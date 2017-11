“მიხედეთ ამ ადგილს, რა გახდა რა”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => parkirebis-problema [1] => parkirebis-gauqmeba-trotuarebze [2] => araswori-parkireba [3] => levan-giorgadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186700 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => parkirebis-problema [1] => parkirebis-gauqmeba-trotuarebze [2] => araswori-parkireba [3] => levan-giorgadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186700 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 9346 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => parkirebis-problema [1] => parkirebis-gauqmeba-trotuarebze [2] => araswori-parkireba [3] => levan-giorgadze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => parkirebis-problema [1] => parkirebis-gauqmeba-trotuarebze [2] => araswori-parkireba [3] => levan-giorgadze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (186700) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15181,21146,13384,9346) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 125661 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-26 17:18:37 [post_date_gmt] => 2017-04-26 13:18:37 [post_content] => არასწორად გაჩერებული ავტომობილი, რომელიც აფერხებს როგორც ტრანსპორტის გადაადგილებას, პრობლემებს უქმნის ქვეითებსაც, ორი გზით დაისჯება: 20 ლარიანი საპატრულო ჯარიმა (ორმაგდება არსებული 10 ლარიანი ჯარიმა) ან 10 ლარიანი სითი პარკის ჯარიმა. რატომ მხოლოდ ფინანსური ჯარიმა? „ქულათა სისტემის ეფექტურობის მიუხედავად, პარკირების პრობლემას საჯარიმო სანქციების გამკაცრება ვერ მოაგვარებს , დახურულ შეხვედრებზე საუბარი იყო პარკირების ადგილის ალტერნატივის არარსებობაზე, რის გამოც, სავარაუდოდ, ეს დარღვევა ქულათა სისტემას არ დაუკავშირდა, ქალაქში რეალურად არ არსებობს პარკირების ადგილები , ტერიტორიები ხშირად მიტაცებულია სხვადასხვა კერძო ან იურიდიული პირების მიერ , ახალ მშენებლობებზე ნებართვები პარკირების ადგილის გათვალისწინების გარეშე გაიცემა ’’, - განუმარტეს „ფორტუნას“ ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციაში. დარღვევას, რომელიც ტრანსპორტს და ქვეითებს გადაადგილების პრობლემას არამარტო გზის სავალ ნაწილზე, ხშირად ტროტუარზეც უქმნის, მოქალაქეებიც აპროტესტებენ და პარკირების წესების გამკაცრებას ითხოვენ, ამ მიზნით ონლაინ პეტიციაც დაიწყო. „ქვეითები, მათ შორის მშობლები საბავშვო ეტლებით, შშმ პირები, არასწორად პარკირებული ავტომობილების გამო იძულებულები არიან სავალ ნაწილზე იმოძრაონ, რაც მათ სიცოცხლეს საფრთხეს უქმნის “- ნათქვამია პეტიციაში . N1-თან - 20, გულამაყრის ქ. N5-თან - 35, წერეთლის გამზ 126-თან - 16, წერეთლის გამზ. 116-თან - 20 და რობაქიძის გამზ. მე-18 კორპუსთან ტროტუარებზე - 5 მანქანის სადგომი ადგილი გაუქმდება. პარალელურად, ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური აგრძელებს პროექტს, რომელიც ტროტუარების „შეჭრისა“ და „ჯიბეების“ მოწყობით ქვეითთათვის უსაფრთხო გადაადგილები ს პირობას ქმნის და ამავდროულად, ავტომანქანების მფლობელებს საპარკინგე ადგილებს სთავაზობს. კომპანიის ცნობით, უახლოეს მომავალში „შეჭრები“ გაკეთდება: კოსტავას 71-თან, ჭავჭავაძის 41, 42 და 58-თან. ტრანსპორტის სამსახური „ჯიბეების“ მოსაწყობად მხოლოდ ისეთ ადგილებს არჩევს, სადაც ტროტუარები განიერია და ქვეითთათვის კომფორტული გადაადგილება არ შეიზღუდება. გასული წლის ბოლოს თბილისში პირველი ასეთი საპარკინგე ადგილები გაჩნდა კუს ტბის საბაგიროსთან, ჭავჭავაძის 39-ში, 41-ში და ფეხბურთის ფედერაციის მიმდებარედ. კოსტავას 71-თან, ჭავჭავაძის 41, 42 და 58-თან. ტრანსპორტის სამსახური „ჯიბეების“ მოსაწყობად მხოლოდ ისეთ ადგილებს არჩევს, სადაც ტროტუარები განიერია და ქვეითთათვის კომფორტული გადაადგილება არ შეიზღუდება. გასული წლის ბოლოს თბილისში პირველი ასეთი საპარკინგე ადგილები გაჩნდა კუს ტბის საბაგიროსთან, ჭავჭავაძის 39-ში, 41-ში და ფეხბურთის ფედერაციის მიმდებარედ. რატომ მხოლოდ ფინანსური ჯარიმა? „ქულათა სისტემის ეფექტურობის მიუხედავად, პარკირების პრობლემას საჯარიმო სანქციების გამკაცრება ვერ მოაგვარებს , დახურულ შეხვედრებზე საუბარი იყო პარკირების ადგილის ალტერნატივის არარსებობაზე, რის გამოც, სავარაუდოდ, ეს დარღვევა ქულათა სისტემას არ დაუკავშირდა, ქალაქში რეალურად არ არსებობს პარკირების ადგილები , ტერიტორიები ხშირად მიტაცებულია სხვადასხვა კერძო ან იურიდიული პირების მიერ , ახალ მშენებლობებზე ნებართვები პარკირების ადგილის გათვალისწინების გარეშე გაიცემა ’’, - განუმარტეს „ფორტუნას“ ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციაში. დარღვევას, რომელიც ტრანსპორტს და ქვეითებს გადაადგილების პრობლემას არამარტო გზის სავალ ნაწილზე, ხშირად ტროტუარზეც უქმნის, მოქალაქეებიც აპროტესტებენ და პარკირების წესების გამკაცრებას ითხოვენ, ამ მიზნით ონლაინ პეტიციაც დაიწყო. „ქვეითები, მათ შორის მშობლები საბავშვო ეტლებით, შშმ პირები, არასწორად პარკირებული ავტომობილების გამო იძულებულები არიან სავალ ნაწილზე იმოძრაონ, რაც მათ სიცოცხლეს საფრთხეს უქმნის “- ნათქვამია პეტიციაში . 