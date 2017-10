WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => stumrad-eqimtan [1] => mikhael-lence ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 177603 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => stumrad-eqimtan [1] => mikhael-lence ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 177603 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 10720 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => stumrad-eqimtan [1] => mikhael-lence ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => stumrad-eqimtan [1] => mikhael-lence ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (177603) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15072,10720) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 177319 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-19 13:16:24 [post_date_gmt] => 2017-10-19 09:16:24 [post_content] => ბავშვთა ნეონატოლოგი ნინო სოლომონია გადაცემაში „სტუმრად ექიმთან“ ცოტა ხნის წინ სოციალური ქსელით გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ იაშვილის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს ნეონატოლოგიური დეპარტამენტის ექიმებმა 600-გრამიანი ბავშვი გადაარჩინეს. ამ პოსტს საზოგადოების მხრიდან უამრავი სამადლობელი წერილი მოჰყვა. მალევე გაირკვა, რომ ამავე დეპარტამენტის ექიმებმა 24 კვირის ვადაზე დაბადებული გოგონაც გადაარჩინეს, რომელიც 750 გრამს იწონიდა. რადიო „ფორტუნა“ ესაუბრა გოგონას დედას, რომელმაც აღნიშნა, რომ ექიმების თავდაუზოგავი შრომის შედეგად დღეს პატარა თავს კარგად გრძნობს. გადაცემამ „სტუმრად ექიმთან” ამჯერად ამ ისტორიებისს მთავარ გმირს უმასპინძლა. იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს ახალშობილთა და ჩვილ ბავშვთა კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ნინო სოლომონიამ ამ ისტორიების გახსენებისას ემოციები ვერ შეიკავა. ექიმი დეტალურად მოჰყვა, როგორ იბრძოდა ის საკუთარ გუნდთან ერთად პატარების გადასარჩენად. ასევე გადაცემაში ნინო სოლომონიამ ნაადრევი მშობიარობის მიზეზებზე, დღენაკლული ბავშვების მოვლის თავისებურებებსა და ძუძუთი კვების უპირატესობებზე ისაუბრა და ახალგაზრდა დედებს საინტერესო რეკომენდაციები მისცა. ქალბატონო ნინო, რა ძირთადი ფაქტორები იწვევს ნაადრევ მშობიარობას? ნაადრევი მშობიარობა და მისი შედეგი, დღენაკლული ახალშობილი, დღევანდელ მსოფლიოში ძალიან რთული ტიპის პატარაა, რომლის გამოზრდაც ბევრ სირთულესთან არის დაკავშირებული. ნაადრევი მშობიარობის მხოლოდ ერთი მიზეზი არ არსებობს და არც ის ვიცით, როგორ ავიცილოთ თავიდან. არის ფაქტორთა ერთობლიობა, მაგალითად, რისკ ჯგუფში შედიან: ძალიან ახალგაზრდა დედები, ან 35 წელს ზემოთ დედები, მრავალნაყოფიანი ორსულობა, დაბალი სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობა, როდესაც დედები ვერ ახერხებენ ანტენატალურ მეთვალყურეობას, მაღალი წნევა არა მხოლოდ ორსულობის პერიოდში, არამედ მანამდეც, ქრონიკული დაავადებები და ინფექციები, რომლებიც შეიძლება სრულიად არ იყოს ხილული. ზოგჯერ, გარკვეული მდგომარეობების დროს ხელოვნურად უწევთ ორსულობის შეწყვეტა და ჩნდება დღენაკლული ახალშობილი. დღენაკლულობაა ყველაფერი, რაც არის 37 კვირამდე. ახალშობილი, რომელიც 32 კვირამდე იბადება, არის ძალზედ დღენაკლული ახალშობილი, ხოლო მაშინ, როდესაც პატარა 28 კვირის ქვემოთ იბადება, ესტრემალურ დღენაკლულობასთან გვაქვს საქმე. რა თქმა უნდა სხვადასხვა ვადაზე დაბადებული ახალშობილები სხვადასხვა გამოწვევების წინაშე დგანან, აქ საუბარია სიმწიფის ხარისხზეც, რამდენად ახლოს არის ის სიმწიფესთან და რამდენად შეძლებს იმ გარემოში გადარჩენას, რასაც ჩვენ ხელოვნურად ვუქმნით. https://www.youtube.com/watch?v=quQF9aNPFtU რა პარამეტრებს უნდა აკმაყოფილებდეს ახალშობილი, რომ ის სახლში გაიწეროს? თუნდაც 36 კვირის ახალშობილი, რომელიც შეიძლება 2 400 გრამს იწონიდეს, არის დღენაკლული ბავშვი, მაგრამ შეიძლება სრულიად აკმაყოფილებდეს ყველა კრიტერიუმს და გაიწეროს სახლში. პირველ რიგში, პატარას არ უნდა ჰქონდეს არანაირი რისკ ფაქტორი. არის შემთხვევები, როდესაც დედას დიაბეტი აქვს, ამ დროს ბავშვი ნორმალური წონის არის, შეუძლია შეინარჩუნოს სხეულის ტემპერატურა, შეუძლია იკვებოს ძუძუთი, არ აქვს სუნთქვის უკმარისობის ნიშნები და ა.შ. თუმცა, მას მაინც სჭირდება გარკვეული მონიტორინგი, მაგალითად გაკონტროლდეს გლუკოზის მაჩვენებელი. 35-36 კვირის გესტაციის ვადაზე დაბადებული ბავშვები, რომლებიც მოგვიანებითი პერიოდის დღენაკლულ ახალშობილებად მიიჩნევიან და თითქოს მზად არიან საშვილოსნოს გარეთ ადეკვატური ზრდა-განვითარება შეძლონ, ეს ბავშვები მაინც მიეკუთვნებიან გარკვეულ რიკსის ჯგუფს და აქვთ წონასთან, სიყვითლესთან, წოვა-ყლაპვის კოორდინაციისთან, თერმოლაბილურობასთან დაკავშირებული პრობლემები და აპნოეს ეპიზოდები. ეს მაჩვენებლები მათთან უფრო მაღალია, ვიდრე დროულ ახალშობილებთან. ყველა ასეთ პატარასთან უნდა მოხდეს ამ ფაქტორების გათვალისწინება და პედიატრთან ვიზიტი რაც შეიძლება მალე. აშშ-ში ძალიან კარგი პრაქტიკა აქვთ, გაწერისას ყოველთვის იცის იმ ექიმმა რომელიც წერს, ვინ იქნება ბავშვის პედიატრი და როდის ნახავს მას. ყოფილა ჩვენთან შემთხვევები, როდესაც სამშობიაროდან გაწერისას, პირველივე კვირის ბოლოს ბავშვები ჩვენთან შემოსულან, და პირველი ჩივილი არის ის, რომ ბავშვი ვერ ინარჩუნებს ტემპერატურას, მივარდნილია, ვერ წოვს და ა.შ. და მიზეზი სწორედ დღენაკლულობაა. ეს ბავშვები მალე ეწერებიან ბინაზე ახალშობილთა ინტენსიური თერაპიის დეპარტამენტიდან, რადგან მათ საბედნიეროდ აგრესიული ჩარევა არ სჭირდებათ. რა უპირატესობა აქვს ძუძუთი კვებას როგორც დღენაკლული ახალშობილების, ისე დროულ ვადაზე დაბადებულ ბავშვებში? მიუხედავად იმისა, რომ არაერთ ნეონატოლოგსა და პედიატრს უსაუბრია ამ თემაზე, მე მგონია, რომ რამდენჯერაც მოგვეცემა საშუალება, იმდენჯერ უნდა ვისაუბროთ ამ თემაზე, რომ გაიზარდოს იმ დედების რაოდენობა, რომლებიც პატარებს ძუძუთი კვებავენ. ხშირია შემთხვევა, როდესაც გადმოყავთ სამშობიარო სახლიდან ჩემს დეპარტამენტში ახალშობილი და დედა, რომელიც მოდის ჩვენთან, ამბობს რომ რძე აღარ აქვს ან უთხრეს, რომ რძე გაეშრო. უამრავი სამეცნიერო მტკიცებულებებზე დამყარებული ინფორმაცია არსებობს იმის შესახებ, რომ ძუძუთი გაზრდილ ბავშვებში გაცილებით ნაკლებია ავადობის მაჩვენებლი, ალერგიის მაჩვენებელი, მაღალია ინტელქტუალური კოეფიციენტი, განსაკუთრებით დღენაკლულ ახალშობილებში ნაკლებია ნაწლავის ანთებითი გართულებები. https://www.youtube.com/watch?v=0iXaHZz-Mnc წვეთ-წვეთობით, მილილიტრობით ვაძლევთ ახალშობილს ამ უნიკალურ საკვებს. თუკი აქვს დედას საშუალება, საოცარი საკვებით გაზარდოს შთამომავლობა, ამაზე უარის თქმა დანაშაულია. არის ძალიან მცირე ჩამონათვალი იმ მდგომარეობებისა, როდესაც დედას არ შეუძლია პატარას რძე მისცეს. ზოგიერთი დაავადება უკუჩვენებაა ამ დროს, ასევე ზოგიერთი მედიკამენტი გადადის რძეში და რისკია ხოლმე ამ დროს ძუძუთი კვება. შევხედოთ სხვა კუთხითაც - არ სჭირდება ყიდვა, გათბობა, გამზადება, მაღაზიაში წასვლა. ეს არის საუკეთესო შემადგენლობის მზა საკვები. უცხოეთში გაცილებით მაღალია იმ დედების პროცენტული მაჩვენებელი, რომლებიც პატარებს ძუძუთი კვებავენ. საქართველოში ძალიან პოპულარულია ფრაზა სამ თვემდე ვაჭამე რძე, არ ვიცი საიდან მოვიდა ეს ლეგენდა. მანამდე, სანამ ჭამს ბავშვი, წლის განმავლობაში, ამაზე კარგს ის არაფერს არ მიიღებს. 6 თვემდე, ექსკლუზიურად მხოლოდ ძუძუთი კვებაზეც შეიძლება იყოს ბავშვი და ეს დაიცავს დედა–შვილს ბევრი პრობლემისგან. მე არ ვამბობ, რომ ხელოვნური ნარევი ცუდია, ის საოცარი რამ არის, რადგან შევძელით უამრავი ახალშობილი გამოგვეზარდა, მაგრამ არაფერი არ უახლოვდება დედის რძეს. თქვენს დეპარტამენტში მხოლოდ დღენაკლული ბავშვები არ ხვდებიან, რა გართულებებითა და ჩივილებით მოჰყვათ თქვენთან პატარები? ჩვენს დეპარტამენტში თავს იყრიან როგორც დედაქალაქის, ისე ქვეყნის მასშტაბით მძიმე ახალშობილები და აქ არ იგულისხმება მხოლოდ დღენაკლული ბავშვები. ჩვენთან ხვდებიან პატარები თანდაყოლი და შეძენილი პათოლოგიებით. მინდა ავღნიშნო, 2015 წელს ჩვენს კლინიკაში ძალიან კარგი კარდიოქირურგიული განყოფილება გაიხსნა. ხვდებიან ბავშვები, რომელებსაც აქვთ განუვითარებელი საყლაპავის მილი, რომელიც არ უერთდება კუჭს, ბავშვები, რომელბსაც არ აქვთ განვითარებული დიაფრაგმა, ანუ მათი გულმკერდი და მუცლის ღრუ არ არის ერთმანეთისგან გამოყოფილი, ბავშვები რომლებსაც თავის ტვინის განვითარების მანკები აქვთ, ბავშვები მრავლობითი სტიგმებით, ბავშვები გენეტიკური პათოლოგიებით - ყველა ეს პატარა თავს იყრის ჩვენს დეპარტამენტში. სანამ თქვენთან მოვიდოდი, შემოიყვანეს პატარა თანდაყოლი ნაწლავური ანომალიით და დაინიშნა ოპერაცია, ის 24 საათისაც არ არის. ერთი წუთით რომ დაფიქრდეთ, ეს პატარა, უსუსრი ორგანიზმი რა ძლიერია და რამდენს უძლებს, ეს წარმოუდგენელია. ყველაზე დიდი ბედნიერება ის არის, როდესაც მრავალკვირიანი, ზოგჯერ მრავალთვიანი მკურნალობის შემდეგ ჯანმრთელად ეწერება და ერთი, ან ორი წლის შემდეგ ის თავად შემოდის განყოფილებაში, ვერ აგიხნით ეს რა გრძნობაა. თუ რამე გვაძლევს იმის ძალას, რომ მეორე დღეს ეს რთული საქმე გავაგრძელოთ, სწორედ ეს არის. ჩვენ გვაქვს შეხება იმ მდგომარეობებთან, რომელთა მორჩენაც სამწუხაროდ არ შეგვიძლია და ვხვდებით იმ პატარებს, რომლებსაც ვერ ვეხმარებით. მე თუ რამე მახსოვს, მახსოვს ყველა ჩემი პაციენტი, ვისაც ვერ დავეხმარე, იყო ძალიან მძიმე გართულება, სიცოცხლესთან შეუთავსებელი მანკები და ა.შ. ეს დიდი ტრაგედიაა და ამ პაციენტებთან ერთად ჩემი ნაწილიც ქრება და მიყვება. ამის შემდეგ, რომ ისევ ადგე და გააგრძელო შენი საქმე, ისევ იბრძოლო, დაამარცხო დაავადება და გაიმარჯვო, სწორედ ეს პატარები გვაძლებინებენ, რომლებიც ერთ შვენიერ დღეს შემოაბიჯებენ. წარმოიდგინეთ, ბავშვი, რომელმაც რამდენიმე ოპერაცია გაიკეთა, ყველგან უდგას ზონდები, მილები, კათეტერები და ის ამას არა თუ უძლებს, არამედ მოდის სრულიად გამოჯანმრთელებული, ამაზე დიდი ბედნიერება არ არსებობს და ამისთვის ბევრი რამე ღირს ცხოვრებაში. იაშვილის კლინიკას აქვს იმის ფუფუნება, რომ გვყავს ძალიან ბევრი კარგი სპეციალისტი ერთ ჭერქვეშ თავმოყრილი. ჩვენ ერთადერთი კლინიკა ვართ, რომელიც ყველა სირთულის პაციენტს იღებს, რა თქმა უნდა ყოველთვის არ ვართ გამარჯვებულები და მსოფლიოში ვერც ერთი ქვეყანა ვერ დაიკვხნის, რომ მხოლოდ საუკეთესო შედეგები აქვს. მე ნამდვილად შემიძლია გითხრათ, რომ უამრავი პატარა გადაგვირჩენია იმ ექიმების, მედდების დახმარებით, რომლებიც ერთ გუნდში ვართ. მხოლოდ გუნდური მუშაობით ვიღებთ იმ შედეგს, რასაც ვიღებთ. ოთხი წელი ხდება, რაც ამ ქვეყანაში დავბრუნდი და მაქვს ფუფუნება ვმართო ასეთი სირთულის ბავშვები მხოლოდ ამ ადამიანების დახმარებით. ბევრი სასწაულებრივი ისტორია უკავშირდება თქვენს დეპარტამენტს... ვერ ვიტყვი, რომ ერთადერთი ცენტრი ვართ, სადაც 750 გრამიანი ბავშვი გადავარჩინეთ. რამდენიმე წლის წინ ეს საქართველოში წარმოუდგენელი იყო, რაც უფრო წინ წავიდა დარგი და რაც უფრო მეტი ცოდნა დაგროვდა ამ კუთხით, ეს შედეგებშიც აისახა. საზოგადოებამ გაიგო 600 გრამიანი პატარას ამბავი. მის დედიკოს მძიმე პრეეკლამსია ჰქონდა და 30 კვირაზე შეწყვიტეს ორსულობა, ნაყოფი კი წარმოუდგენლად მცირე ზომის იყო, უკიდურესად იყო ჩამორჩენილი ზრდა განვითარებაში. შედარებით განვითარებული იყო ტვინი და ფილტვი. ეს ფაქტი ჩვენთვის იმიტომ იყო ემოციური, რომ არ იცით რა სირთულეები გადავიტანეთ ყველამ ერთად და პირველ რიგში პატარამ, რომ მას თუნდაც საკვების მიღება შეძლებოდა. ინტრავენურ კვებაზე იყო ხაგრძლივად და როდესაც ის დღე დადგა, როდესაც ორ კილოგრამს გადააჭარბა და მზად იყო, რომ სახლში წასულიყო... ეს საოცარი დღე იყო... ძალიან გმირულად იტანდა მისი დედიკოც ჩვენგან ყველანაირ ინფორმაციას. როდესაც ის ისევ ვნახე, ვერ აგიწერთ ამ შეგრძნებას. იყო კიდევ ერთი, 750 გრამიანი ახალშობილი. მას დედიკო დიდი ხანი ელოდებოდა, ეს მოლოდინი ნაადრევი მშობიარობით დასრულდა და ეს მისთვის ძალიან დიდი სტრესი და ტკივილი იყო. ყველა ბავშვს ზოგჯერ ერთნაირად უკეთებ ყველაფერს, ზოგიერთი მათგანი სრულად გამოჯანმრთელდება, ზოგიერთი კი არა... რა რეკომენდაციებს მისცემდით ჩვილების მშობლებს? მნიშვნელოვანია ის, რომ ბავშვს ჩატარებული ჰქონდეს ყველა ის აუცილებელი კვლვევა, რაც წინასწარ ადგენს ამა თუ იმ პრობლემას. ის ახალშობილები, რომლებიც ახალშობილთა ინტენსიური თერაპიის დეპარტამენტიდან ეწერებიან და არ აქვთ ჩატარებული სმენის სკრინგი, აუცილებლად უნდა ჩაატარონ, რადგან შემდგომი ნორმალური ფსიქომოტორული განვითარებისთვის და მეტყველების განვითარებისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ბავშვები, რომლებიც დღენაკლულები არიან, დღენაკლულთა რეტინოპათიის რისკის წინაშე არიან, ანუ მათი მხედველობა დიდი რისკის ქვეშ დგას, მათ სჭირდებათ მეთვალყურეობა. ბავშვები, რომელებიც გადიან ბინაზე, ჩემი რეკომენდაციაა, კვებოს ის ბუნებრივად დედამ, თუმცა თუ ის ვერ ახერხებს ამას, ხელოვნური ნარევი სპეციალისტმა შეურჩიოს. როდესაც ახალშობილია ოჯახში, არაფრით არ შეიძლება, რომ იქ ვინმე ეწეოდეს, ეს განსაკუთრებით მავნებელია ახალშობილისთვის. აივანზე თუ მოწევთ, არაფერს არ ცვლის ეს, რადგან სამოსი გაჟღენთილი გაქვთ თამბაქოს სუნით. თუკი პატარს გაზები აქვს, ნუ აწვალებთ მის უკანა ტანს თერმომეტრებით, გაზგამყვანი მილებით... უნდა იცოდეთ, სწორად როგორ დაიჭიროთ ბოთლი, ბავშვი, რა ტემპერატურაში უნდა გაიყვანოთ ბავშვი ჰაერზე, აუცილებელი რეკომენდაციაა D ვიტამის მოხმარება. ჩემი თხოვნა იქნება, მეზობლის, ნათეასავის რჩევით ნუ მისცემთ ბავშვს მედიკამენტს, ან საკვებს, გაიარეთ კონსულტაცია პედიატრთან. [post_title] => 600–გრამიანი გადარჩენილი ბავშვი და ისტორიები, რომელთა გახსენებისას ექიმმა ემოციები ვერ შეიკავა საკმაოდ აქტუალურია მთელს მსოფლიოში სარძევე ჯირკვლევის პათოლოგიები და ამ დროს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია ექოსკოპიური კვლვევა. ეს არის არაინვაზიური, მარტივად შესასრულებელი კვლევა და ვიღებთ დიდ ინფორმაციას. ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა დიდ როლს ასრულებს კეროვანი წარმონაქმნების დიფერენციაციის დროს. ეს არის ერთ-ერთი სკრინინგული კვლევა და როდესაც დაისმევა ესა თუ ის დიაგნოზი, საჭირო ხდება მამოგრაფიული კვლევა და ა.შ. ანუ, ხდება სწორი მიმართულების მიცემა. რაც შეეხება სარძევე ჯირკვლის პათოლოგიებს, კვანძოვანი წარმონაქმნები საკმაოდ ახალგაზრდა ასაკიდანვე შეიძლება შეგხვდეს და ექოსკოპიური კვლევისას წარმონაქმნის კონტურის, ფორმის, სტრუქტურის, სისხლით მომარაგების სწორად ამოცნობისას ხდება პაციენტის გადამისამართება შესაბამის სპეციალისტთან. სარძევე ჯირკვლების პათოლოგიების დროს გასათვალისწინებელია პაციენტის რისკ ჯგუფი, როდესაც მას გენეტიკაში აქვს ონკოლოგიური პათოლოგია, ასეთ დროს აუცილებელია პაციენტმა მინიმუმ წელიწადში ერთხელ ულტრაბგერითი კვლევა ჩაიტაროს. გასათვალისწინებელია ასაკიც, 40 წლი ზემოთ დაავადების რისკი იმატებს და მომართვიანობა უფრო აქტიური უნდა გახდეს. https://www.youtube.com/watch?v=0g91QgO-xeo საკმარისია თუ არა ექოსკოპია სარძევე ჯირკვლის ავთვისებიანი წარმონაქმნის გამოსავლენად? საკმაოდ ინფორმატიულია ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა, თუმცა, როდესაც ექოსკოპიურად ჩნდება ეჭვი ავთვისებიან პათოლოგიებზე, ამის შემდეგ დამატებით შესაძლოა მოხდეს კონკრეტული წარმონაქნის ბიოფსიური მასალის აღება ულტრაბგერითი კონტროლის ქვეშ, რაც 100%-იან დიაგნოსტირებას იძლევა. გადავიდეთ ფარისებრი ჯირკვალზე, რამდენად მაღალი დიაგნოსტიკური ღირებულება აქვს ფარისებრი ჯირკვლის ექოსკოპიურ კვლევას? სამწუხაროდ, საკმაოდ არის მომატებული იმ პაციენტების რაოდენობა, ვისაც ფარისებრი ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე უკვე დაუდგინდათ. საკმაოდ დიდ როლს ამ დაავადებების გამოვლენაში ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა ასრულებს. ამ დროს ხდება ეჭვის მიტანა ავთვისებიან პროცესებზე, შემდეგ ბიოფსიური კვლევა ინიშნება და დიაგნოზის გამოვლენის შემდეგ პაციენტი მიმართავს ქირურგს. ოპერაციის შემდეგ პაციენტები მუდმივად არიან ულტრაბგერითი დაკვირვების ქვეშ. ეს ერთ-ერთი აუცილებელი სკრინინგული კვლევაა. თქვენი აზრით, რატომ იმატა ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიებმა? ეს უფრო მეტად გარემო ფაქტორებს უკავშირდება, რადიაციულ ფონს და ა.შ. რა პათოლოგიები შეიძლება აღმოვაჩინოთ მუცლის ღრუს რადიოლოგიური კვლევისას, რამდენად ინფორმაციულია კვლევა ამ დროს? როდესაც პაციენტი მიმართავს სპეციალისტს მუცლის ღრუს ჩივილებით, პირველად ექოსკოპიური კვლევა ინიშნება, ამის გარეშე ექიმი ვერაფერს გახდება. მიუხედავად იმისა, რომ მუცლის ღრუ სავსეა ნაწლავებით და საკმაოდ რთული სადიაგნოსტიკოა, დიაგნოზი მაინც ისმევა. საუბარია სიმსივნურ პროცესებზე, ქირურგიულ პათოლოგიებზე, მწვავე პროცესებზე და ა.შ. როდესაც ექოსკოპიაზე დიაგნოზი გამოვლინდება, ამის შემდეგ შეგვიძლია ჩავრთოთ მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია და კომპიუტერული ტომოგრაფია, თუმცა, თანამედროვე რადიოლოგიური კვლევა, პირველ ეტაპზე, საუკეთესო საშუალებაა. მაგალითად, მწვავე აპენდიციტის შემთხვევა, ამ დრომდე მიიჩნეოდა, რომ ექოსკოპიაზე დიაგნოზის დასმა არ შეიძლებოდა. დღეს, თანამედროვე აპარატურა მაღალი სიზუსტით ახდენს დიაგნოსტირებას. რატომ აქვს ახალ სადიაგნოსტიკო აპარატებს ასეთი დიდი მნიშვნელობა? პირველ რიგში, ვიზუალური მონაცემი ბევრად უფრო დახვეწილი აქვს, უფრო მეტად გარჩევადია და მეტ შესაძლებლობას იძლევა, რაც საბოლოო ჯამში, დიაგნოზის დასმას ამარტივებს. აქვს მონაცემთა კომპიუტერული დამუშავების სისტემა და ა.შ. შესაძლებელია თუ არა რადიოლოგიური კვლევით C ჰეპატიტის დიაგნოსტირება? ეს საკმაოდ აქტუალური კითხვაა. მაშინ როდესაც ღვიძლი გადიდებული აქვს პაციენტს, აინტერესებს, ხომ არ არის ჰეპატიტი. რა თქმა უნდა, ექოსკოპია ჰეპატიტის დიაგნოზს ვერ სვამს, საჭიროა სპეციალური ანალიზი. რომელიც ვირუსულ პათოლოგიებს იკვლევს. ექოსკოპია მაღალი სიზუსტით გვაძლევს ინფორმაციას ღვიძლის დიფუზურ და კეროვან პათოლოგიებზე. რა ინფორმაციას გვაძლევს გინეკოლოგიური ულტრაგერითი კვლევა? პირველ რიგში, აუცილებელია, ისევე როგორც ფარისებრი და სარძევე ჯირკვლების შემთხვევაში, ჩატარდეს ულტრაბგერითი კვლევა, მითუმეტეს მაშინ თუკი არის რაიმე სახის ჩივილები. ამ დროს ხდება საშვილოსნოს მდებარეობის დადგენა, ყელისა და საკვერცხეების პათოლოგიების, პოლიპების, კისტოზური და სიმსივნური პათოლოგიების დიაგნოსტირება. https://www.youtube.com/watch?v=0bsIbq38YW8 გადავიდეთ ორსულობაზე, ამ დროს ექოსკოპიური კვლევა არის ძალიან მნიშვნელოვანი - რა ვადებზე არ უნდა გამოვტოვოთ ვიზიტი ექიმ-რადიოლოგთან? მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მითითებებით,ორსულობისას აუცილებელია სამი სკრინინგული კვლევა, პირველი ეს არის 11-13 კვირაზე, როდესაც ცხვირის ძვალი და კისრის ნაკეცი იზომება, მეორე ვადა გახლავთ 20-დან 24 კვირამდე შუალედი, რა დროსაც ასევე სხვადასხვა პათოლოგიების გამორიცხვა ხდება და მესამე სკრინგული კვლვევა უნდა ჩატარდეს 30-34 კვირაზე. გარკვეულ შემთხვევებში, როდესაც არის სხვადასხვა სახის ჩივილები, ნებისმიერ ვადაზეა ულტრაბგერითი კვლევის ჩატარება, რადგან ეს აბსოლუტურად უსაფრთხოა და არ იწვევს არანაირ გართულებას არც დედისთვის და არც ნაყოფისთვის. მინდა ხაზი გავუსვა, რომ ტერმინი „დასხივება“ არაფერ შუაშია ულტრაბგერით კვლევასთან. მე მიმაჩნია, რომ ორსულობის განმავლობაში სამჯერ ჩატარებული ექოსკოპია ცოტაა. პირველ რიგში უნდა ჩატარდეს ორსულობის დიაგნოსტირება, 5-7 კვირის ვადაზე, როდესაც კარდიალური აქტივობის დაფიქსირება უნდა მოხდეს. საქართველოში პრიორიტეტულია აბდომინური კვლევა დიაგნოსტირების თვალსაზრისით, თუმცა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ორსულობის პირველ ტრიმესტრში ტრანსვაგინური მიდგომით ტარდება, რა დროსაც უფრო ნაადრევად ხდება სანაყოფე პარკის, ჩანასახის დიფერენცირება და კარდიალური აქტივობის დაფიქსირება. თუკი რადიოლოგიური კვლევა გვაძლევს პასუხს პათოლოგიების შესახებ, რატომ უნდა ჩავიტაროთ დამატებითი გენეტიკური კვლევები? მაგალითად, ცხვირის ძვლის, ან კისრის ნაკეცის შემთხვევაში, გარკვეულ ვადაზე შესაძლოა არის დასაშვები საზღვრები, მაგრამ თუკი სცდება საზღვრებს, სწორედ მაშინ ხდება დამატებითი კვლევების ჩატარება, თუმცა, ეს სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ ნაყოფი აუცილებლად რაიმე პათოლოგიით დაიბადება. ყოფილა ბევრი შემთხვევა, როდესაც კისრის ნაკეცი ნორმის ფარგლებში იყო, მაგრამ ნაყოფი დაბადებულა დაუნის სინდრომით და პირიქით. ცხვირის ძვლის ზომა აუცილებელ პარამეტრად არ მიიჩნეოდა, ახლა კი დადასტურებულია, რომ არანაკლებ მნიშვნელოვანია, ვიდრე კისრის ნაოჭის სისქე. ამ პარამეტრების გაზომვა ხდება მაშინ, როდესაც ნაყოფის თხემ კუდუსუნის ზომა არის 45-დან 86 მილიმეტრამდე. ყველაზე ოპტიმალური ამისთვის არის 12 კვირის ვადა. რას გვეტყვით დოპლერულ კვლევაზე, რა დროს არის ის საჭირო? დოპლერული კვლევა გვაძლევს მონაცემს სისხლის მიმოქცევის შესახებ. კვლევა პირველი ტრიმესტრის შემდეგ ნებისმიერ ვადაზე შეიძლება ჩატარდეს გამომდინარე იქიდან, რა სახის საჭიროება დგას. თუმცა უფრო ხშირად, მესამე ტრიმესტრში ინიშნება ხოლმე, როდესაც პლაცენტის ნაადრევ მომწიფებაზეა ეჭვი, რამაც შეიძლება ნაადრევი მშობიარობა განაპირობოს. ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პარამეტრია იმის განსაზღვრისთვის, ხომ არ არის რაიმე სახის ჩარევა საჭირო. რა აზრის ხართ იმაზე, რომ სქესის შესახებ ინფორმაცია გვიან ვადამდე უნდა იყოს გასაიდუმლოებული მე პაციენტს არ ვეუბნები სქესს მაშინ, როდესაც ვიცი, რას აპირებს. ყოფილა შემთხვევები, როდესაც 12 კვირის ვადაზე მთხოვენ სქესი ვთქვა. მე მიმაჩნია, რომ ეს არის მკვლელობა და ამაში ექიმმა მონაწილეობა არ უნდა მიიღოს. არ შეიძლება სქესის გამო ნაყოფმა სიცოცხლე შეწყვიტოს და ვერც ერთი იმ ექიმის მოსაზრებას ვერ გავიზიარებ, რომელიც დედას ნაყოფის სქესს ეუბნება და იცის, რომ წავა და მოიშორებს. მე ამაში მონაწილეობას არ ვიღებ, თუმცა, რა თქმა უნდა, სქესის განსაზღვრა შეგვიძლია, მაგრამ ეს რჩება ჩვენთვის. მაშინ, როდესაც არაფერი გვაწუხებს და არც გენეტიკა გვაქვს დამძიმებული როდის უნდა მივიდეთ ექიმთან? წელიწადში ერთხელ მაინც უნდა მოხდეს პროფილაქტიკური კვლევების ჩატარება. ერთხელ, იყო ასეთი შემთხვევა, მოვიდა ასაკოვანი მამაკაცი და გვითხრა, რომ ყველაფრის გამოკვლვევა სურდა, არადა არაფერი აწუხებდა. მან მაშინ გვითხრა, რომ წელიწადში ერთხელ ავტომობილიც მიყავს შესამოწმებლად და ასევე ექცეოდა საკუთარ ჯანმრთელობასაც. ძალიან მომეწონა ამ ადამიანის მიდგომა, მითუმეტეს, რომ არ არის ულტრაბგერითი კვლევა მტკივნეული პროცედურა და არ ღირს ძვირი. [post_title] => სპარტაკ გელაშვილი: არ შეიძლება სქესის გამო ნაყოფმა სიცოცხლე შეწყვიტოს მადლობა, რომ დაინტერესდით ბაღების თემით, ამ ბოლო პერიოდში ეს საკითხი განსაკუთრებით აქტუალურია. ასაკთან დაკავშირებით გამზადებული რეკომენდაცია არ არსებობს, რადგან თითოეული ბავშვი ინდივიდუალურია და როგორც განვიხილავთ სკოლისათვის მზაობას, ასევეა ბაღის შემთხვევაშიც. ძალიან მნიშვნელოვანია, ბავშვს ყველა ის უნარი ჰქონდეს განვითარებული, რაც მას ახალ გარემოში ადეკვატურად ადაპტირებაში დაეხმარება.თუმცა მაგ.3 წლისთვის ბავშვი შედარებით დამოუკიდებელია, უჩნდება ინტერესი გარემოს მიმართ, თანატოლებთან თამაში მეტად ინტერაქციულია, ადვილად სწავლობს სხვა ბავშვებზე დაკვირვებით და მიმბაძველობით.რადგან 3 წლის ასაკის ბავშვის მეტყველება უკვე კარგად განვითარებულია, აქტიურად ცდილობს საკუთარი აზრების გამოხატვას და გაზიარებას.ასევე მომვლელთან განშორებით გამოწვეული შფოთვა, რაც ბაღში ადაპტაციისთვის, ბავშვებისთვის მკვეთრად ხელის შემშლელია,შედარებით იკლებს ამ ასაკისთვის, შესაბამისად ჩემთვის 3 წლის ასაკში ბავშვის ბაღში მიყვანა, ყველაზე ოპტიმალური პერიოდია. თუმცა არ ვგულისხმობ ამ შემთხვევაში განვითარების გარკვეული დარღვევების მქონე ბავშვებს, რომელთა ადრეული ჩართულობა საბავშვო ბაღში სასარგებლო იქნება მათი განვითარებისთვის. https://www.youtube.com/watch?v=-aC93shd_UI&feature=youtu.be ბაღში მისვლისას ყველა ბავშვი ტირის, თუმცა, ბევრი მშობელი აღნიშნავს, რომ პატარა ასაკში ბავშვებს უფრო უადვილდებათ ბაღთან შეგუება, რამდენად სწორია ეს მოსაზრება? არსებობენ ბავშვები, რომლებიც ძალიან მარტივად ეგუებიან ბაღს და არიან ბავშვები, რომლებიც დიდ ხანს ტირიან და უჭირთ შეგუება. ადრეულ ასაკშიც ასევეა, განშორებით გამოწვეული შფოთვა ზოგიერთისთვის 18 თვის ასაკში იჩენს თავს, ზოგიერთისთვის კი 4 წლის ასაკში. ვერ ვიტყვით, რომ 1 წლის ასაკის ბავშვი უფრო მარტივად ეგუება ბაღს. ბაღში ადაპტირებისთვის, ძალიან ბევრი რამ არის დამოკიდებული ბავშვის ტემპერამენტზე, პედაგოგების კვალიფიციურობაზე და მშობლის სურვილზე ატაროს ბავშვი ბაღში. როდესაც მშობელი და ბაღის აღმზრდელი შეთანხმებულად ურთიერთთანამშრომლობენ, ბავშვის ადაპტირება ბაღში უმტკივნეულოდ ხდება ხოლმე.რატომ შფოთავს და ტირის ბავშვი, პირველად ბაღში მისვლისას?იმიტომ, რომ მან არ იცის რა ელის ახალ გარემოსა და ადამიანებისგან.ბაღი ეს არის პირველი მაკროსოციუმი, რომელში გასვლაც ბავშვს მიკროგარემოდან უხდება.დიდ შეცდომას უშვებს მშობელი, როდესაც პირველივე წინააღმდეგობისას ბავშვი გამოყავს ბაღიდან და თავიდანვე უხშობს იმის უნარს, რომ სიძნელეებს გაუმკლავდეს. მნიშვნელოვანია ისიც, თუ რა ღონისძიებებს მიმართავს პედაგოგი, ხშირად გამიგონია როდესაც ამბობენ - გადით ოთახიდან და ჩვენ მივხედავთ ბავშვს. ეს არის ერთ-ერთი პირველი შეცდომა, რომელიც შეიძლება ბაღის გარემომ დაუშვას. გარემო, რომელიც ისედაც ასეთი სტრესულია ბავშვისთვის უეცრად „გამქრალი“ დედის ფონზე, ნაკლებად საშიში ვერ იქნება, ამ დროს უმჯობესია, თუ მშობელი გარკვეული ხნით დარჩება ოთახში, შორიახლოს, შესაძლოა არც კი ეკონტაქტებოდეს ბავშვს მაგრამ ის ფაქტი, რომ ახლობელი ადამიანი იქვეა, ბავშვისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია.მხოლოდ შემდეგ შეიძლება, რომ მშობელი „ დემონსტრატიულად“ დაემშვიდობოს ბავშვს, მისცეს პირობა, რომ აუცილებლად დაბრუნდება და გამოვიდეს ოთახიდან. დღეს მშობლები ჩივიან იმაზე, რომ საკლასო ოთახები ძალიან არის გადავსებული, რა გავლენას ახდენს ეს ფაქტი ბავშვის ფსიქიკაზე? ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა ჯგუფში ბევრი ბავშვის შემთხვევაში არის ის, რომ არ არის დაცული უსაფრთხოების ზომები. საერთაშორისო გამოცდილების მიხედვით, არსებობს რეკომენდაციები, რა რაოდენობის ბავშვთან რამდენი აღმზრდელია საჭირო. ბაგაში ხუთ ბავშვზე ერთი აღმზრდელია საჭირო, 2-3 წლის ასაკში 7-9 ბავშვზე ერთი მომვლელი უნდა იყოს, 3-4 წლის ასაკში 9 ბავშვს ერთი მომვლელი უნდა ყავდეს, 4 წლის ზემოთ კი ათ ბავშვზე ერთი მომვლელი საკმარისია. ამ მოთხოვნებს თუ გადავხედავთ, პრობლემა ნათლად ჩანს. ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი უნდა იყოს ბავშვების უსაფრთხოება, უნდა იცოდეს მშობელმა, რომ როდესაც ბაღში ტოვებს ბავშვს, მისი უსაფრთხოება დაცულია.ქართულ რეალობაში, ჯგუფში არსებული ბავშვების რაოდნობის პირობებში, ინდივიდუალური მიდგომის მოდელი, მინიმუმ ვერ შესრულდება, შესაბამისად ახალი უნარ- ჩვევების შეძენის ხარისხიც იქნება მკვეთრად განსხვავებული ბავშვებს შორის. https://www.youtube.com/watch?v=M1V3xjQcxIA&feature=youtu.be მშობლებს მივცეთ რეკომენდაციები, თუ როგორ შევაგუოთ ბავშვი ბაღს ცრემლების გარეშე

ხშირად, მშობლები თვითონ ხდებიან ბავშვთან განშორებით გამოწვეული შფოთვის ობიექტები და თუ ბავშვი ტირის , უბრალოდ მოკიდებენ ხელს და მიყავთ სახლში, ისე, რომ არ ეხმარებიან საკუთარ შვილებს პირველად წარმოშობილ გამოწვევასთან გამკლავებაში,ეს ერთმნშვნელოვნად არ არის მართებული,შესაბამისად იყავით მომთმენნი და თანმიმდევრულნი, პრობლემისგან გაქცევის ნაცვლად, თქვენს შვილებს სირთულესთან გამკლავებაში დაეხმარეთ.

აქტიურად ჩართეთ პედაგოგი ბავშვის ბაღთან შეგუების პროცესში და აქციეთ იგი თქვენს თანამონაწილედ.თუ პედაგოგმა ძალიან კარგად იცის ყველა ის პატერნი, რაც ბავშვის ძილს, კვებას, თამაშს უკავშირდება,თუნდაც საყვარელი ფერი, სათამაშო,საყვარელი ზღაპრის პერსონაჟი, იცის რა მეთოდით დაამშვიდოს ბავშვი ,როდესაც ძალიან გაღიზიანებულია, ეს დაეხმარება ბავშვს ნდობით განეწყოს პედაგოგის მიმართ. შეუწყეთ ხელი, რომ ბაღის აღმზრდელი იქცეს სტრესულ გარემოში მის დასაყრდენად.

მიეცით ბავშვს უფლება, გადააქციოს ახალი, სტრესული გარემო მისთვის სასურველად .გამოუყავით პატარა სივრცე,სადაც ექნება საშუალება განალაგოს სახლიდან წამოღებული, მისთვის საყვარელი ნივთები.

.გამოუყავით პატარა სივრცე,სადაც ექნება საშუალება განალაგოს სახლიდან წამოღებული, მისთვის საყვარელი ნივთები. აბსოლუტურად გაუმართლებელია მშობლის გაშვება ან მშობლის მხრიდან „გაპარვა“ ოთახიდან .ბავშვს რჩება განცდა, რომ მიატოვეს, სვამს კითხვას „მომაკითხავენ კი?“.ყოველთვის აჯობებს, თუ დაემშვიდობებით, შეახსენებთ როგორ გიყვართ და რომ აუცილებლად მალე მიაკითხავთ და ასეც მოიქეცით....დასაწყისში ეცადეთ არ დატოვოთ მთელი დღით და ნელ- ნელა გაზარდეთ ბავშვის ბაღში დატოვების დრო.

.ბავშვს რჩება განცდა, რომ მიატოვეს, სვამს კითხვას „მომაკითხავენ კი?“.ყოველთვის აჯობებს, თუ დაემშვიდობებით, შეახსენებთ როგორ გიყვართ და რომ აუცილებლად მალე მიაკითხავთ და ასეც მოიქეცით....დასაწყისში ეცადეთ არ დატოვოთ მთელი დღით და ნელ- ნელა გაზარდეთ ბავშვის ბაღში დატოვების დრო. არასოდეს შეადაროთ თქვენი პატარა სხვებს.( მაგ. „ნიკომ როგორ უნდა გაჯობოს, მას სულ არ უტირია...“მსგავსი მაგალითები კიდევ უფრო გაზრდის ბავშვის შფოთვას, რომ ის არ არის მშობლისთვის ისეთი მოსაწონი შვილი, როგორც სხვა, რაც დამატებითი სტრესი შეიძლება იყოს მისთვის.)

მაქსიმალურად იყავით ემოციურად გაწონასწორებული, რომ ბავშვმა არ იგრძნოს თქვენი შფოთვა და სევდა, ამ დროს მას დამატებითი სტრესი ნამდვილად აღარ სჭირდება.

პირველი, ეს უნდა იყოს ადგილის ხელმისაწვდომობა . მნიშვნელოვანია,რომ ტერიტორიულად მშობელს ადვილად შეეძლოს ბავშვის ბაღში ტარება.

. მნიშვნელოვანია,რომ ტერიტორიულად მშობელს ადვილად შეეძლოს ბავშვის ბაღში ტარება. ფინანსურ ხელმისაწვდომობა : ხშირად გვავიწყდება,თუ როგორ არასტაბილურ ქვეყანაში ვცხოვრობთ და როგორი ადვილია სამსახურის დაკარგვა თვითოული მშობლისთვის. შესაბამისად შესაძლოა ბავშვს რამოდენიმე კვირიანი,ძალიან სტრესული შეგუების პროცესის შემდეგ, მშობელი იძულებული, გახდეს გამოიყვანოს ბაღიდან ფინანსური პრობლემების გამო.

ხშირად გვავიწყდება,თუ როგორ არასტაბილურ ქვეყანაში ვცხოვრობთ და როგორი ადვილია სამსახურის დაკარგვა თვითოული მშობლისთვის. შესაბამისად შესაძლოა ბავშვს რამოდენიმე კვირიანი,ძალიან სტრესული შეგუების პროცესის შემდეგ, მშობელი იძულებული, გახდეს გამოიყვანოს ბაღიდან ფინანსური პრობლემების გამო. მიაქციეთ ყურადღება- ოთახის სიდიდეს და განათების და განიავების ხარისხს. მით უმეტეს, რომ 50 ბავშვიანი ჯგუფები ჩვენს ირგვლივ არც თუ ისეთი იშვიათობაა.

მით უმეტეს, რომ 50 ბავშვიანი ჯგუფები ჩვენს ირგვლივ არც თუ ისეთი იშვიათობაა. ძალიან მნიშვნელოვანია, პედაგოგის განათლება/კვალიფიკაცია, უნდა არსებობდეს ვებ- გვერდები, სადაც ნებისმიერ მშობელს ექნება წვდომა მის შვილს რა განათლების და კვალიფიკაციის აღმზრდელი ყავს.ჩვენს რეალობაში მშობლები ახლობლებისგან აგროვებენ ინფორმაციას და გარკვეულ ადამიანების სუბიექტური შეხედულების ხარჯზე არჩევენ მასწავლებელს.

უნდა არსებობდეს ვებ- გვერდები, სადაც ნებისმიერ მშობელს ექნება წვდომა მის შვილს რა განათლების და კვალიფიკაციის აღმზრდელი ყავს.ჩვენს რეალობაში მშობლები ახლობლებისგან აგროვებენ ინფორმაციას და გარკვეულ ადამიანების სუბიექტური შეხედულების ხარჯზე არჩევენ მასწავლებელს. საგანმანათლებო პროგრამა უნდა მოიცავდეს ბავშვის ფიზიკური, სოციალური და შემეცნებითი სფეროების განვითარებას.

[post_title] => რა ასაკიდან მივიყვანოთ ბავშვი ბაღში და როგორ შევაგუოთ ბაღს - მედეა ზირაქაშვილის რჩევები 