WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mikheil-janelidze [1] => mcocavi-okupacia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144223 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mikheil-janelidze [1] => mcocavi-okupacia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144223 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3034 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mikheil-janelidze [1] => mcocavi-okupacia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mikheil-janelidze [1] => mcocavi-okupacia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (144223) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (4762,3034) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 144064 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-07-06 14:16:03 [post_date_gmt] => 2017-07-06 10:16:03 [post_content] => „ოკუპაცია დაიწყო 90-იან წლებში, ოკუპაციას წერტილი დაესვა 2008 წელს - ამას ვივიწყებთ და რატომღაც გვგონია, რომ ყოველი ახალი ბანერის დადგმა ახალი ოკუპაციაა,“ - ამის შესახებ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრმა სოზარ სუბარმა განაცხადა. მისი თქმით, ოკუპაცია უკვე მოხდა, რუსეთი არის ოკუპანტი და რომ დასრულდეს, საქართველო უნდა გახდეს ეკონომიკურად ძლიერი, განვითარებული, დემოკრატიული სახელმწიფო, რომელიც დასავლური სამყაროს ღირსეული წევრი გახდება. „მეორე გზა არის, გვქონდეს უფრო მეტი ატომური ბომბი, გვყავდეს უფრო მეტი ტანკი, გვყავდეს უფრო მეტი თვითმფრინავი, ვიდრე რუსეთს და ძალით დავიბრუნოთ - ეს ვერ მოხდება და არ მოხდება. ამიტომაც, როდესაც საუბარია საზღვრის გადმოწევაზე 200 მეტრით, 700 მეტრით, 10 ჰექტარით თუ 15 ჰექტარით, ეს გადმოწეულია რამდენიმე ათეული კილომეტრით 2008 წლის შემდეგ. ოკუპაცია უნდა დავასრულოთ და ვსაუბრობთ არა მეტრებზე, არამედ ვლაპარაკობთ მთლიანად სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქზე, რომლის საზღვრები აღადგინა მიხეილ სააკაშვილმა 2008 წლის ომის წინ. ვლაპარაკობთ მთლიანად აფხაზეთზე, თავის კოდორის ხეობიანად, რომელიც ასევე მიხეილ სააკაშვილმა ჩააბარა რუსეთს 2008 წელს, მანამდე შეინარჩუნეს იქაურმა მცხოვრებელმა კოდორელებმა. ეს უნდა დამთავრეს და ყოველი ბანერის დასმით რამე ახალი თვისობრივად არ იცვლება. ჩვენ გზა არის ჩვენი ინტეგრაცია ევროპაში, ჩვენი ეკონომიკის გაძლიერება, დემოკრატიის გაძლიერება, რომ ერთ მშვენიერ დღეს დადგეს დრო, როდესაც აღვადგენთ ტერიტორიულ მთლიანობას, ისევე, როგორც გამთლიანდა გერმანია“, - განაცხადა სუბარმა. მინისტრის თქმით, საერთაშორისო თანამეგობრობის მობილიზება ყოველდღიურად ხდება. „ამაზე მეტს, თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ გამოვა ახლა რომელიმე ევროპული ქვეყანა, დააჭერს ღილაკს ხელს და ატომურ რაკეტას გაუშვებს, ეს არ მოხდება. მაქსიმალური მუშაობა მიმდინარეობს ყოველდღიურად. რაც შეეხება საზღვრების გადმოწევას, აქ ლაპარაკი არ არის მეტრებზე, ლაპარაკია ათეულობით ათას კვადრატულ კილომეტრზე“, - განაცხადა მინისტრმა. [post_title] => რატომღაც გვგონია, რომ ყოველი ახალი ბანერის დადგმა ახალი ოკუპაციაა - სოზარ სუბარი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ratomghac-gvgonia-rom-yoveli-akhali-baneris-dadgma-akhali-okupaciaa-sozar-subari [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-06 14:16:03 [post_modified_gmt] => 2017-07-06 10:16:03 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=144064 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 143631 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-07-04 22:45:38 [post_date_gmt] => 2017-07-04 18:45:38 [post_content] => შეუგუებლობა მიგვიყვანს ჩვენ ჩვენი სამშობლოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენამდე, - ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა გადაცემაში ”არჩევანი” განაცხადა. მან ისაუბრა მცოცავი ოუპაციის შესაჩერებლად არსებულ ბერკეტებზე. ” რუსეთის ფედერაცია 21-ე საუკუნეში ერთდროულად ცდილობს, იყოს გლობალური პოლიტიკის მოთამაშე, იყოს იმ დიდ ქვეყანათა შორის, რომლებიც განაპირობებენ ჩვენს პლანეტაზე წესრიგს და ამავე დროს აქვე, ევროპის ტერიტორიაზე საქართველოში მოქმედებს სრულიად შუასაკუნებრივი ლოგიკით, სადაც დამოკიდებულება არის ასეთი - მე რადგან გამაჩნია იარაღი, გამაჩნია ძალაუფლება, მე მაქვს შენს ტერიტორიაზე განთავსებული სამხედრო შენაერთები, შეგიქმნი სირთულეს ყოველდღიურად. ეს არის ის შუასაუკუნებრივი ლოგიკა, რომლზეც დიდი ხანია კაცობრიობამ უარი თქვა”,- განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. [post_title] => გიორგი მარგველაშვილი: "შეუგუებლობა მიგვიყვანს ჩვენ ჩვენი სამშობლოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენამდე" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => giorgi-margvelashvili-sheuguebloba-migviyvans-chven-chveni-samshoblos-teritoriuli-mtlianobis-aghdgenamde [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-04 22:45:38 [post_modified_gmt] => 2017-07-04 18:45:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=143631 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 135910 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-02 11:42:15 [post_date_gmt] => 2017-06-02 07:42:15 [post_content] => საქართველოს მოქალაქეებისთვის იაპონიის ვიზები გამარტივდება, გადაწყვეტილება საქართველოსა და იაპონიის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ტოკიოში შეხვედრისას მიიღეს. მიხეილ ჯანელიძე და ფუმიო კიშიდა, ასევე, შეთანხმდნენ, ორ ქვეყანას შორის საინვესტიციო მოლაპარაკების დაწყების თაობაზეც. „ორი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა განსაკუთრებით აღნიშნეს მიმდინარე წლის, როგორც საქართველოსა და იაპონიას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების საიუბილეო თარიღის- 25 წლისთავის მნიშვნელობა,“ - ნათქვამია საქართველოს საგარეო უწყების განცხადებაში. ფუმიო კიშიდას განცხადებით იაპონია ასევე გაამარტივებს სავიზო მოთხოვნებს საქართველოს მოქალაქეებისთვის, რაც ხელს შეუწყობს ხალხთაშორისი ურთიერთობების გაღრმავებას, თანამშრომლობას ტურიზმის სფეროში. იაპონიის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, საქართველოში არსებული უსაფრთხო გარემოს გათვალისწინებით იაპონიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებ-გვერდზე იაპონიის მოქალაქეებისათვის არსებულ ე.წ. "Travel adviser"-ში საქართველოს როგორც უსაფრთხო ქვეყნის შესახებ მონაცემი გაუმჯობესდება, რაც დამატებით შეუწყობს ხელს საქართველოში იაპონური ტურისტების მოზიდვას. [post_title] => იაპონიის ვიზის აღება საქართველოს მოქალაქეებისთვის გამარტივდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => iaponiis-vizis-agheba-saqartvelos-moqalaqeebistvis-gamartivdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-02 11:42:15 [post_modified_gmt] => 2017-06-02 07:42:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=135910 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 144064 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-07-06 14:16:03 [post_date_gmt] => 2017-07-06 10:16:03 [post_content] => „ოკუპაცია დაიწყო 90-იან წლებში, ოკუპაციას წერტილი დაესვა 2008 წელს - ამას ვივიწყებთ და რატომღაც გვგონია, რომ ყოველი ახალი ბანერის დადგმა ახალი ოკუპაციაა,“ - ამის შესახებ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრმა სოზარ სუბარმა განაცხადა. მისი თქმით, ოკუპაცია უკვე მოხდა, რუსეთი არის ოკუპანტი და რომ დასრულდეს, საქართველო უნდა გახდეს ეკონომიკურად ძლიერი, განვითარებული, დემოკრატიული სახელმწიფო, რომელიც დასავლური სამყაროს ღირსეული წევრი გახდება. „მეორე გზა არის, გვქონდეს უფრო მეტი ატომური ბომბი, გვყავდეს უფრო მეტი ტანკი, გვყავდეს უფრო მეტი თვითმფრინავი, ვიდრე რუსეთს და ძალით დავიბრუნოთ - ეს ვერ მოხდება და არ მოხდება. ამიტომაც, როდესაც საუბარია საზღვრის გადმოწევაზე 200 მეტრით, 700 მეტრით, 10 ჰექტარით თუ 15 ჰექტარით, ეს გადმოწეულია რამდენიმე ათეული კილომეტრით 2008 წლის შემდეგ. ოკუპაცია უნდა დავასრულოთ და ვსაუბრობთ არა მეტრებზე, არამედ ვლაპარაკობთ მთლიანად სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქზე, რომლის საზღვრები აღადგინა მიხეილ სააკაშვილმა 2008 წლის ომის წინ. ვლაპარაკობთ მთლიანად აფხაზეთზე, თავის კოდორის ხეობიანად, რომელიც ასევე მიხეილ სააკაშვილმა ჩააბარა რუსეთს 2008 წელს, მანამდე შეინარჩუნეს იქაურმა მცხოვრებელმა კოდორელებმა. ეს უნდა დამთავრეს და ყოველი ბანერის დასმით რამე ახალი თვისობრივად არ იცვლება. ჩვენ გზა არის ჩვენი ინტეგრაცია ევროპაში, ჩვენი ეკონომიკის გაძლიერება, დემოკრატიის გაძლიერება, რომ ერთ მშვენიერ დღეს დადგეს დრო, როდესაც აღვადგენთ ტერიტორიულ მთლიანობას, ისევე, როგორც გამთლიანდა გერმანია“, - განაცხადა სუბარმა. მინისტრის თქმით, საერთაშორისო თანამეგობრობის მობილიზება ყოველდღიურად ხდება. „ამაზე მეტს, თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ გამოვა ახლა რომელიმე ევროპული ქვეყანა, დააჭერს ღილაკს ხელს და ატომურ რაკეტას გაუშვებს, ეს არ მოხდება. მაქსიმალური მუშაობა მიმდინარეობს ყოველდღიურად. რაც შეეხება საზღვრების გადმოწევას, აქ ლაპარაკი არ არის მეტრებზე, ლაპარაკია ათეულობით ათას კვადრატულ კილომეტრზე“, - განაცხადა მინისტრმა. [post_title] => რატომღაც გვგონია, რომ ყოველი ახალი ბანერის დადგმა ახალი ოკუპაციაა - სოზარ სუბარი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ratomghac-gvgonia-rom-yoveli-akhali-baneris-dadgma-akhali-okupaciaa-sozar-subari [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-06 14:16:03 [post_modified_gmt] => 2017-07-06 10:16:03 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=144064 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 51 [max_num_pages] => 17 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 62fbb772f6c1845d350e314e784435df [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )