მიხეილ სააკაშვილი – მორჩა, მივდივართ კრაკოვეცში, უკრაინაში

საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ საქართველო და უკრაინა მის წინააღმდეგ შეთანხმებულად მოქმედებენ. „ჩვენ ყველანი ვხედავთ, რომ პოროშენკოსა და ივანიშვილს შორის შეთანხმება არსებობს. ისინი ჯერ მაშანტაჟებენ და მაშინებენ. ამბობენ, რომ თუ უკრაინაში ჩავალ, ციხეში აღმოვჩნდები იმ ბრალდებებით, რომლებსაც არავინ სცნობს", - განაცხადა სააკაშვილმა ვარშავაში გამართულ პრესკონფერენციაზე. მიხეილ სააკაშვილის ინფორმაციით, უკრაინა-პოლონეთის საზღვარზე მის დასახვედრად, 10 სექტემბერს ყველა ოპოზიციური პოლიტიკური ძალის წარმომადგენლის ჩასვლა იგეგმება. ერთ-ერთი უკრაინული არხის ეთერში ოდესის ყოფილმა გუბერნატორმა განაცხადა, რომ პოლონეთ-უკრაინის საზღვარზე მოსალოდნელი პროვოკაციების არ ეშინია. წამყვანი დაინტერესდა, თუ რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ მართლაც გახსნიან ცეცხლს საზღვარზე, რაზეც სააკაშვილმა უპასუხა, რომ ის უკრაინაში თავის 11 წლის შვილთან ერთად ბრუნდება. უკრაინის დედაქალაქში, დიდი ვასილკოვსკის ქუჩაზე ცოტა ხნის წინ ავტომანქანა აფეთქდა. როგორც უკრაინული ტელეკომპანია 112 იტყობინება, აფეთქების შედეგად რამდენიმე ადამიანი დაშავდა. მანქანაში მყოფმა ახალგაზრდა ქალმა კი სხეულის მძიმე დაზიანებები მიიღო და საავადმყოფოშია გადაყვანილი. შემთხვევის ადგილზე სამართალდამცავები მუშაობენ. "წარმოიდგინეთ რა მდგომარეობაში აღმოვჩდნი - მე არ მაქვს არც ერთი ქვეყნის მოქმედი დოკუმენტი",-ამის შესახებ სააკაშვილმა „რუსთავი 2"-ის გადაცემაში ბრიუსელიდან ჩართვისას განაცხადა. მისი თქმით, ამის მიუხედავად, მას აქვს უფლება, ლეგალურად დაბრუნდეს უკრაინაში. "წარმოიდგინეთ რა მდგომარეობაში აღმოვჩდნი - მე არ მაქვს არც ერთი ქვეყნის მოქმედი დოკუმენტი. საქართველოში მართვის მოწმობაც დავკარგე და არ მაქვს მართვის მოწმობაც კი. ახლა რომ მკითხოთ რამე ლეგალური დოკუმენტი მაქვს თუ არა?! - არ მაქვს, უკრაინის პასპორტით გადავადგილდები, რომელსაც ევროპაში აღიარებენ ჩემს სპეციალურ შემთხვევაში. ამერიკიდანაც გამომიშვეს ამ დოკუმენტით, მაგრამ ფორმალურად ეს დოკუმენტი გაუქმებულია“, - განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა. მისი ინფორმაციით, უკრაინა-პოლონეთის საზღვარზე მის დასახვედრად, 10 სექტემბერს ყველა ოპოზიციური პოლიტიკური ძალის წარმომადგენლის ჩასვლა იგეგმება, მათ შორის იულია ტიმოშენკოც იქნება. მისივე თქმით, უკვე გადაწყვეტილია, რომ 10 სექტემბერს ის უკრაინა-პოლონეთის საზღვარზე შეხვედრას გამართავს. იქნებიან თუ არა ევროპარლამენტარები მასთან ერთად, მიხეილ სააკაშვილმა უპასუხა, რომ არ გამორიცხავს. მიხეილ სააკაშვილი - მე არ მაქვს არც ერთი ქვეყნის მოქმედი დოკუმენტი მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ საქართველო და უკრაინა მის წინააღმდეგ შეთანხმებულად მოქმედებენ