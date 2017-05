მიხეილ სააკაშვილი: “მე არ მიშვებენ ჩემს ქვეყანაში და საქართველოს დაუძინებელ მტერს ფეხქვეშ გაეგენ”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili [1] => iuri-ludjkovi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 129077 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili [1] => iuri-ludjkovi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 129077 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 520 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili [1] => iuri-ludjkovi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili [1] => iuri-ludjkovi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (129077) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15509,520) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 128742 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-05-08 17:03:35 [post_date_gmt] => 2017-05-08 13:03:35 [post_content] => „მე მაინც ვფიქრობ, რომ აფხაზეთი სხვა ქვეყანაა, ეს სულ სხვა ხალხია. ასეა ოსეთიც. ბუნებრივია, არსებობს გარკვეული ნოსტალგია და ბრაზი, მაგრამ ვფიქრობ, საქართველო, ამ რეგიონების ჩამოშორების შემდეგ, მომავალში უკეთ იგრძნობს თავს", - ეს განცხადება საქართველოში მყოფმა მოსკოვის ყოფილმა მერმა, იური ლუჟკოვმა საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებზე საუბრისას გააკეთა. იური ლუჟკოვის კომენტარს „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“ ავრცელებს. რაც შეხება „კანონს ოკუპაციის შესახებ“იური ლუჟკოვი ამბობს, რომ კანონის შესახებ სმენია, თუმცა საზღვარი ჩვეულებრივად გადმოკვეთა, მისი დოკუმენტაცია კი წესების შესაბამისად შემოწმდა. „ჩვენ გადმოვკვეთეთ საზღვარი. ყველა საბუთი შემოწმდა წესის მიხედვით, თუმცა მესაზღვრეებს ჩვენთვის შეკითხვები არ დაუსვამთ, ტურისტული ჯგუფი ჩამოვედით. ოკუპაციის კანონის შესახებ ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ ყველაფერი რაც წარსულში იყო, ყველა უთანხმოება, წარსულში უნდა დარჩეს“, - აღნიშნა ლუჟკოვმა. „ჩვენი ქვეყნის ხელმძღვანელებმა მომავალზე უნდა იფიქრონ. მე ვხედავ, რამდენად მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის რუსეთთან ურთიერთობა, თუნდაც სავაჭრო სივრცე, განსაკუთრებით ქართული ღვინისთვის“, - განაცხადა ლუჟკოვმა. მოსკოვის ყოფილი მერი საქართველოში ოთხი დღის წინ სომხეთიდან ჩამოვიდა.როგორც თავად ლუჟკოვი ამბობს, საქართველოში ტურისტული მიზნით იმყოფება. იური ლუჟკოვი: აფხაზეთი და ოსეთი სხვა ქვეყანა და სხვა ხალხია მოსკოვის ყოფილი მერი საქართველოშია: უნდა შემოგვეშვა თუ არა ლუჟკოვი

მოსკოვის ყოფილი მერის საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსვლას შსს ადასტურებს. შსს მინისტრის მოადგილის შალვა ხუციშვილის ინფორმაციით, იური ლუჟკოვი საქართველოში ლეგალური საბუთით შემოვიდა, რომელშიც მის მიერ „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონის" დარღვევის" არანაირი მონაცემი არ ყოფილა. იური ლუჟკოვი 2006 და 2009 წლებში ოკუპირებულ სოხუმშია ნამყოფი და ორჯერ აქვს დარღვეული "ოკუპაციის შესახებ საქართველოს კანონი". "დანარჩენი არის დამატებითი გარკვევის საგანი" - დასძინა ხუციშვილმა. ვინ უნდა აგოს პასუხი „ლუჟკოვის საქართველოში შემოსვლით დარღვეულია კანონი და როცა ხელისუფლება ასეთ საქმეზე არ რეაგირებს, ის არის უღირსი ხელისუფლება", - ასე ეხმაურება საქართველოში მოსკოვის ყოფილი მერის ვიზიტს ნაციონალური მოძრაობა. „ლუჟკოვი საქართველოში „კაგებეშნიკურად" შეფუთული ჩამოვიდა, რაც არის ფანდი და არ უნდა მოვტყუვდეთ", - განაცხადა რომან გოცირიძემ. ლუჟკოვის ვიზიტი მიუღებელია სერგი კაპანაძისთვისაც. როგორც ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი აცხადებს, ხელისუფლება ქვეყნის სუვერენიტეტის დაცვას მეტი პასუხისმგებლობით უნდა მოეკიდოს. უმრავლესობაში აცხადებენ, რომ თუ კანონი დარღვეულია, ამაზე პასუხი დამრღვევმა უნდა აგოს. მოსკოვის ყოფილი მერი იური ლუჟკოვი საქართველოში მეუღლესთან ერთად იმყოფება. 80 წლის ლუჟკოვმა თანმხლებ პირებთან ერთად სოფელ ქანდაში, 13 ასურელი მამის მონასტერი მოინახულა. ვიზიტის ამსახველი ფოტოები "ფეისბუქის" პირად გვერდზე მონასტრის წინამძღვარმა, არქიმანდრიტმა სერაფიმემ გაავრცელა. თუ შემოუშვეს ქვეყანაში და წირვაზე მოვიდა, გამეგდო?!. „ამ კაცს მე მივეცი ვიზა? მე მივანიჭე მას თბილისის და ბათუმის საპატიო მოქალაქეობა? თუ შემოუშვეს ჩვენს ქვეყანაში და ადამიანი მოვიდა წირვაზე დასასწრებად, მეთქვა წადი აქედან-თქო? ეკლესიის კარი ღიაა ყველასთვის, პოლიტიკოსი იქნება თუ გლეხი. რაც მთავარია, ეკლესიაში და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე არავის მივცემ უფლებას, რომ პოლიტიკაზე ილაპარაკოს, მაგრამ გაგდებით არც არავის გავაგდებ. ჩემ აზრს ყოველთვის ხმამაღლა ვიტყვი, გინდ მტერი მოვიდეს და გინდ მეგობარი. ეს არის ჩემი კერძო აზრი, ამიტომ თუ რომელიმე თქვენთაგანი დავაბრკოლე, შენდობას გთხოვთ", - წერს არქიმანდრიტი სერაფიმე. მიხეილ სააკაშვილი: "დღეს მე, ჩემი პასპორტით, ისევ მჭირდება ვიზა, რადგან ეს პასპორტი უკრაინულია"

დღეს მე, ჩემი პასპორტით, ისევ მჭირდება ვიზა, რადგან ეს პასპორტი უკრაინულია, მაგრამ ჩემი ქართული გული კმაყოფილი, ამაყი და გახარებულია, - ამის შესახებ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი, მიხეილ სააკაშვილის სოციალურ ქსელ "ფეისბუქში" წერს. მისივე თქმით, "სიხარულს განგაშის გრძნობა ახლავს თან", რადგან თუ საქართველოში სხვა ხელისუფლება არ მოვიდა, ქვეყანას ემუქრება ასობით ათასი შრომისუნარიანი, ნიჭიერი ქართველის დაკარგვა. "1996 წელს ქართული და რუსული ინტელიგენციის შეხვედრაზე თელავში მივედი, როგორც ახალგაზრდა პარლამენტარი და დავურღვიე იდილია, როდესაც ვუთხარი, რომ მალე მოვიდოდა დრო, რუსეთში ვიზები დაგვჭირდებოდა, ევროპაში კი უვიზოდ ვივლიდით. მაშინ, იქ შეკრებილმა ქართველმა "ინტელიგენტებმა" გიჟად გამომაცხადეს. არაუშავს, მას შემდეგ ეს ეპითეტი, ჩემი მისამართით, ბევრჯერ მომისმენია და აღარც ვრეაგირებდი. როდესაც თურქ ქართველებს, ვინც ქართული იცოდა და საქართველო უყვარდა, მოქალაქეობას ვანიჭებდი, ვეუბნებოდი, რომ ჩვენ თურქეთზე ადრე გვექნებოდა უვიზო მიმოსვლა. ქუთაისის აეროპორტიც ამიტომ აშენდა და არ დაგვცალდა, თორემ გურიაში, სოფელ მერიაშიც ვაპირებდით ორჯერ დიდი აეროპორტის აშენებას და მისი ავტობანით დაკავშირებას ბათუმთან, ფოთთან და ლაზიკასთან. დღეს მე, ჩემი პასპორტით, ისევ მჭირდება ვიზა, რადგან ეს პასპორტი უკრაინულია, მაგრამ ჩემი ქართული გული კმაყოფილი, ამაყი და გახარებულია. ამავე დროს მინდა ვთქვა, რომ სიხარულს განგაშის გრძნობა ახლავს თან, თუ საქართველოში სხვა ხელისუფლება არ მოვიდა, ჩვენ გვემუქრება ასობით ათასი შრომისუნარიანი, ნიჭიერი ქართველის დაკარგვა, ვინაიდან უპერსპექტივობა წარმოშობს ემიგრაციას და უვიზო მიმოსვლა სხვა ქვეყნებში გადახვეწას აადვილებს. თუ ეს საკითხი დროზე მოვაგვარეთ, ვივლით, როგორც წარმატებული ქვეყნის ამაყი შვილები ტურისტებად, სასწავლებლად და ყოველთვის დავბრუნდებით საკუთარ სამშობლოში, რადგან რაც არ უნდა იყოს, საქართველოს ვერასდროს წაიღებენ თ 