი. ამ ორგანიზაციაში გავწევრიანდი იმიტომ, რომ მსურს ჯარიდან თავის არიდება, ასევე მომწონს ის თავისუფლება, რომელიც ამ ორგანიზაციაში. საქართველოში არის ბევრი შეზღუდვა და საჭიროა მეტი თავისუფლება - ქადაგება თავისუფლებაზე. ყველაფერს ვაკეთებ, რომ აღნიშნული იდეოლოგია გავრცელდეს“, - განაცხადა ახალგაზრდამ, რომელსაც ორგანიზაციაში გაწევრიანებით მღვდელმსახურის სტატუსი მიენიჭა. სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, წვევამდელს სამხედრო სამსახურში გაწვევა გადაუვადდება თუ ის არის მღვდელმსახური ან სასულიერო სასწავლებელში სწავლობს - სწორედ ამ მთავარი მოტივით შეიქმნა ორგანიზაცია. „გირჩის“ რელიგიურ ორგანიზაციას უკვე 100-ზე მეტი მღვდელმსახური ჰყავს. რელიგიური ორგანიზაცია ”საქართველოს ქრისტიანული, ევანგელისტური, პროტესტანტული ეკლესია – ბიბლიური თავისუფლება” 2017 წლის მარტში დარეგისტრირდა და როგორც ორგანიზაციაში აცხადებენ, მღვდელმსახურის წოდების მისაღებად მოქალაქეები რიგს ამ დრომდე უცდიან. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => „ვინც გირჩის ორგანიზაციაში გაწევრიანდა, მართლმადიდებლები აღარ არიან“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => vinc-girchis-organizaciashi-gawevrianda-martlmadideblebi-aghar-arian [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-25 22:27:07 [post_modified_gmt] => 2017-04-25 18:27:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=125436 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 124370 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-21 16:24:58 [post_date_gmt] => 2017-04-21 12:24:58 [post_content] => რუსეთის უზენაესმა სასამართლომ „იეჰოვას მოწმეები“ ექსტრემისტულ ორგანიზაციად გამოაცხადა და ქვეყნის ტერიტორიაზე მათი საქმიანობა აკრძალა, ინფორმაციას „რია ნოვოსტი“ ავრცელებს. „რუსეთის ფედერაციის უზენაესმა სასამართლომ დააკმაყოფილა იუსტიციის სამინისტროს სარჩელი, „იეჰოვას მოწმეები“ აღიარებულ იქნას როგორც ექსტრემისტული ორგანიზაცია, დაიხუროს და აეკრძალოს საქმიანობა რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე,“ - განაცხადა მოსამართლე იური ივანენკომ. ორგანიზაციას შეუძლია გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივროს. რუსეთის იუსტიციის სამინისტროში აცხადებენ, რომ „ეიჰოვას მოწმეები“ არღვევს ანტიექსტრემისტულ კანონს. „შევისწავლეთ ორგანიზაციის მიერ გამოცემული ბროშურები და სპეციალისტები მივიდნენ დასკვნამდე, რომ ეს გამოცემები ჯანმრთელობისთვის საშიშ ინფორმაციას შეიცავს და საფრთხეს წარმოადგენს,“ - განაცხადა სამინისტროს წარმომადგენელმა სვეტლანა ბორისოვამ. მან, ასევე, გაიხსენა შემთხვევა, როდესაც ავადმყოფ ბავშვს არ გადაუსხეს სისხლი, რადგან პროცედურა მისი მშობლების რელიგიურ შეხედულებას ეწინააღმდეგებოდა. [post_title] => "იეჰოვას მოწმეებს" რუსეთში საქმიანობა აეკრძალა და ექსტრემისტულ ორგანიზაციად გამოცხადდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => iehovas-mowmeebs-rusetshi-saqmianoba-aekrdzala-da-eqstremistul-organizaciad-gamockhadda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-21 16:24:58 [post_modified_gmt] => 2017-04-21 12:24:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=124370 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 122343 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-12 23:22:41 [post_date_gmt] => 2017-04-12 19:22:41 [post_content] => "ახალი პოლიტიკური ცენტრი - გირჩის" ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძე, დღეს მსახიობების ხელფასებთან დაკავშირებით, სოციალურ ქსელში აგორებულ თემას ეხმაურება. ზურაბ ჯაფარიძე წერს, რომ მსახიობების მიერ ხელფასების გაზრდის მოთხოვნა, გაჭირვებული ხალხისთვის ფულის წართმევის მოთხოვნას ნიშნავს. "გირჩის" ლიდერი აღნიშნავს, რომ მსახიობი გარემოვაჭრეზე ან დალაქზე უფრო მაღლა არ დგას და მსახიობების სუბსიდირება მავნებლობაა. მისი აზრით კულტურის სამინისტრო საერთოდ გასაუქმებელია - იგივე მოსაზრება აქვს მას ფეხბურთელსა და სპორტის სამინისტროზე, ასევე სხვებზეც... "სურათი რომ უფრო თვალსაჩინო იყოს, რა ხდება: მსახიობები სინამდვილეში ითხოვენ, რომ სახელმწიფომ ამ ქვეყნის გაჭირვებულ მოსახლეობას (მათ შორის თქვენც) წაგართვათ ფული (გადასახადების სახით) და მისცეს მათ რატომ? იმიტომ რომ ისინი ვერ ახერხებენ გაყიდონ საკუთარი მომსახურება (იქნება ეს თეატრალური, კინო თუ სასერიალო როლები) და მიიღონ იმ მოცულობის შემოსავალი რომელიც სურთ ისინი თვლიან რომ მათი პროფესია რატომღაც განსაკუთრებულია და უფრო დაფასებული უნდა იყვნენ ვიდრე სტომატოლოგები, მაღაროელები ან მეეზოვეები (ჩვეულებრივი საბჭოთა ბოდვა) თუ ისინი ვერ ახერხებენ საკუთარი მომსახურების გაყიდვით შემოსავლის მიღებას, ეს ნიშნავს მხოლოდ ერთს - ამ ქვეყნის გაჭირვებულ მოსახლეობას აქვს სხვა პრიორიტეტები და მას ურჩევნია ისედაც მცირე შემოსავალი დახარჯოს საკვებზე, სამოსზე, შვილების განათლებაზე და სხვა, ნაცვლად თეატრის ან კინოს ბილეთების "კულტურის სამინისტრო თუ არ გვექნება დავკარგავთ კულტურას/თეატრს/ქართველობას და ა.შ.’ - ეს არის უტვინოებზე გათვლილი მესიჯი; ’აბა საფრანგეთში რომ ასეა’ - ეს კიდევ უფრო უტვინოებზეა გათვლილი მესიჯი",- წერს "გირჩის" ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძე. კულტურის სამინისტროს გადაწყვეტილებით, ქართული თეატრების დაფინანსება მნიშვნელოვნად შემცირდა. შესაბამისად, დაიკლო მსახიობების ხელფასებმაც. ამ ფაქტს რამდენიმე ცნობილი მსახიობი კრიტიკული განცხადებით გამოეხმაურა და ხელფასების დაბრუნება მოითხოვა. თუ ისინი შეგნებულად დარჩებიან და გაუგონარ რელიგიას აირჩევენ, რომელშიც აჯაფსანდალია ბაპტიზმის, პროტესტანტიზმის და განსხვავებული მცნებებია, ეს სხვა რაღაცაა“,- განაცხადა დეკანოზმა. ამის საპასუხოდ „რეაქციის“ დარბაზში მყოფმა ახალგაზრდებმა, რომლებიც ორგანიზაციაში არიან გაწევრიანებულები განაცხადეს, რომ მათ ამ რელიგიურ ორგანიზაციაში გაწევრიანებისას აღმსარებლობა არ შეუცვლიათ. „ისევ იმის მწამს, რისიც მწამდა. ამასთან მე არ მიმაჩნია სწორად, რომ სხვამ მითხრას - შენ არ ხარ მართლმადიდებელი. ამ ორგანიზაციაში გავწევრიანდი იმიტომ, რომ მსურს ჯარიდან თავის არიდება, ასევე მომწონს ის თავისუფლება, რომელიც ამ ორგანიზაციაში. საქართველოში არის ბევრი შეზღუდვა და საჭიროა მეტი თავისუფლება - ქადაგება თავისუფლებაზე. ყველაფერს ვაკეთებ, რომ აღნიშნული იდეოლოგია გავრცელდეს“, - განაცხადა ახალგაზრდამ, რომელსაც ორგანიზაციაში გაწევრიანებით მღვდელმსახურის სტატუსი მიენიჭა. სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, წვევამდელს სამხედრო სამსახურში გაწვევა გადაუვადდება თუ ის არის მღვდელმსახური ან სასულიერო სასწავლებელში სწავლობს - სწორედ ამ მთავარი მოტივით შეიქმნა ორგანიზაცია. „გირჩის“ რელიგიურ ორგანიზაციას უკვე 100-ზე მეტი მღვდელმსახური ჰყავს. რელიგიური ორგანიზაცია ”საქართველოს ქრისტიანული, ევანგელისტური, პროტესტანტული ეკლესია – ბიბლიური თავისუფლება” 2017 წლის მარტში დარეგისტრირდა და როგორც ორგანიზაციაში აცხადებენ, მღვდელმსახურის წოდების მისაღებად მოქალაქეები რიგს ამ დრომდე უცდიან. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => „ვინც გირჩის ორგანიზაციაში გაწევრიანდა, მართლმადიდებლები აღარ არიან“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => vinc-girchis-organizaciashi-gawevrianda-martlmadideblebi-aghar-arian [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-25 22:27:07 [post_modified_gmt] => 2017-04-25 18:27:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=125436 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 20 [max_num_pages] => 7 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 017b84dae3bf41835949586370f1827f [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )