მიხეილ ჯანელიძე: “ჩვენ რუსულ პროვოკაციებს არ უნდა ავყვეთ, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს რომ უნდა დავნებდეთ”

საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე ვიცე-პრემიერად დაინიშნა, - ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა. კვირიკაშვილის თქმით, ძალიან მნიშვნელოვანია, პრიორიტეტებში საგარეო მიმართულება გამოიკვეთოს. „ეს ყოველთვის იყო კიდეც პრიორიტეტი და ამ დანიშვნით, ვფიქრობთ, რომ კიდევ ერთხელ გაესმება ხაზი ჩვენი საგარეო პრიორიტეტების მნიშვნელობას საქართველოს მომავლის შენების საქმეში. ძალიან წარმატებული ნაბიჯები გადადგა მიხეილ ჯანელიძემ. ვიზალიბერალიზაციის პროცესის წარმატებით დასრულება იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და ამ მიმართულებით ლომის წილი საგარეო საქმეთა სამინისტროს ჰქონდა. ასევე მიხეილ ჯანელიძე ეკონომიკის მინისტრის მოადგილედ მუშაობის პერიოდში იყო მთავარი მომლაპარაკებელი საქართველოს მხრიდან ევროპასთან თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმების გაფორმების პროცესში. ასე რომ, ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებაა და ვფიქრობთ, რომ საგარეო მიმართულების პრიორიტეტებში აწევა იქნება ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებების წარმატებით განსახორციელებად", - განაცხადა კვირიკაშვილმმა. ვიცე-პრემიერის კანდიდატურა ვაკანტური იყო, რადგან კახა კალაძემ თანამდებობა ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილეობის გამო დატოვა. [post_title] => მიხეილ ჯანელიძე ვიცე-პრემიერად დაინიშნა

საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ მონაწილეობა მიიღო ეუთო-ს არაფორმალურ მინისტერიალში, რომელიც ეუთო-ს თავმჯდომარე ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრის, სებასტიან კურცის ინიციატივით ავსტრიის ქ. მაუერბახში გაიმართა. არაფორმალური მინისტერიალი მთლიანად იყო ფოკუსირებული ეუთო-ს სივრცეში არსებული უსაფრთხოების გამოწვევებზე, ორგანიზაციის ფარგლებში არსებული კონფლიქტების, მიგრაციის, ტერორიზმის, ადამიანის უფლებათა და დემოკრატიის დაცვის საკითხებზე. შეხვედრაზე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა კიდევ ერთხელ გაამახვილა ყურადღება რუსეთის ფედერაციის აგრესიულ ქმედებებზე ეუთო-ს წევრი სუვერენული სახელმწიფოების წინააღმდეგ და აღინიშნა, რომ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციით, უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტით თუ ყირიმის ანექსიით რუსეთი უხეშად არღვევს საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტურ პრინციპებს, საერთაშორისო წესრიგს და რუსეთის ეს პოლიტიკა საფრთხეს უქმნის სტაბილურობას ევროპაში. ეუთო-ს არაფორმალური მინისტერიალის მონაწილეებს მიეწოდა ინფორმაცია რუსეთის ფედერაციის პროვოკაციულ ნაბიჯებზე საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში, მათ შორის ბოლო განვითარებებზე, რაც უკავშირდება ე.წ. „საზღვრის" აღმნიშვნელი ბანერების უკანონო აღმართვას და „ბორდერიზაციას". საუბარი შეეხო ოკუპირებულ რეგიონებში არსებულ რთულ ჰუმანიტარულ მდგომარეობას. „რუსეთის ფედერაცია, უკანონო მილიტარიზაციის ინტენსიური პროცესის კვალდაკვალ, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების თანმიმდევრულ შთანთქმას ახორციელებს, რაც პირდაპირ სამხედრო საფრთხეს უქმნის საქართველოსა და რეგიონში არსებულ უსაფრთხოების გარემოს. ჩვენს შეშფოთებას კიდევ უფრო აღრმავებს მოსკოვის გამუდმებული უარი, საქართველოს მსგავსად, იკისროს ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულება, ასევე ჟენევის დისკუსიებზე მისი ანტაგონისტური დამოკიდებულება ადგილზე უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმების შექმნასთან დაკავშირებით. ადამიანის უფლებათა მდგომარეობა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დღითიდღე უარესდება. უფრო მეტიც, ოკუპანტი ძალა ცდილობს ამ რეგიონების საქართველოსგან კიდევ უფრო იზოლირებას ე.წ. ბორდერიზაციის უკანონო პროცესის გზით. ეს პროცესი ახლაც გრძელდება", - განაცხადა მიხეილ ჯანელიძემ. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს ოკუპაციის საკითხი აქტიურად დგას როგორც თავად ორგანიზაციის ასევე, ეუთო-ს არაფორმალური მოლაპარაკებების დღის წესრიგში. [post_title] => მიხეილ ჯანელიძემ მონაწილეობა ეუთო-ს არაფორმალურ მინისტერიალში მიიღო

საქართველოს მთავრობა ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის მტკიცე პოლიტიკას აწარმოებს, - ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ ჟურნალისტებს განუცხდა. მინისტრის თქმით, არასდროს საქართველოს საკითხი არ ყოფილა ასე აქტუალური საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში, როგორც დღეს და არასდროს რუსეთის პასუხისმგებლობა არ დამდგარა ასე მკაცრად, ყველა ფორმატში. "ეს პოლიტიკა უკავშირდება ჩვენი ტერიტორიის გამთლიანებას, დეოკუპაციას და კონფლიქტის მშვიდობიან დარეგულირებას და ამ პოლიტიკას ვახორციელებთ ბევრად უფრო წარმატებით, ვიდრე ის ადამიანები, რომლებიც ჩავიდნენ საოკუპაციო ხაზზე და როდესაც თვითონ ახორციელებდნენ ამ პოლიტიკას, ხელი შეუწყვეს ამ პროცესის წარუმატებლობას",- განაცხადა ჯანელიძემ. [post_title] => მიხეილ ჯანელიძე: "საქართველოს მთავრობა ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის მტკიცე პოლიტიკას აწარმოებს" 