მიხეილ სააკაშვილი მოსამართლემ დამნაშავედ ცნო

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili [1] => lvovis-sasamartlo [2] => damnashaved-cno ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166936 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili [1] => lvovis-sasamartlo [2] => damnashaved-cno ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166936 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 520 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili [1] => lvovis-sasamartlo [2] => damnashaved-cno ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili [1] => lvovis-sasamartlo [2] => damnashaved-cno ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (166936) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (19502,19450,520) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 166477 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-22 11:06:01 [post_date_gmt] => 2017-09-22 07:06:01 [post_content] => ლვოვის მოსტისკის რაიონული სასამართლო დღეს მიხეილ სააკაშვილის მიერ საზღვრის უკანონო გადაკვეთის საქმეზე იმსჯელებს. ოდესის ყოფილი გუბერნატორის საქმის განხილვა სასამართლომ 18 სექტემბერს დაიწყო. დაცვის მხრის განცხადებით, მიხეილ სააკაშვილისთვის გადაცემული ოქმი საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის შესახებ არასწორად იყო შედგენილი. მანამდე გავრცელებული ინფორმაციით, უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა, იური ლუცენკომ, განაცხადა, რომ საკონტროლო გამშვებ პუნქტ „შეგინის“ დარღვევასთან დაკავშირებით მიხეილ სააკაშვილს ქვეყნიდან არ გააძევებენ. [post_title] => ლვოვის სასამართლო დღეს მიხეილ სააკაშვილის საქმეს განიხილავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => lvovis-sasamartlo-dghes-mikheil-saakashvilis-saqmes-ganikhilavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-22 11:06:01 [post_modified_gmt] => 2017-09-22 07:06:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=166477 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 165442 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-09-19 22:33:06 [post_date_gmt] => 2017-09-19 18:33:06 [post_content] => საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი და ოდესის ყოფილი გუბერნატორი მიხეილ სააკაშვილი კიევში ჩავიდა. ის აცხადებს, რომ შეეცდება, დაიბრუნოს უკრაინის მოქალაქეობა. სააკაშვილმა მხარდამჭერებთან შეხვედრისას უკრაინის ხელისუფლება გააკრიტიკა და აღნიშნა, რომ დღემდე არ მიუღია მოქალაქეობის ჩამორთმევასთან დაკავშირებული სათანადო დოკუმენტები. "ხელი მოაწერეს რაღაც ბრძანებულებას, რომელსაც დიდხანს არ მაძლევდნენ, გამოაქვეყნეს ჩემი რაღაც ანკეტა, მაგრამ არ გადმოუციათ არც ერთი მთავარი დოკუმენტი, რომლითაც შემიძლია სასამართლოში წავიდე. ანუ, მოქალაქის ბედს წყვეტენ მის ზურგს უკან, საიდუმლო პროცედურით და გადაწყვეტის შემდეგაც კი არ მაძლევენ არც ერთ დოკუმენტს, რომლის საფუძველზეც მოქალაქეობა ჩამომართვეს - თუ საერთოდ არსებობს ასეთი დოკუმენტები! ეჭვი მაქვს, რომ ისინი საერთოდ არ არსებობს!" - განაცხადა სააკაშვილმა კიევში. მიხეილ სააკაშვილი პოლონეთიდან უკრაინის ტერიტორიაზე 10 სექტემბერს გადავიდა, მას შემდეგ, რაც ივლისის ბოლოს ამ ქვეყნის მოქალაქეობა ჩამოართვეს. 12 სექტემბერს სააკაშვილმა ლვოვში განაცხადა, რომ უკრაინაში მისი მიზანია, ხელისუფლებაში მოვიდეს „ახალი ხალხი“, რომელიც „ქვეყანას შეცვლის“. [post_title] => მიხეილ სააკაშვილი კიევში ჩავიდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mikheil-saakashvili-kievshi-chavida [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-19 22:34:36 [post_modified_gmt] => 2017-09-19 18:34:36 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=165442 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 165278 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-19 15:43:08 [post_date_gmt] => 2017-09-19 11:43:08 [post_content] => მიხეილ სააკაშვილი მოითხოვს, გადაეცეს ის დოკუმენტები, რომელთა საფუძველზეც უკრაინის პრეზიდენტმა, პეტრო პოროშენკომ, მას უკრაინის მოქალაქეობა ჩამოართვა. ამის შესახებ მიხეილ სააკაშვილმა უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წინ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. „წარმოიდგინეთ, რომ მიდიხართ შვებულებაში და სანამ შვებულებაში იმყოფებით, სამსახურიდან გითხოვენ, თქვენ ჩამოდიხართ და ითხოვთ თქვენი შრომის წიგნაკი მოგცენ, მაგრამ ყოფილი დამსაქმებელი გპასუხობთ, რომ აქ აღარ მუშაობთ და არანაირ შრომის წიგნაკს არ მიიღებთ - ზუსტად ასე მომექცნენ მეც, მაგრამ უკრაინელმა ხალხმა სხვა გადაწყვეტილება მიიღო,“ - განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წინ გამართულ ბრიფინგზე. ”მე აქ არ უნდა ვყოფილიყავი, მაგრამ ხალხის დახმარებით აქ ვარ. თქვენ იცით, რომ რამდენიმე გავლენიანმა მსოფლიო პოლიტიკოსმა პრეზიდენტ პოროშენკოს ჩემს საკითხზე დაურეკა, უკრაინის პრეზიდენტმა კი ყველას ერთნაირი პასუხი გასცა - ”მიკვირს, რატომ არ მიდის ბატონი სააკაშვილი სასამართლოში”. "კი მაგრამ, როგორ უნდა მივიდე სასამართლოში, როდესაც არ მაქვს არანაირი დოკუმენტი, რის საფუძველზეც მათ მოქალაქეობა ჩამომართვეს? მე ვვარაუდობ, რომ ასეთი დოკუმენტი, საერთოდ, ბუნებაში არ არსებობს. "რატომ ვიბრძვი ამისთვის? წარმოიდგინეთ, როგორ ექცევიან ისინი რიგით ადამიანებს, რომლებსაც ჩემგან განსხვავებით დეპუტატებს შორის მეგობრები არ ჰყავთ. ამდენი კამერა ესწრება ჩემს გამოსვლას, ამდენი მასალა იწერება მსოფლიოში, ხელისუფლება კი მაინც თაღლითობს,” - აღნიშნა სააკაშვილმა. [post_title] => როგორ უნდა მივიდე სასამართლოში, როდესაც არ მაქვს არანაირი დოკუმენტი - მიხეილ სააკაშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rogor-unda-mivide-sasamartloshi-rodesac-ar-maqvs-aranairi-dokumenti-mikheil-saakashvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-19 15:43:08 [post_modified_gmt] => 2017-09-19 11:43:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=165278 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 166477 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-22 11:06:01 [post_date_gmt] => 2017-09-22 07:06:01 [post_content] => ლვოვის მოსტისკის რაიონული სასამართლო დღეს მიხეილ სააკაშვილის მიერ საზღვრის უკანონო გადაკვეთის საქმეზე იმსჯელებს. ოდესის ყოფილი გუბერნატორის საქმის განხილვა სასამართლომ 18 სექტემბერს დაიწყო. დაცვის მხრის განცხადებით, მიხეილ სააკაშვილისთვის გადაცემული ოქმი საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის შესახებ არასწორად იყო შედგენილი. მანამდე გავრცელებული ინფორმაციით, უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა, იური ლუცენკომ, განაცხადა, რომ საკონტროლო გამშვებ პუნქტ „შეგინის“ დარღვევასთან დაკავშირებით მიხეილ სააკაშვილს ქვეყნიდან არ გააძევებენ. [post_title] => ლვოვის სასამართლო დღეს მიხეილ სააკაშვილის საქმეს განიხილავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => lvovis-sasamartlo-dghes-mikheil-saakashvilis-saqmes-ganikhilavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-22 11:06:01 [post_modified_gmt] => 2017-09-22 07:06:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=166477 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 182 [max_num_pages] => 61 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => b6d4397060fecf397aa5f279026b80f8 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )