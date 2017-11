მიხაელ შუმახერის კომიდან გამოსვლის პირველი ნიშნები გაჩნდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mikhael-shumakheri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186132 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mikhael-shumakheri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186132 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3178 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mikhael-shumakheri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mikhael-shumakheri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (186132) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3178) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 21664 [post_author] => 4 [post_date] => 2015-12-30 13:23:03 [post_date_gmt] => 2015-12-30 09:23:03 [post_content] => 2 წლის წინ, 2013 წლის 29 დეკემბერს, „ფორმულა 1“-ის შვიდგზის ჩემპიონი, მიხაელ შუმახერი ალპებში თხილამურებით სრიალის დროს სერიოზულად დაშავდა. მას შემდეგ სპორტსმენი კომაში იყო, 6 თვის შემდეგ კი ნელ-ნელა გამოჯანმრთელება დაიწყო. უკანასკნელი ინფორმაციით, მიუხედავად ძვირადღირებული მკურნალობისა, შუმახერის ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ უმჯობესდება. ცნობილია, რომ ოჯახი ყოველთვიურად 500 ათას ევროს ხარჯავს. თავისი სპორტული კარიერის მანძილზე მიხაელმა 715 მილიონი ევროს მოგროვება შეძლო, ჯერ-ჯერობით სწორედ ამ თანხიდან მიმდინარეობს მისი მკურნალობა. თუმცა, ოჯახმა უკვე გაიტამა გასაყიდად ავტომობილი Ferrari FXX Evoluzione, რომელიც 11,2 მილიონი ევრო ღირს. [post_title] => შუმახერის მკურნალობაში ოჯახი ყოველთვიურად კოლოსალურ თანხას იხდის [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shumakheris-mkurnalobashi-ojakhi-yoveltviurad-kolosalur-tankhas-ikhdis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-12-30 13:23:03 [post_modified_gmt] => 2015-12-30 09:23:03 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=21664 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 1 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 21664 [post_author] => 4 [post_date] => 2015-12-30 13:23:03 [post_date_gmt] => 2015-12-30 09:23:03 [post_content] => 2 წლის წინ, 2013 წლის 29 დეკემბერს, „ფორმულა 1“-ის შვიდგზის ჩემპიონი, მიხაელ შუმახერი ალპებში თხილამურებით სრიალის დროს სერიოზულად დაშავდა. მას შემდეგ სპორტსმენი კომაში იყო, 6 თვის შემდეგ კი ნელ-ნელა გამოჯანმრთელება დაიწყო. უკანასკნელი ინფორმაციით, მიუხედავად ძვირადღირებული მკურნალობისა, შუმახერის ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ უმჯობესდება. ცნობილია, რომ ოჯახი ყოველთვიურად 500 ათას ევროს ხარჯავს. თავისი სპორტული კარიერის მანძილზე მიხაელმა 715 მილიონი ევროს მოგროვება შეძლო, ჯერ-ჯერობით სწორედ ამ თანხიდან მიმდინარეობს მისი მკურნალობა. თუმცა, ოჯახმა უკვე გაიტამა გასაყიდად ავტომობილი Ferrari FXX Evoluzione, რომელიც 11,2 მილიონი ევრო ღირს. [post_title] => შუმახერის მკურნალობაში ოჯახი ყოველთვიურად კოლოსალურ თანხას იხდის [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shumakheris-mkurnalobashi-ojakhi-yoveltviurad-kolosalur-tankhas-ikhdis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-12-30 13:23:03 [post_modified_gmt] => 2015-12-30 09:23:03 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=21664 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 1 [max_num_pages] => 1 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => d004b86200a1d3fb4c35652bcad16c70 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )