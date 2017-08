მიხეილ გიორგაძე: “ნარკოტიკული საშუალებების რეალიზატორების მიმართ უმკაცრესი ზომები უნდა გატარდეს”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mikheil-giorgadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 151897 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mikheil-giorgadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 151897 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 902 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mikheil-giorgadze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mikheil-giorgadze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (151897) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (902) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 144946 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-07-10 17:04:56 [post_date_gmt] => 2017-07-10 13:04:56 [post_content] => ბაგრატის ტაძარი იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხიდან ამოიღეს, მიზეზი - წინა ხელისუფლების დროს ჩატარებული სარემონტო სამუშაოებია. კ​ულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მიხეილ გიორგაძის განცხადებით, ბაგრატის ტაძრის ძირითადი ნუსხიდან ამოღება იუნესკოში მისი ისტორიის დასასრული არ არის, ქართულ მხარეს უკვე აქვს დაწყებული მოლაპარაკება მსოფლიო მემკვიდრეობის კომიტეტთან, იუნესკოს ექსპერტებთან, იწყება ახალ ნომინაციაზე მუშაობა. მინისტრის განმარტებით, ახალი ნომინაცია გულისხმობს ქუთაისის ისტორიული ლანდშაფტის ზონის ნომინაციას, რომლის ფარგლებში ერთ-ერთ კომპონენტად კვლავ მოიაზრება ბაგრატი. იუნესკოს 41-ე სესიაზე მიღებული გადაწყვეტილების მიხედვით, მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის კომიტეტის გადაწყვეტილებით, გელათის სამონასტრო კომპლექსი იუნესკოს ძირითად ძეგლთა ნუსხაში დარჩა, თუმცა ძეგლის საზღვრების მნიშვნელოვანი მოდიფიკაციის შემდეგ, ავტომატურად ნუსხიდან ამოვარდა ბაგრატის ტაძარი. 2012 წლიდან მსოფლიო მემკვიდრეობის კომიტეტის გადაწყვეტილებით, ბაგრატის ტაძარზე ჩატარებული სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ბაგრატის ტაძარი გელათის სამონასტრო კომპლექსთან ერთად „საფრთხის შემცველი ძეგლების“ ნუსხაში ირიცხებოდა. ჯანსუღ კახიძის სახელობის საერთაშორისო ფესტივალი წელს ეთნოჯაზბენდ „ირიაოს" კონცერტით გაიხსნა. ანსამბლი რამდენიმე წელია, რაც ქართულ მუსიკალურ სივრცეში მოღვაწეობს, დავით მალაზონიას ხელმძღვანელობით. პიანისტი და კომპოზიტორი წლების განმავლობაში საქართველოს საზღვრებს გარეთ მუშაობდა, გარკვეული პერიოდის წინ კი სამშობლოს დაუბრუნდა და რამდენიმე მნიშვნელოვანი პროექტი გააკეთა, რომელთა შორის „ირიაოს“ გამორჩეული ადგილი უკავია. ამ დრომდე ანსამბლი საზღვარგარეთ უფრო მეტ კონცერტს მართავდა, ვიდრე საქართველოში. ახლა კი სიტუაცია შეიცვალა და „ირიაოს“ თბილისშიც მოისმენთ სხვადასხვა სივრცეში, რაც, პირველ რიგში, ქართველი მსმენელისთვისაა მნიშვნელოვანი. სხვა დროს სად მოისმენთ დავით მალაზონიას მიერ ეთნოჯაზ სტილში შექმნილ ახალ მუსიკალურ ნომრებს, რომელთაც გამორჩეული მუსიკოსები ასრულებენ. „ირიაოს“ თავისი პროგრამა არასდროს წარუდგენია ორკესტრთან ერთად და ამისი შესაძლებლობა ვახტანგ კახიძემ მისცა, როდესაც მათთან ერთად კონცერტის გაკეთების იდეა გაუჩნდა. მის მიერ დაარსებული ფესტივალის იდეა ისაა, რომ სხვადასხვა მუსიკოსი მსმენელის წინაშე თბილისის სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად უნდა წარდგეს. ამ შემთხვევაშიც ასე მოხდა და შეიძლება თამამად ითქვას, რომ ეს თანამშრომლობა ჰარმონიულად შედგა. სპეციალურად ამ კონცერტისთვის რამდენიმე ახალი კომპოზიცია შეიქმნა. მაყურებლის წინაშე ჯგუფთან ერთად წარდგა სოფო გელოვანი, რომელმაც ორი დუეტი და ერთი სოლოსიმღერაც შეასრულა. რაც შეეხება თავად ანსამბლს, მათი გამოსვლა მაყურებლისთვის იმდენად საინტერესო აღმოჩნდა, რომ კონცერტის ბოლოს, მათი სცენიდან გაშვება არ სურდა და ხანგრძლივი აპლოდისმენტებით დააჯილდოვა როგორც ორკესტრი, რომელმაც არაჩვეულებრივად შეასრულა ყველა ნაწარმოები, ასევე ჯგუფის წევრები. ფესტივალის მხარდამჭერი გახლავთ საქართველოს კულტურის სამინიტრო. მიხეილ გიორგაძე კონცერტს ესწრებოდა და მის ბოლოს „ფორტუნასთან“ საუბრისას აღფრთოვანება ვერ დამალა. მიხეილ გიორგაძე: ვარ აღფრთოვანებული, პირველად არა, ადრეც მომისმენია ეს ანსამბლი, მაგრამ ორკესტრთან ერთად პირველად წარადგინეს საკუთარი პროგრამა. თქვენ თავადაც ნახეთ, როგორი რეაქცია ჰქონდა დარბაზს. კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას გადავუხდი არტისტებს და წარმატებებს ვუსურვებ. ვატო კახიძეს მინდა მადლობა გადავუხადო ასეთი საინტერესო, ხანდახან თავისი ხასიათით, ექსპერიმენტული პროექტებისთვის. ბუნებრივია, ჩვენ ვუჭერთ მხარს ამგვარ პროექტებს. ამ ფესტივალის ერთ-ერთი ძირითადი მხარდამჭერია კულტურის სამინიტრო. ვახტანგ კახიძე: ეს ჯგუფი მომწონს. დათო ჩემი დიდი ხნის მეგობარია, ჯერ კიდევ „ადიოდან“ მოყოლებული. ვიცი მისი მიმართულება და თვალს ვადევნებ მის ნამუშევრებს. აქედან გაჩნდა ჩვენი თანამშრომლობის იდეა, ოღონდ იმ პირობით, რომ გაჩნდებოდა ორკესტრობები. ორი თვის განმავლობაში დათო ჩაფლული იყო და აკეთებდა ამ ყველაფერს. შეიძლება, ბევრმა არ იცის, მაგრამ ძალიან რთულ პირობებში უწევდა მუშაობა, დედა გარდაეცვალა... დიდი პროფესიონალიზმით გაართვა თავი. ეს იყო პრემიერა, რადგან ორკესტრთან ერთად „ირიაოს“ კომპოზიციები არასდროს გაჟღერებულა. არაჩვეულებრივი მუსიკოსები არიან. აქ მხოლოდ ტექნიკასა და დაკვრის სიზუსტეზე არ არის ლაპარაკი, არამედ იმაზე, როგორ გრძნობენ მუსიკას და როგორ აქვთ გამჯდარი ეს ყველაფერი, აღარაფერს ვამბობ ვოკალისტებზე, ეს ბიჭები ვირტუოზები არიან... ძალიან სასიამოვნო იყო მათთან თანამშრომლობა, მინდა მივულოცო თითოეულ მათგანს (იღიმის). დავით მალაზონია: ყველას ვეუბნები, რომ ეს არის ახალი ეტაპი „ირიაოს“ შემოქმედებაში, ორკესტრთან პირველად მოვსინჯეთ ჩვენი რეპერტუარი. მადლობა ვატო კახიძეს, ბედნიერი ვარ, რომ ჩვენი თანამშრომლობა შედგა... „ირიაოს" კონცერტით, როგორც მოგახსენეთ, ჯანსუღ კახიძის სახელობის საერთაშორისო ფესტივალი გაიხსნა. შემდეგი კონცერტები, ფესტივალის ფარგლებში, თბილისის სიმფონიურ ორკესტრს, ვახტანგ კახიძის დირიჟორობით, ბობ ჯეიმსის ტრიოსთან, „The Real Group"-თან და პატი ოსტინთან ერთად ექნება. რაც შეეხება „ირიაოს", მათ უკრაინაში ჯაზფესტივალზე ელოდებიან, კონცერტი 29 მაისს შედგება. ნინო მურღულია https://www.youtube.com/watch?v=suS4P2mWDDo&feature=youtu.be [gallery royalslider="1" ids="129958,129960,129955,129954,129957"] ზურა ყიფშიძე დასაქმებულია მარჯანიშვილისა და თუმანიშვილის თეატრებში, ასევე, საზოგადოებრივ მაუწყებელზეც, - ამის შესახებ მთავრობის სხდომის დასრულების შემდეგ კულტურის მინისტრმა მიხეილ გიორგაძემ განაცხადა. მისი თქმით, ყიფშიძის სახელფასო ანაზღაურება 400 ლარზე ხუთჯერ მეტია და ადგილი აქვს საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას. ''ახლაც არ წყდება მღელვარება სოციალურ ქსელებში და მთელი ეს მღელვარება აწყობილი იყო ერთი კონკრეტული ადამიანის, ბატონი ზურა ყიფშიძის გაუსაძლისი მდგომარეობის გარშემო. ეთერში ისიც ითქვა, რომ იგი, პრაქტიკულად, 400 ლარიანი ხელფასის გამო შიმშილობს. მე ვწუხვარ რომ კონკრეტულ ადამიანზე მიწევს საუბარი და არა სისტემურ რეფორმაზე, ან საკითხზე, მაგრამ უბრალოდ, ყველანაირ ზღვარს გადააჭარბა ამან. ამბავი, როდესაც პირდაპირ საზოგადოებაში შეცდომაში შეყავთ იმიტომ რომ არავითარ 400 ლარიან კონკრეტულ ხელფასზე და მითუმეტეს ყოველთვიურ შემოსავაზე საუბარი არ არის. ბატონი ზურაბი ბევრად მეტი ოდენობის ხელფასს იღებს მარჯანიშვილის თეატრში, თუმანიშვილის თეატრში, ის ასევე ერთ-ერთი გადაცემის წამყვანია პირველ არხზე და კიდევ უფრო მეტი ყოველთვიური ანაზღაურება აქვს. აღარაფერს ვამბობ ფონდი ’’ქართუს’’ მიერ მიღებულ ყოველთვიურ დახმარებაზე. შესაძლოა ვინმემ თქვას, რომ ის კერძო თანხაა და რატომ ითვლის სამინისტრო ამ თანხას. რა თქმა უნდა, ამას არ ვითვლით, უბრალოდ მსურს, რომ საზოგადოებას ჰქონდეს ინფორმაცია. თუმცა, მხოლოდ საბიუჯეტო თანხებს თუ განვიხილავთ , მარჯანიშვილისა დ თუმანიშვილის თეატრები, ასევე პირველი არხი ის უწყებები გახლავთ, რომლებიც ბიუჯეტიდან ფინანსდება და შესაბამისი ანაზღაურება ბატონ ზურაბს აქვს. ჩემთვის აბსოლუტურად გაუგებარია, რატომ ჩაიგდეს თავი ზურამ, ან გიორგიმ ასეთ უხერხულ მდგომარეობაში, როდესაც ასეთი გულისამაჩუყებელი ისტორია მოყვა გიორგიმ პირდაპირ ეთერში და ამ 400 ლარზე იყო საუბარი. არადა ჯამურად 5-ჯერ მეტი შემოსავალი გამოსდის ზურას. ამიტომ, არ ვიცი რა დავარქვა ამ ინსინუაციას, პროვოკაციას აჰყვა... დიდი იმედი მაქვს რომ თავად ბატონი ზურაბი დაადასტურებს იმას, რაზეც მე ვსაუბრობ,’’ - განაცხადა მინისტრმა. ზურაბ ყიფშიძის სახელფასო ანაზღაურება 400 ლარზე ხუთჯერ მეტია - მინისტრი 