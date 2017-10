მიხეილ რამიშვილი მეუფე იაკობისგან მორალური ზიანის ანაზღაურებისთვის 20 ათას ლარს ითხოვს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mikheil-ramishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 169946 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mikheil-ramishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 169946 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 13376 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mikheil-ramishvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mikheil-ramishvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (169946) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (13376) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 166795 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-22 16:43:56 [post_date_gmt] => 2017-09-22 12:43:56 [post_content] => დეკანოზ გიორგი მამალაძის ადვოკატი, მიხეილ რამიშვილი, მეუფე იაკობისგან ბოდიშის მოხდას ითხოვს. ადვოკატი მეუფეს ვადას დღის ბოლომდე აძლევს, წინააღმდეგ შემთხვევაში, პატივისა და ღირსების შელახვისთვის სასამართლოში უჩივლებს. საქმე ქორეპისკოპოსის მიერ გაკეთებულ განცხადებას ეხება, რომელშიც მეუფე იაკობმა მიხეილ რამიშვილს გირგვლიანის საქმეში ჩანერგილი აგენტი უწოდა. "ეს არის ჩემი საქმიანი რეპუტაციის შელახვა. ეს არის გირგვლიანების ოჯახის შეურაცხყოფა. ქორეპისკოპოსი ასე არ უნდა ლაპარაკობდეს. კეთილი ინებოს იაკობმა და მოიტანოს მტკიცებულებები. აგენტები მრავლად ჰყავს გვერდით და იმათ მიხედოს. ჩემთან ასეთ საუბარს კანონის ძალით არავის არ შევარჩენ," - განაცხადა მიხეილ რამიშვილმა. მამა გიორგი მამალაძის ადვოკატები დასკვნით სიტყვას სასამართლოს წინაშე, თითქმის, 5 საათის განმავლობაში ამბობდნენ. ერთერთი უფლებადამცველის, მიხეილ რამიშვილის განცხადებით, აღნიშნული ციანიდი მამა გიორგი მამალაძეს ჩაუდეს, რასაც ადასტურებს უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლების მიერ მიცემული ჩვენებები. „ეს არ იყო აღმოჩენილი იმიტომ, რომ არ არსებობდა და აღმოჩნდა მას შემდეგ, რაც ბარგის შესამოწმებლად დასჭირდათ 9 საათი და ამ ხნის განმავლობაში მიიღეს მითითებები, როგორ უნდა ემოქმედათ. ამის შემდეგ კი აღმოაჩინეს ციანიდი. ბრალდება არის უსაფუძვლო. მოსამართლემ უნდა მიიღოს ერთადერთი ობიექტური გადაწყვეტილება და მამა გიორგი მამალაძე გაამართლოს", - განაცხადა მიხეილ რამიშვილმა. მამა გიორგი მამალაზის პროცესზე შესვენებაა გამოცხადებული, შესვენების შემდეგ კი პროცესი ბრალდებულის დასკვნითი სიტყვით გაგრძელდება. [post_title] => აღნიშნული ციანიდი მამა გიორგის ჩაუდეს - ადვოკატი მიხეილ რამიშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => aghnishnuli-cianidi-mama-giorgis-chaudes-advokati-mikheil-ramishvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-01 16:38:18 [post_modified_gmt] => 2017-09-01 12:38:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=159167 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 158904 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-01 11:25:55 [post_date_gmt] => 2017-09-01 07:25:55 [post_content] => „გამამტყუნებელი განაჩენი იქნება კატასტროფა, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოში დიდი ხანი არ იარსებებს დამოუკიდებელი სასამართლო,“ - ამის შესახებ მამა გიორგი მამალაძის ადვოკატმა, მიხეილ რამიშვილმა, საქალაქო სასამართლოში სხდომის დაწყებამდე განაცხადა. მისივე თქმით, მამა გიორგი მამალაძეს არანაირი შემხებლობა მკვლელობასთან დაკავშირებით არ აქვს, შესაბამისად, მას აქვს მოლოდინი, რომ დამოუკიდებელი სასამართლოს მოსამართლე გამამართლებელ განაჩენს გამოიტანს. ბრალდებნის მხარე კი სასამართლოსგან გამამტყუნებელ განაჩენს ელოდება. „გამამტყუნებელი განაჩენი იქნება კატასტროფა, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოში დიდი ხანი არ იარსებებს დამოუკიდებელი სასამართლო," - ამის შესახებ მამა გიორგი მამალაძის ადვოკატმა, მიხეილ რამიშვილმა, საქალაქო სასამართლოში სხდომის დაწყებამდე განაცხადა. მისივე თქმით, მამა გიორგი მამალაძეს არანაირი შემხებლობა მკვლელობასთან დაკავშირებით არ აქვს, შესაბამისად, მას აქვს მოლოდინი, რომ დამოუკიდებელი სასამართლოს მოსამართლე გამამართლებელ განაჩენს გამოიტანს. ბრალდებნის მხარე კი სასამართლოსგან გამამტყუნებელ განაჩენს ელოდება. "ეს არის ჩემი საქმიანი რეპუტაციის შელახვა. ეს არის გირგვლიანების ოჯახის შეურაცხყოფა. ქორეპისკოპოსი ასე არ უნდა ლაპარაკობდეს. კეთილი ინებოს იაკობმა და მოიტანოს მტკიცებულებები. აგენტები მრავლად ჰყავს გვერდით და იმათ მიხედოს. ჩემთან ასეთ საუბარს კანონის ძალით არავის არ შევარჩენ," - განაცხადა მიხეილ რამიშვილმა. 