მიხეილ სააკაშვილი მისთვის უკრაინის მოქალაქეობის ჩამორთმევას ადმინისტრაციულ სასამართლოში გაასაჩივრებს

საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტის, მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით, პირველივე შესაძლებლობის შემთხვევაში, უკრაინაში დაბრუნდება. „მე გვერდზე არ დავდგები, არ დავჯდები და არ ვუყურებ გვერდიდან ამ ბრძოლას. პოლიტიკური ბრძოლის ორგანული ნაწილი ვიქნები, რომლის ინიცირებაც მე მოვახდინე. ბრძოლის გაზრდასთან ერთად პირველივე შესაძლებლობის შემთხვევაში, რომელიც ძალიან მალე დადგება, მე, რა თქმა უნდა, უკრაინაში ჩავალ და ამ ბრძოლის აქტიური მონაწილე გავხდები", - განუცხადა სააკაშვილმა „ბი-ბი-სი"-ს. მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით, პირველივე შესაძლებლობის შემთხვევაში, უკრაინაში დაბრუნდება

საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს და ოდესის ყოფილ გუბერნატორს მიხეილ სააკაშვილს უკრაინის მოქალაქეობის დაბრუნება და კიევში ჩასვლას სურს, რათა უკრაინის პრეზიდენტის წინააღმდეგ ბრძოლა გააგრძელოს, ამის შესახებ „ბიბისის" რუსულენოვანი ბიურო წერს. მიხეილ სააკაშვილმა ვიდეომიმართვა გაავრცელა, სადაც აღნიშნავს, რომ ხელისუფლებამ მოქალაქეობის გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილება მისი ოპოზიციაში გადასვლისა და საპროტესტო აქციებისთვის მზადების გამო მიიღო, ამ გადაწყვეტილებით კი პოროშენკომ „კონსტიტუციას შეაფურთხა". „როგორც კი მიხვდნენ, რომ ჩვენ, ოპოზიცია ვერთიანდებით, რომ შემოდგომაზე გავიდეთ ქუჩაში საპროტესტო აქციებით, შიშმა საღ აზრს აჯობა," - დაწერა სააკაშვილმა „ფეისბუქზე". https://www.youtube.com/watch?v=gWkK5pvkluM&feature=youtu.be

სააკაშვილს უკრაინის მოქალაქეობის აღდგენა და კიევში დაბრუნება სურს უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ დაადასტურა სააკაშვილისთვის მოქალაქეობის ჩამორთმევა

უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში ადასტურებენ, რომ ქვეყნის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ მოაწერა ხელი მიხეილ სააკაშვილისთვის მოქალაქეობის შეწყვეტის შესახებ ბრძანებას. ადმინისტრაციაში აღნიშნავენ, რომ პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ კანონის თანახმად, ნორმატიული აქტი არ გასაჯაროვდება. „სახელმწიფო საიმიგრაციო სამსახურის წარდგენით, რომელმაც უტყუარი ფაქტები წარადგინა მოქალაქეობის განაცხადის გაფორმებისას არასწორი ინფორმაციის მოწოდების შესახებ, მოქალაქეობის საკითხის შესახებ კომისიამ პრეზიდენტს რეკომენდაციით მიმართა, შესაბამისი გადაწყვეტილება მიეღო", - აცხადებენ უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში. ინფორმაცია, რომ საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს უკრაინის მოქალაქეობა ჩამოართვეს, ცნობილი გუშინ გახდა. სააკაშვილი, ამჟამად, უკრაინაში არ იმყოფება. 